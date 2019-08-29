  • Zwischen Grün, Blau und Stil: Vier Inselträume zum Verlieben

    Ob als Rückzugsort, Naturerlebnis oder luxuriöses Hideaway – Inseln als Reiseziel faszinieren mit Ruhe, Weite und dem Gefühl, ganz bei sich selbst zu sein.

    BildWer das Außergewöhnliche sucht, findet auf diesen vier Inseln Orte für eine Auszeit der besonderen Art. Ob mitten im Indischen Ozean, verborgen im Delta Botswanas oder an einem stillen Strand der Karibik – jede Destination erzählt ihre eigene Geschichte. Sie verbindet Exklusivität mit Natur, Komfort mit Stil und schafft Raum für echte Erholung. Kein Trubel, keine Hektik – nur die Essenz des Reisens: Ankommen, durchatmen, loslassen.

    North Island, Seychellen – Barfußluxus mit Privatsphäre
    North Island gehört zu den exklusivsten Rückzugsorten der Welt und ist gerade erst wieder zurück im Familienbesitz. Nur elf Villen verteilen sich in weitem Abstand entlang der Strände dieser privaten Insel der Seychellen. Gäste genießen maximale Privatsphäre, persönlichen Service und den Luxus, barfuß im Einklang mit der Natur zu leben. Die Insel legt großen Wert auf Nachhaltigkeit – nicht nur im Design, sondern auch im täglichen Betrieb. Ideal für Paare, die Ruhe suchen, oder Familien, die ein einmaliges Naturparadies erleben möchten.
    www.north-island.com

    Sitatunga Private Island, Botswana – Safari auf dem Wasser
    Diese Insel liegt inmitten des Okavango Deltas und ist nur per Boot oder Hubschrauber zu erreichen. Sitatunga Private Island ist ein exklusives Camp aus dem Great Plains Portfolio, das absolute Abgeschiedenheit mit nur 2 Suiten und einer 2-Schlafzimmer-Suite für bis zu 8 Gäste verspricht. Der Fokus auf die Tierwelt ist hier ein sanfteres und vornehmeres Erlebnis im Vergleich zu den holprigen Wildtierfahrten, die man sonst findet. Zu den Höhepunkten gehören die seltenen Sitatunga-Antilopen, Vögel und Wassertiere, darunter Krokodile und Flusspferde. Weidende Elefanten sind oft im Schilf zu sehen, Büffel und Löwen können auf Walking Safari angetroffen werden – ein einzigartiges Safarierlebnis, das Ruhe, Natur und Luxus vereint.
    www.greatplainsconservation.com

    Beach House, Grenada – Karibikflair im privaten Rahmen
    Auf der Gewürzinsel Grenada findet man seit Anfang des Jahres das stilvolle Beach House direkt am schneeweißen Sandstrand. Über Firstclass Holidays buchbar, bietet die Anlage mit exklusiven 28 Zimmern Privatsphäre, Meerblick und karibisches Lebensgefühl. Ideal für Paare oder Familien, die unabhängig reisen und dennoch nicht auf Komfort verzichten möchten. Die Villa verfügt über einen privaten Pool, moderne Ausstattung und Zugang zu einem ruhigen, wenig besuchten Küstenabschnitt. Ein Geheimtipp für Individualisten.
    www.firstclass-holidays.org

    Baros Maldives – Maledivenklassiker mit Stil
    Baros ist eine der ersten privaten Inselresorts der Malediven – und bis heute eine der stilvollsten. Nur 25 Minuten per Speedboot von Malé entfernt, bietet Baros elegante Villen über Wasser oder am Strand, ein mehrfach ausgezeichnetes Spa und exzellente Küche. Besonders ist die entspannte Atmosphäre: persönlich, diskret und herzlich. Das nahegelegene Hausriff begeistert Schnorchel- und Tauchfreunde. Baros verbindet Erfahrung mit modernem Inselkomfort.
    www.baros.com

    Jede dieser Inseln steht für besondere Reiseerlebnisse, die in Erinnerung bleiben. Ob im Indischen Ozean, in der Karibik oder im Herzen Afrikas – wer das Exklusive sucht, wird hier fündig. Dabei gleicht keine der Destinationen der anderen: Mal liegt der Fokus auf ungestörter Privatsphäre, mal auf unberührter Natur oder außergewöhnlichem Design. Was sie verbindet, ist der Anspruch, mehr zu sein als ein Reiseziel – nämlich ein Ort zum Durchatmen, Entdecken und Wohlfühlen.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Starling PR
    Frau Isabel Schleiwies
    Thalkirchner Straße 27
    80337 München
    Deutschland

    fon ..: 08912477731
    web ..: http://www.starling-pr.com
    email : mail@starling-pr.com

