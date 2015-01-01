Event-Konnektivität in Serie: Eventnet skaliert Produktion mit Berliner Partner Aktiv-Kabel

Vom Prototyp zur Serienreife: Kooperation zwischen Eventnet und Aktiv-Kabel sichert höchste Qualitätsstandards und schnellere Verfügbarkeit für geschäftskritische Event-Infrastruktur.

Die Eventnet GmbH, führender Anbieter für temporäre

Internetlösungen, macht den entscheidenden Schritt zur Skalierung: Nach vier Jahren

intensiver Entwicklungsarbeit und hunderten Live-Einsätzen startet das Unternehmen die

industrielle Serienfertigung seiner mobilen Internet-Cases („Internetkoffer“). Als

strategischen Fertigungspartner hat Eventnet den Berliner Spezialisten Aktiv-Kabel

gewonnen. Damit setzt das Unternehmen konsequent auf Qualität „Made in Berlin“, um die

steigende Nachfrage nach europaweiten High-End-Konnektivitätslösungen zu bedienen.

Skalierung für einen wachsenden Markt

In einer Zeit, in der stabile Internetverbindungen für Kongresse, Live-Produktionen und

hybride Events geschäftskritisch sind, reicht die klassische Manufaktur-Fertigung nicht mehr

aus. Mit der Umstellung auf die Serienproduktion reagiert Eventnet auf den Bedarf an

größeren Stückzahlen bei gleichzeitig verkürzten Vorlaufzeiten.

Wir haben in den letzten Jahren jedes Kundenfeedback direkt in die Mechanik und

Elektronik unserer Systeme einfließen lassen“, erklärt Maximilian Pohl, Geschäftsführer der

Eventnet GmbH. „Durch die Partnerschaft mit Aktiv-Kabel heben wir diese Entwicklung nun

auf ein industrielles Niveau. Das bedeutet für unsere Kunden: gewohnte Ausfallsicherheit

ergänzt durch standardisierte Qualitätsprüfungen und eine lückenlose Dokumentation jedes

einzelnen Systems.“

Synergien am Standort Berlin

Die Wahl des Partners fiel bewusst auf den Berliner Spezialisten Aktiv-Kabel, der über

tiefgreifende Expertise in der Konfektionierung hochwertiger Systemkomponenten verfügt.

Die räumliche Nähe ermöglicht eine enge Abstimmung zwischen Entwicklung und

Produktion, was besonders bei der Implementierung neuer Features und der Sicherung der

Wiederholqualität entscheidend ist.

Die Vorteile der neuen Serienfertigung im Überblick:

? Standardisierte Prüfprotokolle: Jedes System verlässt die Fertigung erst nach einem

zertifizierten Qualitäts-Check.

? Industrielle Dokumentation: Erleichtert Wartung und Servicefähigkeit über den

gesamten Lebenszyklus der Hardware.

? Kürzere Lieferzeiten: Optimierte Lagerhaltung und Serienprozesse erlauben eine

schnellere Reaktion auf kurzfristige Projektanfragen.

Verfügbarkeit der neuen Generation

Die Auslieferung der ersten, vollständig industriell gefertigten Case-Generation ist für Ende

März 2026 geplant. Bestehende Kunden profitieren bereits jetzt von der optimierten

Service-Infrastruktur, die im Zuge der Produktionsumstellung etabliert wurde.

Weitere Informationen finden interessierte auf der Webseite: https://eventnet.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Eventnet GmbH

Herr Maximilian Pohl

Urbanstraße 116

10967 Berlin

Deutschland

fon ..: 030 – 60 98 36 74

web ..: https://eventnet.de/

email : info@eventnet.de

Die Aktiv-Kabel GmbH ist ein erfahrener Berliner Fertigungspartner für hochwertige

Kabellösungen und Systembaugruppen. Das Unternehmen unterstützt Partner aus Industrie

und Handwerk bei der Realisierung komplexer elektrotechnischer Projekte mit Fokus auf

Präzision und Zuverlässigkeit.

Die Eventnet GmbH mit Sitz in Berlin entwickelt und betreibt temporäre und permanente

Konnektivitätslösungen für Events, Locations und Produktionen in ganz Europa. Zum

Portfolio gehören mobile Internet-Cases, WLAN-Infrastrukturen und ergänzende Services für

Planung, Betrieb und Monitoring.

Pressekontakt:

SEOfolgreich

Herr Christoph Specht

Brienner Straße 29

80333 München

fon ..: 089200077840

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