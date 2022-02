Evanesce, das Beteiligungsunternehmen von Billy Goat Brands, gibt eine ausgeklügelte langfristige Wachstumsstrategie bekannt

– Evanesce erfährt schnelles Wachstum mit einer neuen Anlage in Nevada, die die Produktion von pflanzlichen Strohhalmen bis zum zweiten Quartal 2022 verdreifachen soll

Vancouver, British Columbia – 8. Februar 2022 – Billy Goat Brands Ltd. (GOAT oder das Unternehmen) (CSE: GOAT) (OTC: BGTTF) (FWB: 26B), eine Risikokapitalplattform, die sich auf die Identifizierung, das Sponsoring und die Gründung von Unternehmen mit Schwerpunkt auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) in der Meereswirtschaft konzentriert, gibt bekannt, dass ihr Portfolio-Unternehmen, Evanesce Packaging Solutions Inc. (Evanesce oder das Portfolio-Unternehmen), seine langfristige Wachstumsstrategie durch ein Betriebs-Update, das den Aktionären, einschließlich GOAT, zur Verfügung gestellt wurde, verfeinert hat und zahlreiche Highlights hinsichtlich seiner Produktionsanlagen, Verkaufserfolge und Marketingbemühungen aufwies. Darüber hinaus arbeitet das Portfolio-Unternehmen daran, seine Investorenbasis zu vergrößern, indem es möglicherweise in naher Zukunft an einer nordamerikanischen Börse notiert wird. Evanesce ist ein Innovationsunternehmen für nachhaltige Technologien, das Standard-Einweg-Lebensmittelbehälter mit einer patentierten Technologie entwickelt, bei der geformte Stärke zum Einsatz kommt. Die Behälter bestehen aus pflanzlichen Nebenprodukten, sind 100 % kompostierbar und zersetzen sich innerhalb von 90 Tagen.

Aktuelles zur Herstellung und Produktion

Evanesce erweitert seine Produktionskapazitäten durch den Ausbau von zwei Produktionsanlagen in den Vereinigten Staaten, die sich in South Carolina und Nevada befinden. In diesen Anlagen werden vier Strohhalm-Fertigungslinien installiert, die die Strohhalm-Produktionskapazität des Portfolio-Unternehmens im zweiten Quartal 2022 voraussichtlich um das Dreifache erhöhen werden. Die erste Bestellung von Evanesce, über 10 Millionen kompostierbare Strohhalme, wurde Ende 2021 von der Anlage in South Carolina versandt, weitere 20 Millionen Strohhalme sollen im ersten Quartal 2022 ausgeliefert werden. Die patentierte Technologie des Portfolio-Unternehmens zur Herstellung von geformter Stärke soll im Laufe des Jahres 2022 voll einsatzfähig sein, sobald einige Spezialgeräte zur Verfügung stehen.

Vertrieb und Marketing

Im dritten Quartal 2021 eröffnete Evanesce seine Einrichtung in Early Branch, South Carolina, worüber mehrere amerikanische Nachrichtenagenturen berichteten. An der Feier nahmen 75 Personen teil, darunter der Wirtschaftsminister und andere Vertreter des Staates South Carolina, der Vorsitzende und Mitglieder des Hampton County Council und der Southern Carolina Alliance. Evanesce führt weiterhin neue Technologien ein und baut wichtige Infrastrukturen zur Verbesserung seiner Prozesse aus, um Evanesce als führendes Unternehmen für kompostierbare alternative Verpackungen auf breiter Basis zu vermarkten.

Im vierten Quartal 2021 startete Evanesce eine neue Website mit verbesserten Produktinformationen und anderen Funktionen, um den Bekanntheitsgrad der Marke zu steigern. Das Portfolio-Unternehmen konzentriert sich auch auf die Beschleunigung seiner Marketinginitiativen und wird Anfang 2022 an mehreren Konferenzen teilnehmen, darunter:

– Production Processing Exhibition vom 25. bis 27. Januar 2022 in Atlanta, Georgia;

– Restaurant Canada Show in Toronto, Ontario vom 27. Februar bis 1. März 2022; und

– Sustainability in Packaging US 2022 in Chicago, Illinois, vom 9. bis 11. März 2022.

Bevorstehende Börsennotierung

Bis zum Ende des zweiten Quartals 2022 wird Evanesce voraussichtlich die Notierung seiner Stammaktien an einer nordamerikanischen Börse abschließen. Dieser unternehmerische Meilenstein könnte dem Portfolio-Unternehmen den Weg zur Beschaffung des erforderlichen Kapitals ebnen, damit es seine Präsenz auf den globalen Märkten für pflanzliche Lebensmittel und alternative Verpackungslösungen maßgeblich ausbauen kann.

Das Betriebswachstum von Evanesce ist auf die starke Nachfrage von Verbrauchern und Unternehmen nach alternativen umweltfreundlichen Verpackungslösungen zurückzuführen, die dazu beitragen, den durch herkömmliche Einwegkunststoffe verursachten Abfall zu verringern. Da erwartet wird, dass der Markt für nachhaltige Verpackungen bis 2028 über 1,2 Billionen US-Dollar erreichen wird1, sind die Produkte und innovativen Technologien von Evanesce gut positioniert, um eine führende Rolle auf dem Markt zu übernehmen. Die Minderheitsbeteiligung von GOAT an Evanesce ist Teil der Strategie von GOAT, vielversprechende Unternehmen mit Schwerpunkt Meereswirtschaft zu identifizieren und zu fördern.

Kommentar der Geschäftsführung

Wir sind begeistert, dass Evanesce in so kurzer Zeit so viele Meilensteine erreicht hat, darunter die Eröffnung von zwei Produktionsanlagen, die die Produktionskapazität mindestens verdreifachen werden. Dem Managementteam ist es gelungen, eine erfolgreiche Wettbewerbsstrategie umzusetzen und die Entwicklung der innovativen Technologie für geformte Stärke zu beschleunigen, meinte Tony Harris, Chairman und Chief Executive Officer von GOAT. Durch Investitionen in ESG-orientierte Unternehmen der Meereswirtschaft wie Evanesce bietet unser Unternehmen den Anlegern Zugang zu manchen der notwendigen Verbesserungen, die in der globalen Lebensmittelversorgungskette vorgenommen werden müssen, um unsere Existenz zu sichern, fügte Harris hinzu.

Wir haben ein aufregendes Jahr vor uns, das unsere Kapazität und unseren Umsatz erheblich steigern wird, angefangen mit vier zusätzlichen Strohhalm-Fertigungslinien. Zwei davon sind bereits in unserem Werk in South Carolina eingetroffen, und zwei weitere befinden sich auf dem Weg zu unserem neuen Werk in Nevada, meinte Douglas Horne, Chief Executive Officer und Gründer von Evanesce, und fügte hinzu: Evanesce ist nun in der Lage, die enorme Nachfrage nach nachhaltigen Produkten zu befriedigen. Das Unternehmen wird weiterhin in Technologien investieren, um Marktanteile zu gewinnen und einen hervorragenden Kundenservice zu bieten, um Umsätze und Gewinne zu optimieren.

ÜBER EVANESCE

Evanesce beschleunigt die Einführung kompostierbarer, pflanzenbasierter Lebensmittel- und Verpackungslösungen auf dem globalen Markt. Evanesce mit Hauptsitz in Vancouver entwirft, entwickelt und produziert nachhaltige Verpackungslösungen, die zertifiziert kompostierbar, gewerblich skalierbar und wirtschaftlich wettbewerbsfähig sind und die neuesten Fortschritte in der Materialwissenschaft nutzen. Unsere in den USA hergestellten, pflanzenbasierten, kompostierbaren Lebensmittel- und Verpackungslösungen umfassen Evanesce Biopolymere und die Evanesce® Molded Starch-Technologie. Unsere patentierte Evanesce® Molded Starch-Technologie ist ein vollständiger Ersatz für Schaumstoffverpackungen aus expandiertem Polystyrol (EPS), allgemein bekannt als Styropor, und wird 2022 auf dem Markt erhältlich sein. Es wird aus upgecycelten pflanzlichen Nebenprodukten hergestellt, ist zu Hause kompostierbar und zersetzt sich in deutlich weniger als 90 Tagen. Evanesce hat es sich zur Aufgabe gemacht, umweltfreundliche Lösungen anzubieten, die erschwinglich sind und zu einem Wandel anregen, der zu einem gesünderen Planeten beiträgt. Erfahren Sie mehr unter evanesce.com.

ÜBER BILLY GOAT BRANDS

Billy Goat Brands ist eine Risikokapitalplattform, deren Schwerpunkt auf Investitionen in Unternehmen mit großem Potenzial in der Meereswirtschaft liegt. Es beabsichtigt, diese Ziele durch die Identifizierung von und die Investition in die Wertpapiere von Privatunternehmen zu erreichen, die in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie tätig sind, wobei der Schwerpunkt auf folgenden Bereichen liegt: (i) pflanzliches Eiweiß, (ii) funktionelle Lebensmittel, (iii) Lebensmitteltechnologie und (iv) fermentierte Lebensmittel. Das Unternehmen plant, durch unterschiedliche Ergebnisse Renditen aus seinen Investitionen zu erzielen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Börsengänge, Fusionen oder Übernahmen und andere Liquiditätsereignisse seiner Beteiligungsunternehmen oder Projekte. Das primäre Ziel von Billy Goat Brands besteht darin, maximale Renditen aus seinen Investitionen zu erwirtschaften – im Einklang mit seinen Werten hinsichtlich Umwelt, Soziales und Unternehmensführung.

Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter billygoatbrands.com/. Der endgültige Prospekt, die Jahresabschlüsse und die Diskussion und Analyse des Managements sind neben anderen Dokumenten auf der Profilseite des Unternehmens auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar.

Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt. Die die CSE und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der CSE als Market Regulators bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

VORSICHTSHINWEIS ZU ZUKUNFTSGERICHTETEN INFORMATIONEN

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Wörter wie erwarten, planen, fortsetzen, prognostizieren, beabsichtigen, glauben, antizipieren, schätzen, können, werden, potenziell, vorgeschlagen, positioniert und andere ähnliche Wörter gekennzeichnet, oder durch Aussagen, wonach bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten können oder werden. Das Unternehmen hat die zukunftsgerichteten Aussagen auf der Grundlage von Annahmen gemacht, die es zum jetzigen Zeitpunkt für angemessen hält. Alle diese zukunftsgerichteten Aussagen sind mit erheblichen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden (einschließlich jener Risikofaktoren, die im Prospekt des Unternehmens vom 8. September 2021 genannt werden), von denen einige außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem Verzögerungen, die sich aus der Unfähigkeit ergeben, die erforderlichen behördlichen Genehmigungen zu erhalten. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die Annahmen, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde gelegt wurden, als falsch erweisen können und dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von jenen abweichen können, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Dementsprechend kann keine Zusicherung gegeben werden, dass eines der in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ereignisse eintritt oder eintreten wird, oder, falls dies der Fall sein sollte, welche Vorteile, einschließlich der Höhe der Erlöse, das Unternehmen daraus ziehen wird. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste von Faktoren nicht vollständig ist. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet und lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht ausdrücklich erforderlich.

Schlussbemerkungen:

1. Four key trends that will shape the future of packaging to 2028, (2021, November 08). Smithers. smithers.com/resources/2019/feb/future-packaging-trends-2018-to-2028.

QUELLE: Billy Goat Brands Ltd.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

