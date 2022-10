Ex-Lehrer überlistet Google-Update

Ehemaliger Lehrer knackt Google-Update-Code: Ex-Pädagoge lehrt der Google Suchmaschine das Fürchten

Bevor er sich vor mittlerweile über 12 Jahren der Welt der internationalen Suchmaschinenoptimierung (SEO) widmete, war TEXTER & SEO Österreich in Person von Mag. Wolfgang Jagsch Bakk. BEd. (www.seo-textagentur.at) kurzfristig als Lehrer für Deutsch und Geschichte tätig. Aber SEO war einfach viel spannender als die alteingesessene Schule.

Vor diesem Hintergrund war es eine klare Sache, dass TEXTER & SEO Österreich (www.seo-textagentur.at) Vorrang bekam und der triste Lehreralltag endgültig einem erfüllten Leben als Suchmaschinenoptimierer weichen musste. Diese Entscheidung stellte sich als goldrichtig heraus. Seiner Leidenschaft zu folgen, ist langfristig gesehen immer ein Gewinn.

Der USP von TEXTER & SEO Österreich (www.seo-textagentur.at) ist das jahrelange SEO-Projektknowhow inkl. nachweisbarer Erfolge. Das lernt man auf keiner Uni/FH und in keiner SEO-Agentur, sondern nur wenn man selbst alles ausprobiert hat. Die klare Nummer 1 in Sachen SEO & Texter in Österreich und Südtirol hat verstanden, dass man seit den letzten Google Updates Website-Content und damit auch Suchmaschinenoptimierung (SEO) radikal neu denken muss.

Neues SEO nach EAT-Standards (SEO-Technik, Content-Entwicklung und fortlaufende Offpage-Markensignale als untrennbare Trust-Einheit) ist mehr als eine schnelle Seite, ein paar SEO-Texte und Links. Der neue SEO-Standard sind die Google E-A-T-Prinzipien (Expertise, Authority and Trust).

