Etikettendrucker fürs Labor – Zuverlässig und einfach bedienbar

Die Labor-Etikettendrucker von MAKRO IDENT sind speziell für die Laborkennzeichnung entwickelt worden. Eine einfache Bedienung ist bei den Druckern mit automatischer Materialerkennung gewährleistet.

Wer im Labor ein robustes, tragbares Beschriftungsgerät, einen mobilen Labor-Etikettendrucker oder einen zuverlässigen, einfach bedienbaren Tischdrucker für den PC sucht, der ist bei MAKRO IDENT genau richtig. Die Labordrucker wurden speziell für den Laboreinsatz entwickelt. Endsprechend einfach ist die Bedienung, wie auch der Materialwechsel. Und ein umfangreiches Etikettensortiment mit hervorragenden Material- und Klebeeigenschaften sorgt dafür, dass jede Laborproen wieder auffindbar ist aufgrund der sehr zuverlässigen Klebeeigenschaften der Laboretiketten.

Bei den Brady Labordruckern wurde vor allem auf eine einfache Bedienbarkeit geachtet. So können sich Labor-Mitarbeiter auf das Wesentliche konzentrieren: nämlich auf das Drucken von Etiketten. Sämtliche Druck- und Geräteeinstellungen entfallen vollständig, da sich die jeweiligen Labordrucker selber auf jedes einzelne Material einstellen.

Für jede Druckauslastung (Druckvolumen pro Tag) gibt es auch das passende Gerät: Ob pro Tag nur 1 Etikett, 10, 50, 100, 500 oder sogar 1000, 5000 und 7000 Etiketten bedruckt werden müssen: die passenden Labordrucker für das gewünschte Druckvolumen gibt es bei MAKRO IDENT. Einige Druckermodelle eignen sich sogar für die tragbare und PC-Nutzung gleichermaßen. So benötigt man nur einen Drucker der alles kann.

Ein paar Labordrucker können auch über eine SoftwareApp des eigenen Smartphones, iPhones oder Tablets bedient werden. Hierfür gibt es eine kostenlose Etiketten-Software Applikation zum Download. Integriert ist in diesen Druckern eine Bluetooth und / oder WLAN-Karte. Wer im Labor keine Beschränkungen bezüglich dieser Funkvarianten hat, kann sich mit diesen kleinen Labor-Etikettendrucker (BMP51, BMP61, M611) austoben. Und wer einen kleinen Netzwerk-Drucker mit bereits integriertem Ethernet-Anschluss sucht, der ist mit dem BMP51 sehr gut bedient.

Für die kleinen Labor-Etikettendrucker gibt es überwiegend Kassetten, in denen das Etikettenmaterial und das passende Farbband gemeinsam untergebracht ist. Das bedeutet ein sehr einfacher Austausch auch von verschiedenen zu bedruckenden Etikettenmaterialien. Mit einem Knopfdruck ist die Materialkassette draußen. Und genauso schnell geht das Einlegen einer anderen Kassette. Einfach einlegen, andrücken, fertig.

Bei den Labordruckern für den Anschluss am PC ist immer die passende Etiketten-Software (LAB-Suite) im Lieferumfang mit dabei, die speziell für die Laborkennzeichnung verwendet wird. Diese Software enthält Vorlagen aller bei MAKRO IDENT erhältlichen Laboretiketten, die es für die Labordrucker gibt. Die LAB-Suite enthält viele verschiedene Schriftarten mit Objekteinstellungen, Grafiken, Symbole aus dem Labor- und Gefahrenbereich (GHS), die Möglichkeit Rahmen und Formen zu erstellen, variable Daten einzubinden von z.B. einer EXCEL-Liste und vieles mehr.

Mit den Labor-Etikettendruckern entfallen für den Anwender viele Arbeiten wie z.B. das Erstellen von Vorlagen, sämtliche Einstellungen am Drucker, Einstellungen für den Drucker in der Software und lästige Probedrucke. Jeder der Labordrucker, bis auf die i5100 und i7100, erkennt alle Etiketten und das dazugehörige Farbband selbständig und stellt deshalb – bei jedem Material – Temperatur, Sensor, Kontrast, Format usw. vollkommen eigensändig ein. Fehleinstellungen und Probeausdrucke werden so komplett vermieden.

Selbstverständlich gibt es bei MAKRO IDENT nicht nur die Labordrucker und die Software, sondern auch das komplette Sortiment an Laboretiketten. Egal ob für Objektträger, PCR-Röhrchen, Eppendorf-Röhrchen, Halme, Mikrotiterplatten, Petrischalen und viele andere Laborgefäße.

Egal ob Xylol, DMSO, Ethanol, Isopropanol, Toluen und viele anderen Chemikalien und Lösungsmittel verwendet werden: die Etiketten von MAKRO IDENT sind speziell für diese Zwecke entwickelt worden. Auch gibt es Materialien für die Lagerung in Stickstoff bei minus 196°C. Ebenso sind Etiketten für Autoklavprozesse bei 120°C erhältlich und auch für Sterilisationsprozesse.

Der Customer Service von MAKRO IDENT ist gut geschultem. Die Anwendungen im Labor sind daher sehr gut bekannt. Daher ist es sehr einfach, ein paar Punkte abzufragen, um genau den passenden Labor-Etikettendrucker, wie auch die passenden Laboretiketten für die gewünschte(n) Laborkennzeichnung(en) herauszufinden.

Weitere Informationen sind zu finden unter: www.labor-kennzeichnung.de/labordrucker/labordrucker.html

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

MAKRO IDENT e.K. – Zertifizierter Brady-Distributor für Kennzeichnung & Arbeitssicherheit

Frau Angelika Hentschel

Bussardstrasse 24

82008 Unterhaching

Deutschland

fon ..: 089-615658-28

fax ..: 089-615658-25

web ..: https://www.makroident.de

email : info@makroident.de

Zertifizierter Brady-Distributor und „GOLD-EXPERT“-Partner für Kennzeichnung & Arbeitssicherheit

——————————————————————————————————————–

o Kompetenter Partner für Handel, Industrie, Gesundheitswesen, Forschung, Luft- und Raumfahrt,

Nah-/Fernverkehr, Schifffahrt, Daten-/Telekommunikation, Behörden, Institute und vieles mehr.

o Komplettes BRADY-Sortiment und vollständiges Scafftag- und SPC-Programm mit über 36.000

Artikeln und Lockout-Tagout Artikel anderer Hersteller

o Freundliche Beratung, fundiertes Produkt- und Fachwissen, schnelle Abwicklung und Lieferung in

alle EU-Länder und der Schweiz.

Produktsortiment

———————–

Brady Etikettendrucker + Schilderdrucker mit sehr umfangreichem Etiketten- und Farbband-Sortiment mit Zubehör. 450 Druckmaterialien in vielen Größen wie z.B. Standard-Etiketten, Typenschilder, Laboretiketten, Schrumpfschläuche usw. 6000 Standard-Formate für Sonderanfertigungen. Etiketten-Software Brady-Workstation mit verschiedenen SoftwareApps für alle Kennzeichnungen in Labor- und Industrieumgebungen.

Lockout-Tagout Verriegelungen, Absperr- und Blockiersysteme, Sichehreitsschlösser, Sets, Tafeln und Shadowboards, Sicherheitskontrollsysteme (Scafftag), Sicherheits- und Gebäudekennzeichnungen nach ISO7010, Rohrkennzeichnungen, Bodenkennzeichnungen, Absperrmarkierungen usw,, Software für das Erstellen von Lockout-Tagout Prozeduren (LINK360).

Farbdrucker für das Drucken von Schildern, Bannern, Aufkleber für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung, Produkt-, Regal-, Objekt-Etiketten usw. Anorganische und organische Ölbindemittel, Universal- und Chemikalien-Bindemittel.

Pressekontakt:

MAKRO IDENT e.K.

Frau Angelika Hentschel

Bussardstraße 24

82008 Unterhaching

fon ..: 089-615658-28

web ..: https://www.makroident.de

email : info@makroident.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Hoch saugfähige Ölbindemittel – MPA und DHI zertifiziert Großes Sortiment an Boden- und Bereichskennzeichnungen