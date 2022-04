UniDocs Markteintritt in den amerikanischen Telehealth Sektor ist für das Unternehmen eine strategische Chance

Diese Pressemitteilung darf nicht über US-amerikanische Medienkanäle verbreitet werden.

Vertrieb in Westafrika zielt auf ein anfängliches Potenzial von bis zu 2 Millionen Patienten

Vancouver, BC – 22. April 2022 – UniDoc Health Corp. (UniDoch Health oder das Unternehmen) (WKN: A3C87U – CSE: UDOC – ISIN: CA90468F1027), ein innovatives Unternehmen im Telemedizin-Bereich, freut sich, den folgenden Überblick über die Wachstumschancen des strategisch wichtigen Telemedizinmarktes in den USA zu geben.

Laut der American Academy of Family Physicians bezieht sich der Begriff Telemedizin speziell auf klinische Fernbehandlungen, während Telemedizin ein breiteres Spektrum an Fernbehandlungen umfasst, das neben klinischen auch nicht-klinische Dienstleistungen einschließt. UniDoc ist der Ansicht, dass die Telemedizin den amerikanischen Patienten erhebliche Vorteile bietet, da sie eine breite Palette von Dienstleistungen, einschließlich Präventiv-, Diagnose- und Behandlungsdiensten, den US-Patienten über Audio-, Video- und andere Informations- und Kommunikationstechnologien zur Verfügung stellt. Integrierte telemedizinische Lösungen, wie sie UniDoc anstrebt, öffnen die Tür zu einem großen Teil der Bevölkerung des Landes, für die der Zugang zur Online-Computertechnologie schwierig ist, die keine Erfahrung damit haben oder die sie nur begrenzt verstehen. Das Unternehmen ist der Überzeugung, dass eine weit verbreitete physische Zugänglichkeit in kontrollierten Umgebungen der Schlüssel zu seinem Geschäft und zukünftigem Wachstum ist.

In den letzten Jahren hat das nationale Interesse an diesem Sektor erheblich zugenommen, was vor allem auf die Herausforderungen im Zusammenhang mit der rechtzeitigen Inanspruchnahme der Gesundheitsversorgung und die steigende Nachfrage der Verbraucher/Patienten zurückzuführen ist. Dieses gesteigerte Interesse an der Telemedizin hat eine Phase erheblichen Wachstums des nordamerikanischen Sektors ausgelöst.

· Branchenuntersuchungen zufolge soll der Markt für Telemedizin im Prognosezeitraum mit einer durchschnittlichen Wachstumsrate von 37,7 % wachsen und bis 2025 einen Wert von 191,7 Mrd. USD erreichen, gegenüber geschätzten 38,7 Mrd. USD im Jahr 2020. (Telehealth/Telemedicine Market, November 2020, MarketsandMarkets).

· Nordamerika hatte 2021 den größten Anteil am Telehealth-Markt, wobei der US-Telehealth-Markt nach Umsatz im Zeitraum 2020-2026 voraussichtlich mit einer CAGR von über 28 % wachsen wird. (Research & Markets Mai, 2021).

· Jüngste Daten zeigen, dass sich die Nutzung der Telemedizin auf einem Niveau stabilisiert hat, das 38 Mal höher ist als vor der Pandemie (McKinsey & Co. 9. Juli 2021).

· 57 % der Anbieter stehen der Telemedizin positiver gegenüber als vor COVID-19, und 64 % sind mit der Nutzung zufriedener (McKinsey & Co. 9. Juli 2021).

· Die Umfrageteilnehmer gaben an, dass zwischen 40 und 60 % der Verbraucher ein breiteres Spektrum an virtuellen Versorgungslösungen wünschen, wie z. B. eine „digitale Haustür“ oder einen kostengünstigen virtuellen Gesundheitsplan. (McKinsey & Co. 9. Juli 2021)

· Forbes (6. Januar 2022) stellt fest: „Pandemie hin oder her, der Wert einer bequemen und zugänglichen virtuellen Versorgung ist erkannt worden.“

· Ein Drittel der Millennials und 41 % der Generation Z bevorzugen digitale Begegnungen mit Ärzten gegenüber persönlichen Besuchen. Und mit rund der Hälfte der Arbeitnehmer, die im Jahr 2020 virtuelle Gesundheitsdienste nutzen – gegenüber 17 % im Jahr 2019 – gibt es noch viel Raum für Wachstum. (Forbes, Jan 6, 2022).

Die COVID-19-Pandemie hat in der nordamerikanischen Gesundheitsbranche zu einem erheblichen Wachstum bei der Einführung von Technologien geführt. Als sich das Virus ausbreitete, waren die Gesundheitssysteme gezwungen, ihre traditionellen Methoden der Gesundheitsversorgung anzupassen, was zu einem raschen Wandel bei der Nutzung von telemedizinischen Diensten führte. Anbieter, die bereits vor COVID-19 in virtuelle Pflegelösungen investiert hatten, waren gezwungen, die Skalierbarkeit dieser Lösungen zu testen, und diejenigen, die nicht in eine solche Lösung investiert hatten, wurden dazu gedrängt, die Technologie zum ersten Mal zu identifizieren und zu nutzen, was das Wachstum neuer Kooperationen und die Schaffung erheblicher Marktchancen vorantrieb.

Der Gartner Market Guide for Virtual Care Solutions vom Oktober 2020 unterstreicht den Trend der zunehmenden Abhängigkeit von Technologien und stellt fest, dass bis 2022 in Nordamerika 30 % aller ambulanten Begegnungen virtuell sein werden, gegenüber etwa 2 % zu Beginn des Jahres 2020.

In diesem Zusammenhang ist das Unternehmen der Ansicht, dass die Fähigkeit, die Bereitstellung virtueller Pflege zu unterstützen, jetzt eine realisierbare und nachhaltige Wachstumschance für innovative professionelle Gesundheitsdienstleister wie UniDoc darstellt. Wir glauben, dass die virtuelle Versorgung das Potenzial hat, die wirtschaftliche Belastung des öffentlichen Systems zu verringern, die Behandlung von Menschen mit gesundheitlichen Problemen zu verbessern und den Einzelnen zu befähigen, sich mehr für seine Gesundheit zu engagieren.

