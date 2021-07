Großes Etiketten- und Material-Sortiment für Thermotransferdrucker

MAKRO IDENT verfügt über ein sehr großes Etiketten- und Material-Sortiment. Es handelt sich hierbei um leistungsfähige Produkte mit langlebiger Qualität im Standardsortiment oder als Sonderanfertigung

Das Etiketten- und Material-Sortiment wächst jedes Jahr kontinuierlich weiter. Mehrere Hundert verschiedene Formate und Materialien für die unterschiedlichsten Einsatzbereiche bietet MAKRO IDENT nicht nur für alle Brady-Drucker, sondern auch für handelsübliche Thermotransferdrucker.

Der bekannte Brady-Distributor beliefert unterschiedliche Industrie- und Handelsunternehmen, Laboratorien, Forschungseinrichtungen, Behörden, Verkehrsunternehmen und viele andere Unternehmen. Eine Vielzahl an Kennzeichnungslösungen wurden ganz speziell auf die unterschiedlichen Industrie-, Elektronik- und Laborbereiche entwickelt. Darunter befinden sich viele Etiketten mit den verschiedenartigen Klebe- und Materialeigenschaften. Darunter auch Anhänger, Typenschilder, Schrumpfschläuche, Leiterplatten- und Bauteil-Etiketten, Kabelkennzeichnungen, Materialien für sehr widrige Umgebungen, UV-beständig, Chemikalien- und Lösungsmittel-beständig etc.

Die Materialien sind zum größten Teil zum Bedrucken mit Thermotransferdruckern geeignet. Sehr robuste Etiketten für das Bedrucken mit Laserdruckern sind ebenfalls im Sortiment von MAKRO IDENT zu finden. Alle Etiketten und Materialien sind vornehmlich für die Brady Etikettendrucker und Schilderdrucker einsetzbar. Ein großes Sortiment an Etiketten und Materialien gibt es aber auch für handelsübliche Thermotransferdrucker wie zum Beispiel von Zebra, TSC, Godex, Sato, CAB etc.

Die dazu passenden Farbbänder wurden auf die jeweiligen Materialien ganz genau abgestimmt. Das heißt, dass es keinerlei Einbußen im Druck und beim Kontrast gibt. Aus diesem Grund bietet MAKRO IDENT ausschließlich getestete und für das jeweilige Material empfohlene Farbband an.

Egal ob Anwender Etiketten für die Automobilindustrie, in der Chemie-, Öl- oder Gasindustrie, in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, wie auch in der Daten- und Telekommunikation, Elektroindustrie, im Labor, in Luft- und Raumfahrt oder im Nah- oder Fernverkehr benötigen: MAKRO IDENT hat das passende Etikett bzw. das passende Material mit den gewünschten Eigenschaften im Sortiment.

Im Sortiment befinden sich, zum Beispiel, Etiketten für flache und gewellte Folien, Kunststoffe oder strukturierte, pulverbeschichtete Oberflächen. Ebenso Lösungsmittel- und Chemikalien-beständige Etiketten. Auch gibt es Etiketten, die gegen Benzin, Düsentreibstoff und andere Öle resistent sind. Hitzebeständige Etiketten für bis zu 300°C Grad werden für Lötschwallverfahren zur Verfügung gestellt. Und Laboretiketten für Temperaturen bis zu minus 196°C mit sehr guter Haftung gibt es ebenfalls im Sortiment, damit auch in Stickstofflagerung die Etiketten lange Jahre halten und lesbar bleiben.

Erhältlich sind Laboretiketten für Färbeprozesse, fälschungssichere Etiketten, nicht wieder ablösbare Etiketten oder rückstandslos entfernbare Etiketten. Wasserlösliche Etiketten sind im Sortiment ebenfalls zu finden, wie Etiketten die 8 bis 10 Jahre im Außenbereich fest kleben und nicht ausbleichen. Neben allen möglichen Formaten an Etiketten gibt es Typenschilder, Gravurschilder, Schrumpfschläuche, metalldetektierbares Etikettenmaterial, die in der Lebensmittelindustrie verwendet werden und vieles mehr.

Viele der Materialien haben eine UL-, CSA- und AGA-Zulassung. Halogenfreie Etiketten richten sich nach der Norm DIN VDA 0472 Teil 815. Auch sind manche Etiketten in bis zu 9 Farben standardmäßig erhältlich. Die Kennzeichnungsprodukte werden unter strengen Bedingungen entwickelt und produziert, um höchste Leistung, Beständigkeit, Zuverlässigkeit sowie die Einhaltung von Industrienormen zu gewährleisten.

Die verschiedenen Materialien sind in unterschiedlichen Standardgrößen erhältlich. Daraus ergibt sich ein Sortiment von mehreren Tausend Etiketten. Sollte ein bestimmtes Format nicht im Sortiment von MAKRO IDENT enthalten sein, dann sind auch Sonderanfertigungen ab 1.000 Etiketten möglich.

Und wer noch einen Etikettendrucker für den mobilen Einsatz oder als PC-Drucker benötigt, der frägt am besten den Customer Service von MAKRO IDENT. Dort wird man professionell beraten.

Weitere Informationen über das gesamte Sortiment sind zu finden unter: www.makroident.de/info/kennzeichnungsloesungen.html

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

MAKRO IDENT e.K. – Zertifizierter Brady-Distributor für Kennzeichnung & Arbeitssicherheit

Frau Angelika Hentschel

Bussardstrasse 24

82008 Unterhaching

Deutschland

fon ..: 089-615658-28

fax ..: 089-615658-25

web ..: https://www.makroident.de

email : info@makroident.de

Zertifizierter Brady-Distributor und „GOLD-EXPERT“-Partner für Kennzeichnung & Arbeitssicherheit

——————————————————————————————————————–

o Kompetenter Partner für Handel, Industrie, Gesundheitswesen, Forschung, Luft- und Raumfahrt,

Nah-/Fernverkehr, Schifffahrt, Daten-/Telekommunikation, Behörden, Institute und vieles mehr.

o Komplettes BRADY-Sortiment und vollständiges Scafftag- und SPC-Programm mit über 38.000

Artikeln und Lockout-Tagout Artikel anderer Hersteller

o Freundliche Beratung, fundiertes Produkt- und Fachwissen, schnelle Abwicklung und Lieferung in

alle EU-Länder und der Schweiz.

Produktsortiment

———————–

Brady Etikettendrucker + Schilderdrucker mit sehr umfangreichem Etiketten- und Farbband-Sortiment mit Zubehör. 450 Druckmaterialien in vielen Größen wie z.B. Standard-Etiketten, Typenschilder, Laboretiketten, Schrumpfschläuche usw. 6000 Standard-Formate für Sonderanfertigungen. Etiketten-Software Brady-Workstation mit verschiedenen SoftwareApps für alle Kennzeichnungen in Labor- und Industrieumgebungen.

Lockout-Tagout Verriegelungen, Absperr- und Blockiersysteme, Sichehreitsschlösser, Sets, Tafeln und Shadowboards, Sicherheitskontrollsysteme (Scafftag), Sicherheits- und Gebäudekennzeichnungen nach ISO7010, Rohrkennzeichnungen, Bodenkennzeichnungen, Absperrmarkierungen usw,, Software für das Erstellen von Lockout-Tagout Prozeduren (LINK360).

Farbdrucker für das Drucken von Schildern, Bannern, Aufkleber für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung, Produkt-, Regal-, Objekt-Etiketten usw. Anorganische und organische Ölbindemittel, Universal- und Chemikalien-Bindemittel.

Pressekontakt:

MAKRO IDENT e.K.

Frau Angelika Hentschel

Bussardstraße 24

82008 Unterhaching

fon ..: 089-615658-28

web ..: https://www.makroident.de

email : info@makroident.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Alberto Mattle, Mattle Unternehmensgruppe, baut Luxuswohnungen im feinen München-Nymphenburg