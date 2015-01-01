  • Event-Konnektivität in Serie: Eventnet skaliert Produktion mit Berliner Partner Aktiv-Kabel

    Vom Prototyp zur Serienreife: Kooperation zwischen Eventnet und Aktiv-Kabel sichert höchste Qualitätsstandards und schnellere Verfügbarkeit für geschäftskritische Event-Infrastruktur.

    BildDie Eventnet GmbH, führender Anbieter für temporäre
    Internetlösungen, macht den entscheidenden Schritt zur Skalierung: Nach vier Jahren
    intensiver Entwicklungsarbeit und hunderten Live-Einsätzen startet das Unternehmen die
    industrielle Serienfertigung seiner mobilen Internet-Cases („Internetkoffer“). Als
    strategischen Fertigungspartner hat Eventnet den Berliner Spezialisten Aktiv-Kabel
    gewonnen. Damit setzt das Unternehmen konsequent auf Qualität „Made in Berlin“, um die
    steigende Nachfrage nach europaweiten High-End-Konnektivitätslösungen zu bedienen.

    Skalierung für einen wachsenden Markt

    In einer Zeit, in der stabile Internetverbindungen für Kongresse, Live-Produktionen und
    hybride Events geschäftskritisch sind, reicht die klassische Manufaktur-Fertigung nicht mehr
    aus. Mit der Umstellung auf die Serienproduktion reagiert Eventnet auf den Bedarf an
    größeren Stückzahlen bei gleichzeitig verkürzten Vorlaufzeiten.

    Wir haben in den letzten Jahren jedes Kundenfeedback direkt in die Mechanik und
    Elektronik unserer Systeme einfließen lassen“, erklärt Maximilian Pohl, Geschäftsführer der
    Eventnet GmbH. „Durch die Partnerschaft mit Aktiv-Kabel heben wir diese Entwicklung nun
    auf ein industrielles Niveau. Das bedeutet für unsere Kunden: gewohnte Ausfallsicherheit
    ergänzt durch standardisierte Qualitätsprüfungen und eine lückenlose Dokumentation jedes
    einzelnen Systems.“

    Synergien am Standort Berlin

    Die Wahl des Partners fiel bewusst auf den Berliner Spezialisten Aktiv-Kabel, der über
    tiefgreifende Expertise in der Konfektionierung hochwertiger Systemkomponenten verfügt.
    Die räumliche Nähe ermöglicht eine enge Abstimmung zwischen Entwicklung und
    Produktion, was besonders bei der Implementierung neuer Features und der Sicherung der
    Wiederholqualität entscheidend ist.

    Die Vorteile der neuen Serienfertigung im Überblick:

    ? Standardisierte Prüfprotokolle: Jedes System verlässt die Fertigung erst nach einem
    zertifizierten Qualitäts-Check.

    ? Industrielle Dokumentation: Erleichtert Wartung und Servicefähigkeit über den
    gesamten Lebenszyklus der Hardware.

    ? Kürzere Lieferzeiten: Optimierte Lagerhaltung und Serienprozesse erlauben eine
    schnellere Reaktion auf kurzfristige Projektanfragen.

    Verfügbarkeit der neuen Generation

    Die Auslieferung der ersten, vollständig industriell gefertigten Case-Generation ist für Ende
    März 2026 geplant. Bestehende Kunden profitieren bereits jetzt von der optimierten
    Service-Infrastruktur, die im Zuge der Produktionsumstellung etabliert wurde.

    Weitere Informationen finden interessierte auf der Webseite: https://eventnet.de

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Eventnet GmbH
    Herr Maximilian Pohl
    Urbanstraße 116
    10967 Berlin
    Deutschland

    fon ..: 030 – 60 98 36 74
    web ..: https://eventnet.de/
    email : info@eventnet.de

    Die Aktiv-Kabel GmbH ist ein erfahrener Berliner Fertigungspartner für hochwertige
    Kabellösungen und Systembaugruppen. Das Unternehmen unterstützt Partner aus Industrie
    und Handwerk bei der Realisierung komplexer elektrotechnischer Projekte mit Fokus auf
    Präzision und Zuverlässigkeit.

    Die Eventnet GmbH mit Sitz in Berlin entwickelt und betreibt temporäre und permanente
    Konnektivitätslösungen für Events, Locations und Produktionen in ganz Europa. Zum
    Portfolio gehören mobile Internet-Cases, WLAN-Infrastrukturen und ergänzende Services für
    Planung, Betrieb und Monitoring.

    Pressekontakt:

    SEOfolgreich
    Herr Christoph Specht
    Brienner Straße 29
    80333 München

    fon ..: 089200077840


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Eventnet revolutioniert mobile Konnektivität mit neuem Multi-LTE/5G-Case
      Das innovative Multi-LTE/5G-Case von Eventnet setzt neue Maßstäbe für mobile Highspeed-Internetverbindungen bei Veranstaltungen und flexiblen Einsätzen....

    2. XGS-PON im Kabel- und Glasfasernetz: Telkotec skaliert Zehn-Gigabit-Aktivierungen
      Telkotec konzentriert sich unter anderem auf die neue XGS-PON-Technologie mit symmetrischen Bandbreiten bis zehn Gbit/s....

    3. Eventnet GmbH sichert Apotheken stabile Internetanbindung mit bewährter Bonding-Lösung
      Die Digitalisierung im Gesundheitswesen macht eine zuverlässige Internetanbindung unerlässlich und mit der Bonding-Lösung von Eventnet bleiben Apotheken für die Bearbeitung von eRezepten stets online....

    4. Schnelles Internet auf dem Land: Eventnet bringt digitale Zukunft in ländliche Regionen
      Mit intelligenter Technologie sorgt Eventnet für stabile und schnelle Internetverbindungen dort, wo klassische Anbieter an ihre Grenzen stoßen....

    5. Eventnet startet erfolgreich in Festivalsaison 2023
      Mit hochleistungsfähigem Event-WLAN und digitalen Infrastrukturen werden 2023 zahlreiche Festivals ausgestattet. Insgesamt wird Eventnet 20 Festivals mit über 200.000 Teilnehmenden ausstatten....

    6. Eventnet launcht Performance-Dashboard für vollständige WLAN-Transparenz
      Berliner Spezialist für Event-Konnektivität bietet ab sofort herstellerunabhängige Echtzeit-Statistiken inklusive- für technische Zuverlässigkeit mit datengestützter Planungssicherheit....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.