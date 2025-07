‚Wild Eye: A Life in Photographs‘

Das neue Buch von Beverly und Dereck Joubert von Great Plains wird im 11. November 2025 veröffentlicht.

Der prächtige großformatige Bildband enthält Fotos der National Geographic-Fotografin Beverly Joubert und wurde von Dereck Joubert geschrieben. Die Beiden sind auch mehrfach mit dem Emmy ausgezeichnete Filmemacher, Entdecker und Naturschützer. Das neue Buch lädt den Leser zu einer anschaulichen Reise in die faszinierendsten Landschaften Afrikas ein, die Hunderte von wertvollen Tierarten beherbergen.

Diese bewegende Retrospektive dokumentiert die 40-jährige Odyssee des Ehepaars durch Kenia, Botswana, Simbabwe und Tansania und ist ein fesselndes Schaufenster für die reiche Tierwelt und die beeindruckenden Landschaften des afrikanischen Kontinents. Viele dieser Orte wurden ausgewählt, um über die Great Plains Camps und die Great Plains Foundation den Tourismus und den Naturschutz zu fördern. Die anhaltende Leidenschaft der Jouberts für den Schutz der Wildtiere und ihr Wissen über Großkatzen, Elefanten und Nashörner ist unvergleichlich und wird in den eindrucksvollen Bildern des Kontinents, den sie ihre Heimat nennen, deutlich.

Die Fotos sind in fünf Themen gegliedert – Ehrfurcht, Mitgefühl, Bescheidenheit, Intimität und Vermächtnis – und stellen einen leidenschaftlichen Aufruf zum Schutz aller Lebensformen dar, wobei jedes der Bilder von Beverly durch Derecks sehr persönliche Reflexionen über die Wildtiere, die dem Paar so am Herzen liegen, ergänzt wird. Jeder Abschnitt erzählt eine tiefgründige Geschichte von Verbundenheit, Überleben und Ehrfurcht, von einem Elefantenbaby, das sich an seine Mutter annähert, bis hin zu Herzschmerz und Hoffnung bei der Rettung von Nashörnern.

„Wild Eye: A Life in Photographs“ ist ein tiefgründiges Werk, das von National Geographic veröffentlicht wurde und das den Betrachter immer wieder aufs Neue in Afrika verliebt macht und bei allen, die es durchblättern, eine Leidenschaft für den Naturschutz weckt. Das neueste Werk eines der legendärsten Entdeckerpaare der Welt wird an November in allen guten Buchhandlungen erhältlich sein.

Über Beverly und Dereck Joubert

Beverly und Dereck Joubert sind ebenso die leidenschaftlichen Gründer von Great Plains, einem einzigartigen Unternehmen für Naturschutztourismus, das auf maßgeschneiderten, fürsorglichen, sinnvollen und rücksichtsvollen Werten basiert. Gemeinsam haben die Jouberts vierzehn atemberaubende eigene und Partner-Safari-Grundstücke in Kenia, Botswana und Simbabwe entworfen und betreiben diese nun zusammen mit der Wohltätigkeitsorganisation des Unternehmens, der Great Plains Foundation, die sich für den Erhalt und Schutz von Landschaften, Wildtieren und den davon abhängigen Gemeinden in Afrika einsetzt. Als Filmemacher von National Geographic hat das Duo mehr als 40 Filme produziert, 12 Bücher veröffentlicht und zahlreiche wissenschaftliche Arbeiten verfasst. Dereck und Beverly sind auch die Gründer der Big Cats Initiative, von Rhinos Without Borders, Project Ranger und ihrer Wohltätigkeitsorganisation Great Plains Foundation.

Weitere Informationen über Beverly und Dereck Joubert und Great Plains finden Sie unter https://www.greatplainsconservation.com/

