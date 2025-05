Europäische Aufrüstung als Chance für australische Unternehmen

Der Anstieg der Verteidigungsausgaben in Europa schafft neue Möglichkeiten für australische Unternehmen. Was in Europa als sicherheitspolitische Neuausrichtung begonnen hat, wird für viele australische Anbieter von Verteidigungs- und Kommunikationstechnologien zu einem bedeutenden Impuls: Sie sehen in den aktuellen Entwicklungen eine echte Chance, ihre Lösungen in einem wachsenden Markt zu positionieren und internationale Präsenz auszubauen.

ReArm Europe Plan 2030: Milliardeninvestition mit Signalwirkung

Mit dem ReArm Europe Plan 2030 hat die Europäische Union ein umfassendes Investitionsprogramm in Höhe von 800 Milliarden Euro (1,4 Billionen AUD) auf den Weg gebracht. Ziel ist es, die militärische Eigenständigkeit Europas zu stärken, die Abhängigkeit von den USA zu verringern und auf sicherheitspolitische Bedrohungen – insbesondere aus Russland – wirksamer reagieren zu können.

Für gut aufgestellte australische Technologieunternehmen, insbesondere aus dem Verteidigungs- und Kommunikationsbereich, ergeben sich daraus konkrete Chancen, sich in einem wachsenden europäischen Markt zu positionieren und strategisch bedeutende Exportgeschäfte zu erschließen.

Kleiner Heimatmarkt zwingt australische Firmen zum Export

Die Zahl der Verteidigungstechnologieunternehmen in Australien wächst – doch der heimische Markt bietet nur begrenztes Potenzial.

Für viele dieser Firmen ist der Schritt ins Ausland keine Option, sondern eine Notwendigkeit. Insbesondere der europäische Verteidigungsmarkt, der aktuell stark expandiert, wird zu einem entscheidenden Wachstumsfeld für exportorientierte Unternehmen.

PentenAmio: Zusammenschluss für starke Technologie

Ein Beispiel für diese Entwicklung ist das in Canberra ansässige Unternehmen Penten. Durch den Zusammenschluss mit dem britischen Spezialisten für digitale Abwehr Amiosec entstand das neue Unternehmen PentenAmio.

Bereits im Jahr 2025 erwartet das Unternehmen einen Umsatz von über 125 Millionen Dollar – gestützt auf Technologien für sichere Kommunikation und elektronische Kriegsführung.

Zum Portfolio zählen unter anderem der AltoCrypt Stik und das AltoCrypt Phone, die geschützten Zugriff über USB- und Smartphone-Plattformen ermöglichen. Ergänzt wird das Angebot durch KI-gestützte Systeme, die gezielt Täuschungssignale erzeugen – ein zunehmend gefragtes Instrument in modernen Einsatzszenarien.

Harvest Technology Group: Kommunikation für kritische Einsätze

Auch die an der australischen Börse notierte Harvest Technology Group (ISIN AU0000082422) positioniert sich zunehmend im europäischen Markt.

Das Unternehmen entwickelt besonders sichere, datensparende Kommunikationstechnologien, die auf abgelegene und kritische Einsatzumgebungen zugeschnitten sind.

Nodestream: Stabile Übertragung auch unter schwierigen Bedingungen

Mit Hauptsitz in Australien und Standorten in Großbritannien und Irland ist Harvest international aufgestellt. Herzstück der Technologie ist das eigens entwickelte Nodestream-System, das hochauflösende Video-, Audio- und Datenübertragungen in Echtzeit selbst über eingeschränkte Netzwerke ermöglicht. Gerade bei militärischen Einsätzen, in denen stabile Kommunikationsverbindungen essenziell sind, kommen diese Lösungen zum Einsatz.

Die Produktfamilie – darunter Nodestream Live und Nodestream X – ist für besonders beanspruchte Umgebungen konzipiert und stellt sichere und zuverlässige Übertragungen auch unter schwierigen Bedingungen sicher.

Kapital für Verteidigungstechnologien: Interesse wächst

Der Zugang zum europäischen Markt erfordert nicht nur technische Exzellenz, sondern auch die Unterstützung durch Investoren. Navleen Prasad, Geschäftsführerin des Australian Investment Council, beobachtet ein steigendes Interesse am Verteidigungssektor als Investitionsfeld.

Während einige Kapitalgeber noch durch Nachhaltigkeitsrichtlinien gebunden sind, zeigt sich ein Wandel: Immer mehr ESG-Fonds bewerten Verteidigungsunternehmen inzwischen als investierbar.

Nachhaltigkeit und Sicherheit schließen sich nicht mehr aus

Eine Studie des Analysehauses HANetf vom September 2024 belegt diesen Trend: 94 % der befragten Vermögensverwalter sehen Verteidigungsunternehmen heute als vereinbar mit Umwelt-, Sozial- und Unternehmensgrundsätzen.

Das markiert einen klaren Bruch mit bisherigen Ausschlusskriterien, die Rüstungsunternehmen aus ethischen Gründen oft vom Investment ausschlossen. Auslöser für dieses Umdenken sind vor allem geopolitische Entwicklungen wie der Krieg in der Ukraine, die den Stellenwert von Sicherheit neu definiert haben.

Internationale Partnerschaften als strategische Brücke

Für australische Unternehmen ist der Aufbau internationaler Partnerschaften ein wesentlicher Faktor, um ihre Marktposition in Europa zu stärken.

Harvest Technology Group arbeitet beispielsweise mit Unternehmen wie Pulsar Beyond und Marlink zusammen, um moderne, zukunftssichere Netzwerklösungen anzubieten. Solche Kooperationen schaffen nicht nur Zugang zu neuen Märkten, sondern helfen auch, technologische Entwicklungen gemeinsam voranzutreiben.

Europas Aufrüstung treibt die Nachfrage

Die Aufrüstung in Europa wirkt bereits heute als Motor für die Nachfrage nach innovativer Verteidigungstechnologie. Australische Unternehmen mit speziellem Know-how in den Bereichen Sicherheit und Kommunikation sind dabei gut positioniert, von diesem Trend zu profitieren.

Zudem dürfte die wachsende Offenheit nachhaltiger Investoren gegenüber Verteidigungsprojekten die Finanzierungsmöglichkeiten in diesem Bereich weiter stärken.

Harvest Technology Group

ISIN: AU0000082422

harvest.technology/

