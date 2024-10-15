Exchange 2025: Manhattan feiert Innovation und Zusammenarbeit in Kunden- und Partner-Ökosystemen

Antwerpen / Düsseldorf – 7. Oktober 2025 – Manhattan Associates Inc. (NASDAQ: MANH) hat heute…

…auf seiner jährlichen europäischen Kunden- und Partnerveranstaltung in Antwerpen die Gewinner der diesjährigen EMEA „Spotlight Awards“ bekannt gegeben. Mit den Auszeichnungen werden Unternehmen gewürdigt, die sich durch den herausragenden Einsatz der Supply-Chain-Commerce-Lösungen von Manhattan hervorgetan und durch ein außergewöhnliches Maß an Zusammenarbeit Erfolge erzielt haben.

„Auch wenn die anhaltende globale Unsicherheit weiterhin eine Herausforderung darstellt, bleiben die Grundlagen unseres Geschäfts unverändert. Wir bieten unseren Kunden und Partnern branchenführende Lösungen und Zusammenarbeit, damit wir gemeinsam die komplexesten Herausforderungen des internationalen Handels bewältigen können“, sagt Henri Seroux, Senior Vice President Europe bei Manhattan Associates.

Gewonnen haben:

* Omnichannel Innovation: HUGO BOSS definiert weiterhin neu, was es bedeutet, Geschwindigkeit, Konsistenz und Flexibilität auf globaler Ebene zu bieten. Die Transformation der IT-Landschaft ist ein weiterer Schritt auf dem Weg zur weltweit führenden technologieorientierten Premium-Fashionplattform. Manhattan Active® Omni hat maßgeblich dazu beigetragen, dass die deutsche Fashion-Ikone einzigartige, nahtlose Omnichannel-Erlebnisse über alle Kanäle und Märkte hinweg bieten kann.

* Innovation im Vertrieb: ASDA hat eine der ehrgeizigsten Transformationen im Bereich der Einzelhandelstechnologie in Großbritannien abgeliefert. Nach der Trennung von seiner Muttergesellschaft hat das Unternehmen wichtige Systeme zügig neu aufgestellt, die Kontinuität der landesweiten Lieferungen aufrechterhalten und den Grundstein für zukünftige Innovationen gelegt. Ein wesentlicher Faktor für diesen Erfolg war die schnelle Einführung von Manhattan Active® Warehouse Management in 27 Lagern, wodurch ein neuer Standard für Skalierung und Geschwindigkeit in der Branche gesetzt wurde.

* Herausragender Beitrag zur Nachhaltigkeit: Geleitet vom Ziel, „Fortschritt für zukünftige Generationen zu ermöglichen“, hat Cebeo, ein Unternehmen der Sonepar-Gruppe, über 40 Länder hinweg Nachhaltigkeit in allen Bereichen seines Geschäfts verankert. Mit mutigen Zielen im Rahmen der Science Based Targets Initiative und mit Unterstützung von Manhattan hat das Unternehmen ein BREEAM-Excellent-zertifiziertes Lager der Zukunft geschaffen und wiederverwendbare Kunststoffbehälter eingeführt, um einen weiteren Schritt in Richtung Kreislaufwirtschaft zu gehen.

* Consulting-Partner des Jahres: Deloitte hat sich in diesem Jahr durch die Tiefe und Vielfalt seines Beitrags in EMEA hervorgetan. Das Team hat sich an mehreren Tier-1-Projekten mit Manhattan beteiligt, sowohl im Bereich Manhattan Active Supply Chain als auch Manhattan Active® Omni, in vielen verschiedenen Ländern Europas.

* Technologiepartner des Jahres: Google Cloud Platform stellt die zugrunde liegende Technologie bereit, auf der die Lösungen von Manhattan Active basieren. Im Laufe des Jahres 2025 hat sich die Beziehung erheblich weiterentwickelt. Die Lösungen von Manhattan sind nun im Google Cloud Marketplace verfügbar, und in Europa arbeiten wir gemeinsam an mehreren strategischen Kundenprojekten, um unseren gemeinsamen Kunden einen kooperativeren und umfassenderen Ansatz zu bieten.

„Mit den diesjährigen Auszeichnungen würdigen wir bereits zum dritten Mal herausragende Leistungen in diesen Kategorien. Es inspiriert mich immer wieder aufs Neue zu sehen, wie unsere Lösungen von unseren Kunden kreativ eingesetzt werden, um reale geschäftliche Herausforderungen zu lösen, und wie die immer wichtiger werdenden Beziehungen innerhalb unseres Partner-Ökosystems weiter florieren“, sagt Seroux.

