Schnelligkeit trifft Präzision: Schäfer Lasercut nimmt hochmoderne 6kW Faserlaser-Maschine in Betrieb

Haiger, 2024 – In der Welt der technologischen Errungenschaften bleibt nichts beständig.

Schäfer Lasercut, ein Unternehmensbereich der SCHÄFER TECHNOLOGIES (Johannes Schäfer GmbH), setzt mit der Inbetriebnahme einer neuen Laserschneidmaschine mit 6kW Leistung und Fasertechnologie einen neuen Meilenstein. Nachdem das Unternehmen das Jahr über konsequent seine Vision der kontinuierlichen Verbesserung und Termintreue vorangetrieben hat, gibt es spannende Neuigkeiten: Seit Ende 2023 ist die neueste Erweiterung des Maschinenparks in Betrieb – eine Laserschneidmaschine mit 6kW Leistung und modernster Fasertechnologie.

Moderne Technologien machen den Unterschied

„Schäfer Lasercut steht für technische Expertise, innovatives Denken und qualitativ hochwertige Produkte. Mit Blick auf unser Engagement für Effizienz und Präzision sind wir stolz, unsere neue 6kW Faserlaser-Maschine zu präsentieren. Sie ermöglicht nicht nur ein erhebliches Ausmaß an Effizienzsteigerung, besonders bei der Bearbeitung dünner Materialien, sie ist auch technisch auf dem neuesten Stand. Das bedeutet, dass wir unseren Kunden die aktuellste und leistungsfähigste Technologie bieten können, die auf dem Markt verfügbar ist. Somit werden wir unseren langjährigen Stammkunden und künftigen Kunden noch präzisere, effizientere und qualitativ hochwertigere Produkte liefern können. Damit verstärken wir unsere Bemühungen, unseren Kunden die bestmögliche Service-Erfahrung zu bieten“, so Jan Weller, Abteilungsleiter von Schäfer Lasercut, zu den Fortschritten des Unternehmens.

Die Einführung der neuen Laserschneidmaschine ist ein weiterer Beleg für die konsequente Strategie, den Kunden schnell und effizient zu helfen. Mit dem neuen 6kW Faserlaser ist Schäfer Lasercut besonders bei dünnen Materialien technisch auf dem neuesten Stand und extrem effizient.



SCHÄFER LASERCUT ist ein Unternehmensbereich der SCHÄFER TECHNOLOGIES (Johannes Schäfer GmbH) und spezialisiert auf das Laserschneiden in kürzester Zeit bei bestmöglichem Service. Mit Sitz im Technologiepark Kalteiche in Haiger profitiert das Unternehmen von einer zentralen Lage in Deutschland und Europa, die eine optimale Verkehrsanbindung ermöglicht. Unseren Kunden bieten wir so eine effiziente und umfassende Serviceerfahrung.

