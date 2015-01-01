  • Exklusive Firmen-Schreibgeräte: Handgefertigte Unikate & Serienfertigungen für Unternehmen

    „Gedrechselte Unikate“ bietet exklusive Schreibgeräte für Firmen – von einzigartigen Einzelstücken bis zu maßgeschneiderten Serienfertigungen. Ideal als Weihnachtsgeschenke, Werbe- und Kundenpräsente.

    BildParkstein / Oberpfalz, September 2025 – Individuelle und hochwertige Präsente gewinnen in der Geschäftswelt zunehmend an Bedeutung. Die Manufaktur „Gedrechselte Unikate“ fertigt exklusive Schreibgeräte, die für bleibende Eindrücke bei Kunden, Mitarbeitern und Geschäftspartnern sorgen.

    Unternehmen profitieren von maßgeschneiderten Serienfertigungen ab 30 Stück, die ideal für Firmen-Weihnachtsgeschenke, Werbemittel oder Mitarbeiterpräsente geeignet sind. Jedes Schreibgerät kann mit Firmenlogo, Gravur oder individuellen Inlays gestaltet werden – ein Markenbotschafter, der Eleganz und Wertschätzung vermittelt.

    Neben Serienfertigungen entstehen in der Werkstatt in Parkstein einzigartige Einzelstücke: Schreibgeräte aus edlen Hölzern, Mammutelfenbein, historischen Filmhölzern sowie Fasshölzern aus Whisky- oder Tabasco-Reifungen. Jedes Stück wird sorgfältig von Hand gedrechselt, poliert und veredelt.

    „Unsere Schreibgeräte verbinden handwerkliche Präzision, edle Materialien und individuelles Design“, betont Inhaber Franz Zetzl. „Gerade in der Vorweihnachtszeit setzen viele Firmen auf besondere Präsente mit bleibendem Wert.“

    Mit über 10 Jahren Erfahrung und mehr als 10.000 gefertigten Unikaten steht „Gedrechselte Unikate“ für handwerkliche Exzellenz und exklusive Schreibgeräte, die Unternehmenswerte stilvoll transportieren.

    „Gedrechselte Unikate“ ist eine Manufaktur für exklusive Schreibgeräte mit Sitz in Parkstein (Oberpfalz). Inhaber Franz Zetzl fertigt seit über 10 Jahren handgedrechselte Kugelschreiber, Füllfederhalter und Serienfertigungen aus edlen Hölzern, Mammutelfenbein sowie besonderen Materialien wie Fasshölzern aus Whisky- und Tabasco-Reifungen oder historischen Hölzern von Filmsets. Mehr als 10.000 gefertigte Unikate unterstreichen die handwerkliche Präzision, das exklusive Design und den hohen Qualitätsanspruch. Neben Einzelstücken für Privatkunden bietet die Manufaktur auch maßgeschneiderte Serienfertigungen für Unternehmen an – ideal als Firmen-Weihnachtsgeschenke, Werbemittel oder Kundenpräsente.

