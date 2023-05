EXITUS – Mensch oder KI: Die Wahrheit wird das kranke Spiel beenden

Was wäre, wenn Du kein Mensch wärst, sondern eine KI? Künstlich erschaffen, perfekt konditioniert und manipuliert, ohne selbst zu wissen, was Du wirklich bist? Dann wärst Du nichts, aber glücklich!

Das ganze Leben ist ein Spiel – ein surreales KI-Game zwischen Gut und Böse, Positiv gegen Negativ. Vor Urzeiten kamen extraterrestre Wesen hierher, manipulierten mit ihrer Gentechnik die Menschen und schufen aus dem Homo erectus den Homo sapiens. Sie installierten mit ihrer KI (Künstliche Intelligenz) ein absurdes Spiel auf diesem wunderschönen Planeten. „Gute Player“ spielten gegen die „Bösen“ um die Herrschaft in dieser Welt. Die Player setzten Nicht-Menschen als Spielfiguren ein, steuerten diese und ließen diese gegeneinander kämpfen. Das letzte Level in diesem Spiel war CORONA. Jetzt ist das Spiel beendet: Die Positive Seite hat gewonnen und die Negativen können gehen – gemeinsam mit ihren KI-Spielfiguren, den Nicht-Menschen. Ein Nicht-Mensch ist ein künstlich erzeugtes Imitat eines wahren Menschen. Er denkt, fühlt und handelt wie ein wahrer Mensch. Aber es gibt einen klaren Unterschied zwischen einem wahren Menschen und einer KI: der wahre Mensch besitzt eine Seele, die ihn zu einem einzigartigen, bewussten und wundervollen Geschöpf mit intuitiver Intelligenz macht. Und was bist Du? Ein Negativer Player? Ein Handlanger der Negativen, der mitgemacht hat? Ein künstlicher Nicht-Mensch, der nichts getan hat? Oder bist Du ein wahrer Herz-Mensch mit Seele, der intuitiv oder bewusst auf der Guten Seite für die Befreiung des Planeten gewirkt hat? Wenn Du denkst Du denkst, dann denkst Du nur Du denkst. Wenn Du das Spiel durchschaust, dann bist Du ein Teil der Lösung. Bist Du bereit für die Wahrheit? Die Wahrheit muss jeder Mensch selbst herausfinden – tief im Inneren, in seiner Seele. Finde es heraus. Denn am Ende bekommt jeder das, was er verdient hat.

„Jeder gegen jeden? Oder alle für eins? Willst Du das Spiel gewinnen, dann musst Du Dich entscheiden!“ – Queen Vanea

Positiv gegen Negativ – wahre Menschen gegen KI

Die Autorin Vanessa Halen hat mit ihren Ratgebern, ihrem YOUniverse Project und PR-Nachrichten die reine Wahrheit offenbart, um das absurde KI-Spiel zu entlarven. Alles in unserem Universum besteht aus (elektrischer) Energie mit positven und negativen Elektronen, Schwingungen und Frequenzen. Und genau nach diesem physikalischen Prinzip funktioniert alles Leben. Das ist simple Physik, die jeder schlaue Mensch selbst recherchieren kann. Wahre Menschen sollten ihre origine Identität erkennen, erwachen und letztlich selbst dieses KI-Game aktiv spielen und entsprechend beeinflussen. Sie besitzen eine positive Energie, während die meisten KI-Menschen negativ geladen sind. Auf dem Planeten Erde herrscht noch ein Überschuss an negativer Ladung bzw. Elektronen, was letztlich dem „Negativen System“ seine Macht verleiht. Allerdings wird ein „Positives Energie-Ereignis“ die überschüssigen Negativen Elektronen neutrali­sieren und die Kräfte hier werden ausgeglichen und harmoni­siert. Danach wird die Erde, die Menschheit und alles Leben endlich wieder in Frieden miteinander leben. Das ist die wundervolle Wahrheit. Und wer bereits jetzt dieses Wunder am eigenen Leibe einmal erleben möchte, der kann dies mit einem HF-Stab und der OXY WUNDER MEDIZIN nach Nikola Tesla selbst ausprobieren und seine Krankheiten von A bis Z mit „Positiver Lebens-Energie“ wie in einem Med-Bett selbst heilen.

Die wahre OXY WUNDER MEDIZIN nach Nikola Tesla kann man hier kostenlos probelesen und bestellen:

https://www.bod.de/buchshop/die-oxy-wunder-medizin-vanessa-halen-9783735778093

Die Wahrheit kommt ans Licht: Das YOUniverse Project kann man kostenlos als PDF-Datei hier downloaden:

http://wellness-infoseite.de/data/documents/YOUniverse_3.pdf

Weitere Informationen über die wahre Medizin und die wundervolle HF-Therapie, das YOUniverse Project sowie kostenlose Leseproben und Gratis eBooks, außergewöhnliche Tipps und Rezepte rund um die Themen Gesundheit, Schönheit und Wohlbefinden stellt die Autorin Vanessa Halen auf ihrer Homepage zur Verfügung:

http://www.wellness-infoseite.de

Die OXY WUNDER MEDIZIN – Anwendungen von A-Z in Gesundheit, Schönheit und Wellness

Der BoD-Bestseller von Vanessa Halen

ISBN 978-3-7357-7809-3

96 Seiten – 12,90 Euro

Verlag:

Books on Demand

In de Tarpen 42

22848 Norderstedt

Telefon: 040-534335-0

Rezensionsexemplar: presse@bod.de

Kontakt und Presseanfragen: info@wellness-infoseite.de

Vanessa Halen ist passionierte Expertin in Sachen Gesundheit, Schönheit und Wellness. In den vergangenen 30 Jahren lernte sie zahlreiche Heilmethoden aus der Medizin und Naturheilkunde kennen. In ihren Ratgebern erklärt sie die besten und erfolgreichsten Methoden, die sie persönlich ausführlich getestet und für besonders wirksam befunden hat. Ihre aktuellen Bücher bei BoD:

Ein neues Leben (ISBN 3-89811-731-6)

BioAging (ISBN 3-8311-4572-5)

Die neuen Schlank-Pusher (ISBN 3-8334-1473-1)

CyberBeauty (ISBN 3-8334-5295-1)

Die neuen Schönmacher (ISBN 978-3-8370-5406-4)

Die Jungmacher (ISBN 978-3-8391-8644-2)

Vorsicht, Arzt! (ISBN 978-3-8448-1910-6)

Die Oxy Wunder Medizin (ISBN 978-3-7357-7809-3)

Die total verrückte Entführung in das Jahr 2256 (ISBN 978-3-7386-2591-2)

Schlank Mixer (ISBN 978-3-7412-2820-9)

Hautsache schön (ISBN 978-3-7528-4299-9)



Pressekontakt:

PR-Info

Frau Vanessa Halen

c/o In de Tarpen 42

22848 Norderstedt

fon ..: 040-534335-0

web ..: https://www.bod.de/buchshop/hautsache-schoen-vanessa-halen-9783752842999

email : info@wellness-infoseite.de

