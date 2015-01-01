-
Exklusive Firmen-Schreibgeräte: Handgefertigte Unikate & Serienfertigungen für Unternehmen
„Gedrechselte Unikate“ bietet exklusive Schreibgeräte für Firmen – von einzigartigen Einzelstücken bis zu maßgeschneiderten Serienfertigungen. Ideal als Weihnachtsgeschenke, Werbe- und Kundenpräsente.
Parkstein / Oberpfalz, September 2025 – Individuelle und hochwertige Präsente gewinnen in der Geschäftswelt zunehmend an Bedeutung. Die Manufaktur „Gedrechselte Unikate“ fertigt exklusive Schreibgeräte, die für bleibende Eindrücke bei Kunden, Mitarbeitern und Geschäftspartnern sorgen.
Unternehmen profitieren von maßgeschneiderten Serienfertigungen ab 30 Stück, die ideal für Firmen-Weihnachtsgeschenke, Werbemittel oder Mitarbeiterpräsente geeignet sind. Jedes Schreibgerät kann mit Firmenlogo, Gravur oder individuellen Inlays gestaltet werden – ein Markenbotschafter, der Eleganz und Wertschätzung vermittelt.
Neben Serienfertigungen entstehen in der Werkstatt in Parkstein einzigartige Einzelstücke: Schreibgeräte aus edlen Hölzern, Mammutelfenbein, historischen Filmhölzern sowie Fasshölzern aus Whisky- oder Tabasco-Reifungen. Jedes Stück wird sorgfältig von Hand gedrechselt, poliert und veredelt.
„Unsere Schreibgeräte verbinden handwerkliche Präzision, edle Materialien und individuelles Design“, betont Inhaber Franz Zetzl. „Gerade in der Vorweihnachtszeit setzen viele Firmen auf besondere Präsente mit bleibendem Wert.“
Mit über 10 Jahren Erfahrung und mehr als 10.000 gefertigten Unikaten steht „Gedrechselte Unikate“ für handwerkliche Exzellenz und exklusive Schreibgeräte, die Unternehmenswerte stilvoll transportieren.
Weitere Informationen und Bestellungen:
www.gedrechselte-unikate.de
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
Gedrechselte Unikate
Herr Franz Zetzl
Finkenweg 3
92711 Parkstein
Deutschland
fon ..: 09602 616020
fax ..: 09602 616138
web ..: http://www.gedrechselte-unikate.de
email : info@gedrechselte-unikate.de
„Gedrechselte Unikate“ ist eine Manufaktur für exklusive Schreibgeräte mit Sitz in Parkstein (Oberpfalz). Inhaber Franz Zetzl fertigt seit über 10 Jahren handgedrechselte Kugelschreiber, Füllfederhalter und Serienfertigungen aus edlen Hölzern, Mammutelfenbein sowie besonderen Materialien wie Fasshölzern aus Whisky- und Tabasco-Reifungen oder historischen Hölzern von Filmsets. Mehr als 10.000 gefertigte Unikate unterstreichen die handwerkliche Präzision, das exklusive Design und den hohen Qualitätsanspruch. Neben Einzelstücken für Privatkunden bietet die Manufaktur auch maßgeschneiderte Serienfertigungen für Unternehmen an – ideal als Firmen-Weihnachtsgeschenke, Werbemittel oder Kundenpräsente.
Pressekontakt:
Gedrechselte Unikate
Herr Franz Zetzl
Finkenweg 3
92711 Parkstein
fon ..: 09602 616020
web ..: http://www.gedrechselte-unikate.de
email : info@gedrechselte-unikate.deDisclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.
Professionelle PC, IT, Computer Entsorgung & Recycling in Dortmund mit zertifizierter Datenvernichtung
Exklusive Firmen-Schreibgeräte: Handgefertigte Unikate & Serienfertigungen für Unternehmen
auf Wo Was suchen
Wo Was – neu veröffentlicht
- Exklusive Firmen-Schreibgeräte: Handgefertigte Unikate & Serienfertigungen für Unternehmen
- Professionelle PC, IT, Computer Entsorgung & Recycling in Dortmund mit zertifizierter Datenvernichtung
- #HSMAday 2025 in Köln: Hotellerie erlebt zwei Tage Perspektivwechsel, Innovation und gelebte Zukunftsfähigkeit
- Samcon produziert den explosionsgeschützten LED-Strahler liteServer Ex.mini
- V.E.R.S.U.S. – unplugged mit „Revolutión Acústica“
- Annika Bretschneider übernimmt Revenue Management bei Grand Metropolitan Hotels
- Lake Victoria Gold: Frisches Kapital soll schnelle Projektfortschritte ermöglichen
- Integral Metals meldet aktuellen Stand des Bohrprogramms 2025 im Projekt KAP in den Nordwest-Territorien
- Karbon-X Corp. reicht Finanzabschluss für das Gesamtjahr ein
- Global Uranium Corp. meldet Ergebnisse der ZTEM-Flugvermessung auf dem Projekt Astro im Athabasca-Becken
Content veröffentlichen auf WO WAS
Dieser Content wurde veröffentlicht von Connektar
Wo Was – Archiv
Wo Was – Informationen und News
Comments are currently closed.