  • Exklusives Omakase-Dinner Erlebnis mit Zwei-Sterne-Restaurant Nikaku auf Huvafen Fushi

    Die ikonische Privatinsel Huvafen Fushi ist bereits bekannt für ihren Anspruch, außergewöhnliche Gourmet-Erlebnisse zu schaffen.

    BildJetzt verbindet sich die lässige Eleganz der Malediven mit der disziplinierten Kochkunst Japans: für eine einzige Nacht gastiert das mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichnete japanische Restaurant „Nikaku“ auf der Malediveninsel.

    Im August verwandelt sich das Overwater-Restaurant RAW in die Bühne für ein außergewöhnliches 17-Gänge-Omakase-Dinner, kreiert von Chef Setsuo Funahashi. Omakase – wörtlich „dem Küchenchef überlassen“ – beschreibt in Japan ein Menü, das den Gästen vom Meister selbst zusammengestellt wird.

    Die kulinarische Reise führt mitten ins Herz der traditionellen Edomae-Sushi-Kunst, die ihren Ursprung im Tokio des 18. Jahrhunderts hat. Damals entwickelten Sushi-Meister besondere Methoden wie Einlegen in Essig oder Salz, das Schmoren oder Marinieren, um frischen Fang aus der Bucht von Tokio haltbar zu machen.

    Chef Setsuo Funahashi – Ein Meister seines Fachs
    Chef Setsuo Funahashi, Inhaber in dritter Generation des renommierten Sushi-Restaurants Nikaku in Kitakyushu, gilt als wahrer Hüter dieser Traditionen. Seine Zutaten bezieht er normalerweise aus den Kanmon-Straits zwischen Honshu und Kyushu. Für das exklusive Dinner im Huvafen Fushi werden alle Produkte eigens aus Japan eingeflogen – für unvergleichliche Frische und Authentizität.
    Der Name Nikaku, übersetzt „ein Kranichpaar“, steht in Japan für Beständigkeit und Wohlstand. Funahashi führt diese 200-jährige Familientradition mit höchster Präzision fort: vom hontegaeshi-Handgriff beim Formen des Nigiri bis hin zur perfekten anbai – der Balance von Salz und Essig im Reis. Jeder einzelne Gang wird so zu einem kleinen Kunstwerk.
    Das intime Dinner wird in zwei Sitzungen angeboten, jeweils mit maximal acht Gästen. So entsteht ein besonders persönliches Erlebnis. Optional können edle Champagner, ausgewählte Weißweine und feiner Sake zum Menü kombiniert werden.

    Kulinarik à la Huvafen
    Auf Huvafen Fushi war Essen schon immer Kunst. Von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang erwarten die Gäste einzigartige kulinarische Erlebnisse – begleitet von Meeresbrisen, Panoramaausblicken und romantischen Settings.
    Im SALT, einem der besten Restaurants der Malediven, trifft japanische Finesse auf lateinamerikanische Einflüsse. Das über dem Wasser schwebende Izakaya im entspannten Sharing-Stil lädt dazu ein, kleine Gerichte bei einem Glas Wein oder Sake zu genießen, während die Sonne im Meer versinkt.
    Für leichte, gesunde Genussmomente steht das RAW, das in Bistro-Atmosphäre 100 % biologische, frische Zutaten und belebende Säfte serviert – mit Blick über den endlosen Ozean. Genau hier wird auch das exklusive Gastspiel von Chef Funahashi stattfinden.

    Über Nikaku:
    Das mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichnete Restaurant „Nikaku“ in Kitakyushu, Japan, ist berühmt für seine Treue zur Edomae-Sushi-Tradition. Unter der Leitung von Chef Setsuo Funahashi werden nur die frischesten Zutaten verwendet und traditionelle Techniken gepflegt, um authentische kulinarische Meisterwerke zu schaffen. Sowohl der Guide Michelin als auch Gault & Millau würdigen Nikaku für seine Exzellenz und Innovationskraft.
    Mehr unter: www.nikakubangkok.com/about

    ÜBER HUVAFEN FUSHI
    Nur 30 Minuten mit dem Speedboot von der Hauptinsel Malé entfernt, liegt die „Trauminsel“, Huvafen Fushi. Das private Inselresort auf den Malediven steht für seinen dezenten Luxus, sein innovatives Design und ist für sein Engagement für unvergessliche Gästeerlebnisse bekannt.
    Huvafen Fushi ist ein natürlich üppiges und grünes tropisches Inselrefugium und gestaltet bedeutungsvolle Reiseerlebnisse, die den Gästen neue Perspektiven eröffnen. Das Resort verfügt über 46 neu renovierte private Bungalows und Overwater-Residenzen, alle mit eigenem Tauchbecken, sowie erstklassige Restaurants, ein renommiertes Unterwasser-Spa und eine Fülle von Aktivitäten und Ausflügen.
    Huvafen Fushi wurde 2004 eröffnet und war Vorreiter eines neuen Trends des glamourösen Reisens, indem es die Malediven als begehrenswertes und aufstrebendes Reiseziel positionierte. Auch heute noch ist es bestrebt, klar konzipierte Reisen zu gestalten, die Gäste inspirieren und bereichern. Bei Huvafen Fushi verschmelzen Vergnügen und Sinn, öffnen den Geist und erweitern die Möglichkeiten durch eine Welt inspirierender Ideen.

    www.huvafenfushi.com

