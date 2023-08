Großes Sortiment an Labor-Etiketten und Labor-Etikettendrucker

Eine große Auswahl an geprüften Labor-Etiketten und Labor-Etikettendruckern bietet MAKRO IDENT. Für unterschiedlichste Anwendungen gibt es zuverlässig klebende Etiketten und den passenden Labordrucker

Laborproben sind sehr rauen Bedingungen ausgesetzt. Sie werden in Gefrierschränken und Flüssigstickstoff aufbewahrt und auch mit aggressiven Chemikalien behandelt. Behälter, Fläschchen oder Bestecke werden in Heißwasserbädern erhitzt bzw. zur Sterilisation verwendet. MAKRO IDENT verfügt – speziell für den Laborbereich – über ein großes Sortiment verschiedener Laboretiketten, die sich optimal für die rauen Bedingungen eignen.

Um diese Etiketten auch bedrucken zu können, sind bei MAKRO IDENT auch die passenden Labor-Etikettendrucker, inklusive Etiketten-Software, erhältlich. Die im Lieferumfang integrierte Etiketten-Software ist genau auf Laborkennzeichnungen abgestimmt.

Das große Sortiment an Etiketten für Ampullen, Röhrchen und anderen Laborgefäßen ermöglicht die kurz- bis langfristige Nachverfolgung von Proben. Die Etiketten sind in verschiedenen Größen, Materialien und Klebeeigenschaften erhältlich. Sie kleben auf Glas, Kunststoffen, lackierten Oberflächen usw. und sind auch für den Einsatz in Zentrifugen geeignet.

Im Sortiment gibt es auch stark klebende, selbstlaminierende Etiketten für Röhrchen. Diese bestehen aus einer weißen Druckfläche mit einem transparenten Abschnitt, der um das Röhrchen herumgewickelt wird. Das niedrige Etikettenprofil ermöglicht die einfache Abnahme und Analyse von Proben. Dank des transparenten Abschnitts ist es ganz einfach, die Laborprobe zu begutachten und den Füllstand festzustellen. Die Etiketten sind beständig gegen Xylen, Alkohol, Ethanol, DMSO. Sie sind einsetzbar bei minus 196°C in Stickstoff und gewährleisten – auch nach langer Lagerung – eine deutlich lesbare Kennzeichnung von Gewebeproben.

Etiketten für Flüssigstickstoff, die auch auf leicht gefrorenen Oberflächen kleben bleiben, gewährleisten hochwertige Text- oder Barcode-Beschriftungen, die auch nach Lagerung bei extrem kalten Temperaturen noch gut lesbar sind. Mit den beständigen Brady-Materialien, die für die Lagerung in Flüssigstickstoff entwickelt wurden, ist die Nachverfolgung von Proben sehr einfach, da der Text deutlich lesbar ist. Selbst extreme Hitze kann den Etiketten nichts anhaben.

Die speziellen Etiketten für Autoklaven können auch den rauesten Bedingungen in Autoklaven widerstehen. Man kann sich stets darauf verlassen, dass die Laborproben gut lesbar und nachverfolgbar sind. Hochdruck-Sterilisatoren beseitigen bei hohen Temperaturen Verunreinigungen und Keime, jedoch nicht die Etiketten von MAKRO IDENT. Diese können auch für die Lagerung in Flüssigstickstoff verwendet werden, ohne dass sich dies auf die Lesbarkeit oder Klebeeigenschaft auswirkt.

Die Brady-Etiketten für Objektträger ermöglichen eine deutlich lesbare Kennzeichnung von Laborproben unter allen Bedingungen: von der Probenabnahme über die Untersuchung bis hin zur Lagerung. Dank ihrer Beständigkeit gegen Xylen, Alkohol und DMSO können diese Etiketten maßgeblich zur erfolgreichen Probennachverfolgung beitragen.

Bei MAKRO IDENT finden sich auch Etiketten für Halme und Mikrotiterplatten, die mit den erhältlichen Thermotransferdruckern und passenden Farbbändern mit zweizeiligem Text bedruckt werden können. Dieser ist auf dem Halm deutlich sichtbar, damit eine ausgezeichnete Nachverfolgbarkeit möglich ist. Diese Etiketten sind auch für eine langfristige Lagerung in Flüssigstickstoff geeignet.

MAKRO IDENT verfügt über Lösungen für alle Kennzeichnungsherausforderungen in Laboren. Das Sortiment an Kennzeichnungsprodukten umfasst eine große Auswahl verschiedener Materialien mit unterschiedlichen Material- und Klebeeigenschaften.

Die passenden Labor-Etikettendrucker hat der bekannte Brady-Distributor ebenfalls im Sortiment. Vom kleinen Mini-Etikettendrucker bis hin zum Industriedrucker gibt es eine große Auswahl für die unterschiedlichsten Anforderungen im Labor. Es gibt auch eine größere Auswahl von Etikettendruckern, die alle Materialien automatisch erkennen. Die Drucker müssen nicht mehr vom Anwender eingestellt werden. Auch die Etiketten-Software mit bereits integrierten Vorlagen aller erhältlichen Etiketten spart Anwendern immens Zeit. Fehler werden damit auf ein Minimum reduziert.

Der Customer Service von MAKRO IDENT hilft bei der Auswahl des passenden Labor-Etikettendruckers, wie auch bei der genauen Auswahl der richtigen Etiketten.

MAKRO IDENT e.K. – Zertifizierter Brady-Distributor für Kennzeichnung & Arbeitssicherheit

Frau Angelika Hentschel

Bussardstrasse 24

82008 Unterhaching

Deutschland

fon ..: 089-615658-28

fax ..: 089-615658-25

web ..: https://www.makroident.de

email : info@makroident.de

Zertifizierter Brady-Distributor und „GOLD-EXPERT“-Partner für Kennzeichnung & Arbeitssicherheit

——————————————————————————————————————–

o Kompetenter Partner für Handel, Industrie, Gesundheitswesen, Forschung, Luft- und Raumfahrt,

Nah-/Fernverkehr, Schifffahrt, Daten-/Telekommunikation, Behörden, Institute und vieles mehr.

o Komplettes BRADY-Sortiment und vollständiges Scafftag- und SPC-Programm mit über 36.000

Artikeln und Lockout-Tagout Artikel anderer Hersteller

o Freundliche Beratung, fundiertes Produkt- und Fachwissen, schnelle Abwicklung und Lieferung in

alle EU-Länder und der Schweiz.

Produktsortiment

———————–

Brady Etikettendrucker + Schilderdrucker mit sehr umfangreichem Etiketten- und Farbband-Sortiment mit Zubehör. 450 Druckmaterialien in vielen Größen wie z.B. Standard-Etiketten, Typenschilder, Laboretiketten, Schrumpfschläuche usw. 6000 Standard-Formate für Sonderanfertigungen. Etiketten-Software Brady-Workstation mit verschiedenen SoftwareApps für alle Kennzeichnungen in Labor- und Industrieumgebungen.

Lockout-Tagout Verriegelungen, Absperr- und Blockiersysteme, Sichehreitsschlösser, Sets, Tafeln und Shadowboards, Sicherheitskontrollsysteme (Scafftag), Sicherheits- und Gebäudekennzeichnungen nach ISO7010, Rohrkennzeichnungen, Bodenkennzeichnungen, Absperrmarkierungen usw,, Software für das Erstellen von Lockout-Tagout Prozeduren (LINK360).

Farbdrucker für das Drucken von Schildern, Bannern, Aufkleber für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung, Produkt-, Regal-, Objekt-Etiketten usw. Anorganische und organische Ölbindemittel, Universal- und Chemikalien-Bindemittel.

