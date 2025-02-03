  • EX-PLIZIT melden sich zurück – mit einem Album voller „Märchen, Mythen und Legenden“!

    Nach zwei energiegeladenen Singles ist es endlich soweit: EX-PLIZIT, Powerfünfer aus dem Rhein-Neckar-Kreis, veröffentlicht sein brandneues Album „Märchen, Mythen und Legenden“ beim Kultlabel 7hard

    BildDie Rocker von Ex-Plizit um Frontmann Dirk Jeblik beweisen, dass echte Unabhängigkeit nicht nur ein Wort ist, sondern ein Lebensgefühl: Vom ersten Ton bis zum letzten Mastering entstand dieses Werk komplett in Eigenregie – ohne Kompromisse, ohne Grenzen, aber mit jeder Menge Leidenschaft.

    Das Ergebnis: ein Sound, der kracht, berührt und überrascht. Deutschrock trifft auf Metal, Pop auf Haltung, und mittendrin steckt die unverwechselbare Handschrift von EX-PLIZIT.

    „Märchen, Mythen und Legenden“ ist kein gewöhnliches Album – es ist eine von lauten Gitarren begleitete Reise durch Fantasie, Realität und Emotionen. Obschon roh und schonungslos haben die Texte Tiefgang und zeigen Haltung. Dabei erzählt jeder Song eine eigene Geschichte und ist immer unverwechselbar EX-PLIZIT: Sei es der Partykracher, der die Tanzfläche zum Beben bringt, ein Coversong im typischen EX-PLIZIT Stil oder eine Ballade, die unter die Haut geht. Kraftvoll, ehrlich und vielseitig – EX-PLIZIT zeigen, dass sie kein Bock auf Schubladen haben. Stattdessen liefern sie ein Album, das musikalisch genauso facettenreich ist wie die Welt, aus der ihre Geschichten stammen.

    Nach den Vorboten „Gewaltige Lieder“, „Glücksschiss“ und „Pogobraut“ legen EX-PLIZIT mit „Märchen, Mythen und Legenden“ nun das volle Brett nach – roh, emotional, handgemacht.

    Ein Album für alle, die Musik nicht nur hören, sondern fühlen wollen. Und natürlich bleibt die Band auch sozial lautstark: Mit Aktionen wie „Explizit gegen Krebs“ oder dem Ex-Open-Air hat die Band bereits mehrere Tausend Euro für krebskranke Kinder gesammelt, unterstützten auch die Barber Angels auf ihrem hochgelobten Benefiz-Album.

    Eine Band mit Haltung, Herz und Härte. So wie ihre Songs.

    Hier das Album „Märchen, Mythen und Legenden“ streamen oder downloaden: https://bfan.link/marchen-mythen-und-legenden

