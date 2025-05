CEVN präsentiert den RONIN PRIME 18Xi: Kraft trifft auf Präzision

Teutschenthal, Mai 2025 – CEVN, ein deutscher Spezialist für Hochleistungs-Notebooks und Desktop-Replacement-Systeme, stellt ihr neuestes Premium-Notebook vor: den RONIN PRIME 18Xi.

Dieses kompromisslose High-End-Gerät wurde für Nutzer entwickelt, die keine Kompromisse eingehen – weder bei der Performance noch beim Display oder der Speicherarchitektur.

Mit einem gigantischen 18-Zoll-Display im innovativen 16:10-Format setzt der RONIN PRIME 18Xi neue Maßstäbe. Nutzer haben die Wahl zwischen zwei hochwertigen Panels: einem QHD+ Display (2560 x 1600 Pixel) mit 240Hz Bildwiederholrate für ultraschnelle Reaktionszeiten im eSport-Bereich oder einem UHD+ Display (3840 x 2160 Pixel) mit 200Hz für kreative Professionals, die auf gestochen scharfe Bildqualität angewiesen sind. Beide Varianten decken den DCI-P3 Farbraum zu 100 % ab – ideal für Foto- und Videobearbeitung auf höchstem Niveau.

Im Inneren arbeitet die neueste Generation mobiler Hochleistungsprozessoren: der Intel(TM) Core Ultra 9-275HX, eine CPU, die auf AI-Optimierung, Multithreading und maximale Energieeffizienz ausgelegt ist. Unterstützt wird der Prozessor von wahlweise einer RTX 5070 Ti, RTX 5080 oder der brachial starken RTX 5090 – der derzeit leistungsfähigsten mobilen GPU auf dem Markt. Diese Kombination macht den RONIN PRIME 18Xi zur idealen Plattform für AAA-Gaming, Virtual Production, KI-Anwendungen und 3D-Rendering.

Auch in puncto Arbeitsspeicher zeigt sich der RONIN PRIME 18Xi zukunftssicher: Mit 32 GB DDR5-RAM ab Werk und einer maximalen Aufrüstbarkeit auf bis zu 192 GB (!) lassen sich selbst speicherintensivste Anwendungen und virtuelle Maschinen problemlos betreiben. Die interne Speicherkapazität beginnt bei 1 TB M.2 SSD und lässt sich auf bis zu vier M.2 SSDs erweitern – damit stehen potenziell bis zu 16 TB blitzschneller NVMe-Speicher zur Verfügung.

Bei CEVN wird Technik nicht nur leistungsstark – sondern auch persönlich. Ab sofort haben Kundinnen und Kunden die Möglichkeit, ihren RONIN durch eine individuelle Gravur auf dem Displaydeckel zu einem echten Unikat zu machen. Ob Name, Logo, Gamertag oder ein kraftvolles Zitat – der Fantasie sind (fast) keine Grenzen gesetzt.

Die Gravur wird mit höchster Präzision direkt in das robuste Aluminiumgehäuse eingearbeitet. Das Ergebnis: Eine dauerhafte Veredelung, die nicht nur edel aussieht, sondern deine persönliche Handschrift trägt. So wird dein Notebook mehr als ein Werkzeug – es wird ein Ausdruck deiner Identität.

Egal ob du als Content-Creator deine Marke sichtbar machen willst, als Gamer dein Squad-Emblem verewigst oder als Profi ein stilvolles Design bevorzugst: CEVN macht es möglich. Persönlich. Einzigartig. Unverwechselbar.

„Mit dem RONIN PRIME 18Xi bieten wir ein System an, das nicht nur technisch auf dem neuesten Stand ist, sondern gezielt auf die Bedürfnisse der Power-User zugeschnitten wurde“, so ein Sprecher von CEVN. „Ob professionelle Content-Creator, Entwickler, KI-Forscher oder Hardcore-Gamer – dieser Laptop liefert absolute Desktop-Performance in einem tragbaren Format.“

Der Einstiegspreis des RONIN PRIME 18Xi liegt bei 2.799,00 EUR, optional erweiterbar je nach GPU-, RAM- und SSD-Konfiguration. Interessenten können das Gerät ab sofort über die Website www.cevn.de konfigurieren und bestellen.

CEVN steht für leistungsstarke, individuell konfigurierbare Computersysteme – entwickelt und montiert in Deutschland. Das Unternehmen kombiniert Ingenieurskunst mit einem kompromisslosen Anspruch an Qualität und Design. Unser Ziel ist die Zufriedenheit unserer Kunden auch nach dem Kauf.

