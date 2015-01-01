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Event-Konnektivität in Serie: Eventnet skaliert Produktion mit Berliner Partner Aktiv-Kabel
Vom Prototyp zur Serienreife: Kooperation zwischen Eventnet und Aktiv-Kabel sichert höchste Qualitätsstandards und schnellere Verfügbarkeit für geschäftskritische Event-Infrastruktur.
Die Eventnet GmbH, führender Anbieter für temporäre
Internetlösungen, macht den entscheidenden Schritt zur Skalierung: Nach vier Jahren
intensiver Entwicklungsarbeit und hunderten Live-Einsätzen startet das Unternehmen die
industrielle Serienfertigung seiner mobilen Internet-Cases („Internetkoffer“). Als
strategischen Fertigungspartner hat Eventnet den Berliner Spezialisten Aktiv-Kabel
gewonnen. Damit setzt das Unternehmen konsequent auf Qualität „Made in Berlin“, um die
steigende Nachfrage nach europaweiten High-End-Konnektivitätslösungen zu bedienen.
Skalierung für einen wachsenden Markt
In einer Zeit, in der stabile Internetverbindungen für Kongresse, Live-Produktionen und
hybride Events geschäftskritisch sind, reicht die klassische Manufaktur-Fertigung nicht mehr
aus. Mit der Umstellung auf die Serienproduktion reagiert Eventnet auf den Bedarf an
größeren Stückzahlen bei gleichzeitig verkürzten Vorlaufzeiten.
Wir haben in den letzten Jahren jedes Kundenfeedback direkt in die Mechanik und
Elektronik unserer Systeme einfließen lassen“, erklärt Maximilian Pohl, Geschäftsführer der
Eventnet GmbH. „Durch die Partnerschaft mit Aktiv-Kabel heben wir diese Entwicklung nun
auf ein industrielles Niveau. Das bedeutet für unsere Kunden: gewohnte Ausfallsicherheit
ergänzt durch standardisierte Qualitätsprüfungen und eine lückenlose Dokumentation jedes
einzelnen Systems.“
Synergien am Standort Berlin
Die Wahl des Partners fiel bewusst auf den Berliner Spezialisten Aktiv-Kabel, der über
tiefgreifende Expertise in der Konfektionierung hochwertiger Systemkomponenten verfügt.
Die räumliche Nähe ermöglicht eine enge Abstimmung zwischen Entwicklung und
Produktion, was besonders bei der Implementierung neuer Features und der Sicherung der
Wiederholqualität entscheidend ist.
Die Vorteile der neuen Serienfertigung im Überblick:
? Standardisierte Prüfprotokolle: Jedes System verlässt die Fertigung erst nach einem
zertifizierten Qualitäts-Check.
? Industrielle Dokumentation: Erleichtert Wartung und Servicefähigkeit über den
gesamten Lebenszyklus der Hardware.
? Kürzere Lieferzeiten: Optimierte Lagerhaltung und Serienprozesse erlauben eine
schnellere Reaktion auf kurzfristige Projektanfragen.
Verfügbarkeit der neuen Generation
Die Auslieferung der ersten, vollständig industriell gefertigten Case-Generation ist für Ende
März 2026 geplant. Bestehende Kunden profitieren bereits jetzt von der optimierten
Service-Infrastruktur, die im Zuge der Produktionsumstellung etabliert wurde.
Weitere Informationen finden interessierte auf der Webseite: https://eventnet.de
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
Eventnet GmbH
Herr Maximilian Pohl
Urbanstraße 116
10967 Berlin
Deutschland
fon ..: 030 – 60 98 36 74
web ..: https://eventnet.de/
email : info@eventnet.de
Die Aktiv-Kabel GmbH ist ein erfahrener Berliner Fertigungspartner für hochwertige
Kabellösungen und Systembaugruppen. Das Unternehmen unterstützt Partner aus Industrie
und Handwerk bei der Realisierung komplexer elektrotechnischer Projekte mit Fokus auf
Präzision und Zuverlässigkeit.
Die Eventnet GmbH mit Sitz in Berlin entwickelt und betreibt temporäre und permanente
Konnektivitätslösungen für Events, Locations und Produktionen in ganz Europa. Zum
Portfolio gehören mobile Internet-Cases, WLAN-Infrastrukturen und ergänzende Services für
Planung, Betrieb und Monitoring.
Pressekontakt:
SEOfolgreich
Herr Christoph Specht
Brienner Straße 29
80333 München
fon ..: 089200077840Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.
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