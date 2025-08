Firstclass Holidays lanciert zwei neue Traumvillen auf Kreta

Der exklusive Reiseveranstalter für maßgeschneiderte Villenurlaube mit Fünf-Sterne-Service, Firstclass Holidays, erweitert sein Griechenland-Portfolio um zwei spektakuläre Neuzugänge auf Kreta.

Villa Evadne und Villa Asterion: Beide Villen setzen neue Maßstäbe für Luxus, Design und Privatsphäre – und gehören aktuell zu den exklusivsten Feriendomizilen, die auf der größten griechischen Insel zu finden sind.

Zwischen Himmel, Meer und Weinkeller: Villa Evadne

Im Nordwesten Kretas, direkt am Meer gelegen, empfängt die im Sommer 2024 eröffnete Villa Evadne ihre Gäste mit höchstem Komfort und einer Ausstattung, die keine Wünsche offenlässt. Auf einem weitläufigen Grundstück mit Hanggarten gelegen, bietet die Villa direkten Zugang zu einem privaten Strand und ist ideal für Familien oder Freundesgruppen mit bis zu zehn Personen. Der 18 x 4 Meter große beheizbare Pool, die eigene Sauna und ein stilvoller Weinkeller mit den besten griechischen Tropfen sorgen für ganzjähriges Wohlfühlambiente. Gäste genießen auf Wunsch entspannte Yoga-Sessions auf einem Deck am Meer oder verbringen laue Sommerabende auf den großzügigen Terrassen. Die Villa Evadne steht für pure Entspannung in exklusiver Alleinlage – mit dem beruhigenden Klang der Wellen als einzigem Nachbarn.

Megavilla auf dem Dach der Welt: Villa Asterion

Seit Mai 2025 ergänzt die spektakuläre Villa Asterion das Portfolio von Firstclass Holidays. Hoch über einer felsigen Bucht gelegen, eröffnet sich hier ein Ausblick wie von einem Adlerhorst – das Gefühl, „über den Dingen zu schweben“, ist allgegenwärtig. Das moderne Anwesen mit seiner imposanten Architektur und puristischem Design bietet Platz für bis zu zwölf Gäste. Highlight ist der ganzjährig nutzbare, beheizbare 100-Quadratmeter-Infinity-Pool mit freiem Blick auf das Ägäische Meer. Wer noch mehr Bewegung sucht, findet einen eigenen Padel-Platz auf dem riesigen Grundstück. Ein optionaler Private Chef, Yoga-Lehrer und individuelle Concierge-Services garantieren höchsten Komfort. Villa Asterion ist ein Ort für Designliebhaber und Ruhe-Suchende gleichermaßen – ein griechisches Hideaway in seiner luxuriösesten Form.

Urlaub auf Firstclass-Niveau

Was alle Villen von Firstclass Holidays vereint, ist der besondere Anspruch an Individualität, Service und Komfort. Gäste profitieren nicht nur von außergewöhnlichen Domizilen, sondern auch von maßgeschneiderten Services: vom stilvollen Frühstücksservice über exklusive Ausflüge bis hin zu Yoga-Stunden auf der eigenen Terrasse oder Gourmet-Dinner mit Privatkoch. Dabei verbindet ein Urlaub in einer Villa das Beste zweier Welten – die Flexibilität und Privatsphäre eines privaten Hauses mit dem Komfort und der Betreuung eines Fünf-Sterne-Hotels.

Mit einem scharfen Gespür für besondere Orte und einem ganzheitlichen Servicekonzept schafft Firstclass Holidays einzigartige Urlaubserlebnisse – auch auf Kreta. Villa Evadne und Villa Asterion sind der Beweis: Exklusiver kann Urlaub kaum sein.

www.firstclass-holidays.org

