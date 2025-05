Kundenempfehlungen im Internetauftritt von Handwerksbetrieben einsetzen

Veröffentlichte Kundenempfehlungen besitzen eine hohe Glaubwürdigkeit und Aussagekraft. Deshalb sind Referenzen ehemaliger Kunden relevant für die Kontaktaufnahme potenzieller Interessenten.

In der Beschaffung neuer Adressen von Interessenten ist eine Wende eingetreten. Wer das als Handwerker nicht realisiert, wird Probleme in der Umsatzentwicklung bekommen. Sicher ist, dass traditionelle Werbung ihre Bedeutung verloren hat. Die bislang eingesetzten werblichen Alternativen ebenso.

Empfehlungsmarketing mit Referenzen

Referenzmarketing via Internet ist auf dem Vormarsch. Handwerksbetriebe sollten deshalb Bewertungen und Empfehlungen ihrer Kunden veröffentlichen. Die BAUHERRENreport GmbH unterstützt leistungsstarke Handwerksbetriebe dabei mit einer bewährten Empfehlungsstrategie.

Bewertungen ehemaliger Kunden ins Netz stellen

Das Konzept des Unternehmens stützt sich auf glaubwürdige und belastbare Qualitätsbewertungen ehemaliger Kunden. Der wichtigste Baustein ist die suchmaschinenoptimierte Qualitätsberichterstattung über die Empfehlungsplattform BAUHERREN-PORTAL.

Mehrwert der Plattform für Handwerksunternehmen und Interessenten:

o Aussagefähiger Qualitätsauftritt des Unternehmens im BAUHERREN-PORTAL

o Geschütztes Qualitätssiegel „GEPRÜFTE KUNDEN-ZUFRIEDENHEIT“

o Eindeutige Positionierung des Handwerksunternehmens als Qualitätsführer der Region

o Scharfe und nachhaltige Qualitätsabgrenzung von Wettbewerbern

o Ausschöpfung des Einzugsgebietes durch Reichweite des digitalen Qualitätsauftrittes

o Neue Interessenten und damit Neukunden

o Zusätzlicher Absatz und Umsatz für das Handwerksunternehmen

o Internetveröffentlichungen mit garantiertem Top-Ranking

o In Google & Co. auf der ersten Seite ganz oben stehen

o Mehr Sichtbarkeit und Zunahme an Traffic auf der Homepage

o Preiswerte und flexible Internetpräsenz als Qualitätsanbieter

o Belegbare Leistungen, die nachhaltig Vertrauen bei Interessenten bilden

o Orientierungs- und Sicherheitsplus für Interessenten

o Fachliche und emotionale Details, die diese überzeugen

o Antworten auf alle relevanten Fragen von Interessenten

o Glaubwürdige Testimonials, die nachhaltiger und wirkungsvoller sind als Werbung

BAUHERRENreport GmbH

Hier werden Handwerksunternehmen und deren Qualitätsleistungen mit einem schlüsselfertigen Empfehlungskonzept glaubwürdig belegt sowie professionell präsentiert. Das macht Handwerksqualität zum Blickfang mit einer Sogwirkung für Interessenten. Lassen auch Sie Ihr Handwerksunternehmen von einem im Internet sichtbaren, exklusiven Kompetenzprofil profitieren. Dann sichern Sie ihm eine scharfe und exklusive Abgrenzung von Mitbewerbern.

Lassen Sie sich von den positiven Erfahrungen unserer Handwerksunternehmer-Kunden inspirieren und überzeugen. Rufen Sie diese ruhig ab. Alle stehen als Referenzen zur Verfügung und bestätigen Ihnen die Vorteile unserer Zusammenarbeit.

Verantwortlich: Theo van der Burgt (Geschäftsführer BAUHERRENreport GmbH, Tel. 021 31 – 742 789-0 oder via Mail: vdb@bauherrenreport.de)

Zu unserer Qualitätswebseite: WWW.BAUHERREN-PORTAL.COM

Zu unserer Homepage: WWW.BAUHERRENREPORT.DE

