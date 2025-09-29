EuroChargeMedia schafft Win-Win-Situation: Kostenloses Laden für Gäste – Provision für Locations

Ennigerloh, 29. September 2025

EuroChargeMedia startet mit einem neuen Ansatz, der Locations und Unternehmen gleichermaßen Vorteile bringt: Ab sofort können Betreiber von Restaurants, Cafés, Bars und öffentlichen Einrichtungen nicht nur ihren Gästen kostenfreie Lademöglichkeiten für Smartphones und andere mobile Geräte anbieten – sondern gleichzeitig auch von einer attraktiven Werbeprovision profitieren.

Damit entsteht eine echte Win-Win-Situation: Gäste genießen den Mehrwert einer unkomplizierten, kostenlosen Ladeinfrastruktur direkt am Point of Sale, während die Betreiber der Locations ihre Stammkunden mit einem der innovativsten Werbeplätze am Markt ansprechen können.

„Wir verbinden Service mit Umsatzpotenzial. Locations, die unseren Service nutzen, machen ihren Gästen ein wertvolles Angebot und sichern sich zugleich eine neue Einnahmequelle – einfacher geht es kaum“, erklärt Olga Funk, Geschäftsführerin von EuroChargeMedia.

„Unsere Technologie ist mehr als nur eine Ladelösung – sie ist eine innovative Plattform, die Service, Werbung und digitale Interaktion auf einzigartige Weise kombiniert.“

So funktioniert das Modell:

Gäste profitieren: Kostenfreies Laden von Smartphones und Gadgets in hochfrequentierten Locations.

Locations profitieren: Provision für jede Werbeplatzierung, die direkt über die Ladeinfrastruktur ausgespielt wird.

Unternehmen profitieren: Innovative Werbemöglichkeiten direkt am Point of Sale, nah an ihrer Zielgruppe – und das zu einem unschlagbaren Preis: Schon ab 95 Euro brutto pro Monat bzw. 30 Tage kann Werbung in allen teilnehmenden Locations einer Stadt geschaltet werden. Was für ein Angebot!

Bereits heute ist EuroChargeMedia in zahlreichen bekannten Locations vertreten – darunter Vapiano-Restaurants in Göttingen, Dortmund, Münster, Düsseldorf, Dresden und Köln sowie das Stadtkind in Braunschweig. Weitere Installationen und Partnerschaften befinden sich in Umsetzung.

EuroChargeMedia lädt interessierte Partner ein, Teil dieses wachsenden Netzwerks zu werden.

Über EuroChargeMedia

EuroChargeMedia ist ein führendes Unternehmen im Bereich Ladeinfrastruktur für mobile Geräte. Mit benutzerfreundlichen Ladelösungen und einem innovativen Werbemodell verbindet das Unternehmen Service, Sichtbarkeit und nachhaltige Partnerschaften.

Kontakt für Interessierte und Medienanfragen

EuroChargeMedia

Presseabteilung

E-Mail: info@eurochargemedia.eu

Website: www.eurochargemedia.com

„Energie für Ihre Geräte. Sichtbarkeit für Ihre Marke. Willkommen bei der Revolution am Point of Sale.“

Für Unternehmen, die ihre Botschaft direkt am Point of Sale platzieren wollen.

Werben & Gewinnen

Für Locations, die unseren Service kostenfrei anbieten möchten.

Geräte Gratis Nutzen



