Europa in 135 Perspektiven

Schülerinnen und Schüler schaffen ein dauerhaftes Kunstwerk für das European Forum Alpbach.

Alpbach – Was bewegt junge Menschen, wenn sie an Europa, Demokratie und ihre Zukunft denken? Mit dieser Frage haben sich 135 Schülerinnen und Schüler der HTL Kramsach Glas und Chemie ein Jahr lang beschäftigt. Das Ergebnis ist nun vor dem Congress Centrum Alpbach zu sehen. Die Kunstinstallation mit dem Namen „Participatio“ wurde am 26. Juni feierlich eröffnet und beschließt das Jubiläumsprojekt „Von Alpbach – In Alpbach – Für Alpbach“, anlässlich der 80jährigen Geschichte des European Forum Alpbach.

Ziel des Projekts war es, die Idee des Forums nicht nur während der Veranstaltungstage sichtbar zu machen, sondern das ganze Jahr über im Ortsbild präsent zu halten. Unter dem Titel „Participatio“ machen die Schülerinnen und Schüler ihren jeweils persönlichen Zugang zum Thema „Teilhabe“, als Grundwert der Demokratie sichtbar. Dafür gestaltete jeder Schüler ein eigenes 20 mal 20 Centimeter großes Kunstwerk. Glas, Metall, Keramik und die unterschiedlichsten Gestaltungstechniken kamen dabei zum Einsatz. Die Arbeiten beschäftigen sich mit Europa, Zusammenhalt und Zukunft. Aus den 135 Einzelarbeiten entstand schließlich ein gemeinsames Gesamtwerk, das die Vielfalt unterschiedlicher Perspektiven sichtbar macht.

„Ein Projekt in dieser Größenordnung und Bedeutung hat es an unserer Schule bisher noch nie gegeben“, sagt Direktor Helmut Panzenböck. Beteiligt waren alle Klassen der Fachschule, des Aufbaulehrgangs und des Kollegs für Objektdesign und Produktion, von den ersten Jahrgängen mit 14-jährigen Schülerinnen und Schülern bis zu den Matura- und Abschlussklassen. Die Umsetzung erforderte auch einiges an organisatorischem Aufwand. Vier Lehrkräfte brachten die 135 Kunstwerke zu einem Isolierglashersteller nach Niederösterreich. Dort wurden die einzelnen Pixel zu fünf großformatigen Elementen zusammengefügt und in eine wetterbeständige Dreifach-Isolierverglasung integriert. So entstand eine Installation, die dauerhaft im Außenbereich bestehen kann.

„Wir haben den logistischen Aufwand am Anfang etwas unterschätzt. Umso schöner ist es zu sehen, was aus den vielen einzelnen Arbeiten entstanden ist“, so Panzenböck. Besonders sichtbar bleibt dabei der Beitrag jedes Einzelnen. Denn auf jedem Pixel ist der Name der jeweiligen Künstlerin oder des jeweiligen Künstlers verewigt.

Für Thomas Kahn, Geschäftsführer des Congress Centrum Alpbach, passt das Projekt perfekt zum Geist des Forums. „Das European Forum Alpbach lebt vom Austausch unterschiedlicher Perspektiven. Mit dem Kunstwerk bringen junge Menschen ihre Gedanken und Ideen in dieses Umfeld ein. Das macht die Installation so wertvoll.“

Auch Tourismusobmann Frank Kostner sieht darin ein starkes Zeichen für die Region.

„Das Alpbachtal lebt von Gemeinschaft, Offenheit und dem Miteinander unterschiedlicher Menschen. Genau diese Werte spiegeln sich in diesem Kunstwerk wider. Gleichzeitig zeigt das Projekt eindrucksvoll, welches kreative Potenzial in unserer Region steckt.“

Bürgermeister Markus Bischofer zeigt sich ebenfalls begeistert von der Installation: „Das Dorf Alpbach und das European Forum Alpbach sind eng miteinander verbunden. Dass wir dieses Miteinander ganzjährig sichtbar machen und vor allem, dass es von jungen Menschen in der Region Alpbachtal gestaltet wurde, zeigt den Wert der Tradition und wie wir diesen auch in die Zukunft tragen wollen.“

Wenn vom 24. August bis zum 4. September 2026 wieder internationale Gäste zum European Forum Alpbach nach Tirol reisen, werden sie erstmals auf das neue Kunstwerk treffen. Als dauerhafte Installation macht es die Werte des Forums weit über die Veranstaltungstage hinaus sichtbar.

Weitere Informationen unter: https://congressalpbach.com

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Gabriele Grießenböck

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