Perfekter Tausch: Wildlife gegen Winterblues in den Great Plains Camps in Botswana und Kenia

Während in Europa die Blätter fallen und die Temperaturen sinken, erwacht das südliche Afrika zum Leben – es ist Sommer.

Mit der von den National Geographic-Filmemachern und -Entdeckern Dereck und Beverly Joubert gegründeten Naturschutz- und Tourismusorganisation Great Plains lässt es sich den kalten Monaten entfliehen und stattdessen die afrikanische Sonne genießen. In ihren exklusiven Camps in Botswana und Kenia erwartet Reisende eine außergewöhnliche Auswahl an etwas anderen Winterabenteuern – zur besten Safari-Zeit im südlichen Afrika.

Von der Beobachtung neugeborener Tiere in Botswana über dramatische Raubtier-Beute-Interaktionen bis hin zur erstklassigen Vogelbeobachtung während der „geheimen Ruhezeit“ der Mara in Kenia – dies ist vielleicht die spektakulärste Zeit für ein Safari-Abenteuer.

BOTSWANA

Die Heimat des weltweit einzigen Binnendeltas und des beeindruckenden Selinda Spillways bietet eine Winterflucht der besonderen Art mit insgesamt sieben Great Plains Camps zur Auswahl. Von Oktober bis Dezember steigen die Temperaturen, das Wasser des Okavango Deltas zieht sich zurück, und hohes Gras auf den Überschwemmungsebenen sorgt für eine erhöhte Wildtierkonzentrationen. Die Geburtszeit vieler Tiere verspricht besonders niedliche Beobachtungsmomente – mit vielen Möglichkeiten für Vogel- und Schmetterlings-Sichtungen sowie Wasseraktivitäten.

Von Januar bis März herrschen warme Temperaturen und Nebel am Morgen – exzellente Bedingungen für stimmungsvolle Naturfotografie. Beobachtungen umfassen Pflanzenfresser wie Warzenschweine, Lechwe-Antilopen, Kudus sowie Elefanten, Büffel und zahlreiche Raubtiere. Für Liebhaber der Ornitologie ist dies eine der besten Jahreszeiten – mit Sichtungen von seltenen Arten wie dem Karminspint.

Zu den Great Plains Camps in Botswana gehören:

Sitatunga Private Island

Sitatunga Private Island, ein wasserbasiertes Réserve-Collection Camp im oberen Okavango Delta, ist Great Plains‘ authentisches Robinson-Crusoe-Erlebnis. Das Camp steht auf einem erhöhten umlaufenden Holzdeck und bietet Platz für maximal acht Erwachsene. Neben zwei normalen Suiten verfügt die großzügige Sitatunga Private Island Suite über zwei Schlafzimmer. Sie bietet Platz für vier Erwachsene oder eine Familie mit zwei Erwachsenen und bis zu drei Kindern – auf circa 600 m². Das Camp wurde fast vollständig aus recycelten Materialien errichtet – ein nachhaltiges und dennoch luxuriöses „Slow Safari“-Erlebnis.

Die Lage erlaubt es Gästen, Botswanas berühmte Wasserwege aus nächster Nähe zu erleben – ob im motorisierten Boot oder im traditionellen Mokoro (je nach Wasserstand). Weitere Highlights: geführte Wanderungen, Angeln und Fotosafaris. Zudem zählt die Insel zu den wenigen Orten der Welt, an denen man die scheuen Sitatunga-Antilopen vom Camp aus oder per Boot beobachten kann.

Preise ab 1.660 USD pro Person/Nacht / Sitatunga Private Island Suite ab 7.965 USD pro Nacht

www.greatplainsconservation.com/sitatunga-private-island/

Zarafa Camp

„Zarafa“ bedeutet auf Arabisch „die Geliebte“ und geht auf eine Giraffe zurück, die 1826 vom Vizekönig von Ägypten an den französischen König Charles X. verschenkt wurde. Heute ist Zarafa, Botswanas erstes Relais & Châteaux Camp, ein Juwel im privaten 130.000 Hektar großen Selinda Reservat, das das Okavango Delta mit dem Chobe Nationalpark verbindet.

Die vier Gäste-Suiten sind jeweils 100 m² groß, mit Lounge, offenem Bad inklusive Kupferbadewanne, Außendusche und privatem Plunge-Pool auf der Terrasse. Zur Ausstattung gehören auch eine Profi-Kameraausrüstung und ein hochwertiges Fernglas. Gäste erleben Fotosafaris im offenen Fahrzeug sowie geführte Wanderungen mit professionellen Guides. Wer mag, kann mit dem Ponton, einer Schwimmplattform des Camps, aufs Wasser hinausfahren. Für Wellness sorgen ein Outdoor-Fitnessbereich, ein Spa und maßgeschneiderte Behandlungen auf der privaten Terrasse.

Preise ab 2.070 USD pro Person/Nacht / Dhow Suite ab 9.935 USD pro Nacht

www.greatplainsconservation.com/zarafa-camp-romantic-botswana-safari/

KENIA

Von den weiten Hügeln der Chyulu Hills bis zur berühmten Masai Mara bietet das Safari-Portfolio von Great Plains das ultimative Ostafrika-Erlebnis. Pflanzen- und Vogelbegeisterte kommen im Zeitraum Oktober bis Dezember voll auf ihre Kosten. Gleichzeitig startet die Antilopen-Brunftzeit. Im Dezember können Gäste spektakuläre Gewitter und Blitzshows erleben – himmlische Fotomotive. Januar bis März bringen klare Sicht auf den Kilimandscharo.

Mara Toto Tree Camp (Eröffnung Juli 2024)

Das neue Mara Toto Tree Camp bietet atemberaubende Ausblicke auf das Masai Mara Nationalreservat und den Ntiakitiak-Fluss. Das auf erhöhten Decks in den Baumwipfeln errichtete Camp besteht aus Canvas und Holz und verströmt nostalgisches Expeditions-Flair.

Jede der vier Suiten verfügt über ein luxuriöses Bad, Dusche, Schreibtisch und Lounge – perfekt für längere Aufenthalte. Direkt vom Camp glücken Leoparden- und Löwenbeobachtungen. Gäste unternehmen Safaris in offenen Land Rovern mit Guides – mit Zugang zum Nationalreservat und zur privaten Mara North Conservancy (28.000 Hektar).

Preise ab 1.745 USD pro Person/Nacht

www.greatplainsconservation.com/safari/mara-toto-tree-camp/

Mara Nyika Camp

Mara Nyika ist ein privates, exklusives Camp mit Platz für 16 Gäste in der 20.000 Hektar großen Naboisho Conservancy. Es bietet Luxus, Romantik und Ruhe – mit Bibliothek, Weinkeller und weitem Blick über die Savanne.

Das Camp verfügt über vier Luxussuiten und eine Familien-Suite mit zwei Schlafzimmern. Die exklusive Sambuk Suite bietet zudem ein privates Fahrzeug samt Guide sowie einen Butler- ideal für Familien mit Kindern ab 6 Jahren.

Preise ab 1.745 USD pro Person/Nacht / Die Sambuk Suite ab 8.375 USD pro Nacht

www.greatplainsconservation.com/luxury-safari-in-kenya-mara-nyika-camp

www.greatplainsconservation.com

