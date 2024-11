Gift Guide: Einzigartige Fine Art Wildlife Prints von Beverly Joubert

Beverly Joubert freut sich, vor der Weihnachtszeit eine einzigartige Auswahl an kunstvollen Geschenkideen vorstellen zu können.

Von einer Auswahl an Kunstdrucken mit Wildtiermotiven der Great Plains-Mitbegründerin Beverly Joubert finden Schenkende mit Sicherheit das perfekte Motiv, um ihren Lieben in der Weihnachtszeit zu zeigen, wie sehr sie ihnen am Herzen liegen.

Die international gefeierte Beverly Joubert ist eine preisgekrönte Filmemacherin, Fotografin, Naturschützerin und National Geographic Explorer-at-Large mit über 40 Filmen, die sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Dereck Joubert produziert hat, und 12 veröffentlichten Büchern als Co-Autorin mit Dereck. Sie ist eine der leidenschaftlichen Mitbegründerinnen von Great Plains, einem einzigartigen Naturtourismusunternehmen, das auf maßgeschneiderten, bedeutungs- und rücksichtsvollen Werten aufbaut.

Beverly Joubert ist eine Autodidaktin und wurde gemeinsam mit ihrem Ehemann international für die unverfälschte Authentizität ihrer Arbeit mit Auszeichnungen wie dem World Ecology Award, einem Peabody Award, 22 Emmy-Nominierungen und 8 Emmy Awards sowie dem Presidential Order of Merit in Botswana ausgezeichnet. Während die Jouberts internationale Anerkennung für ihre Filme und ihre Naturschutzarbeit erhalten haben, sind ihre größten Belohnungen nicht Trophäen, sondern ihre Naturschutzerfolge, mit denen sie die Wildtiere gerettet haben, die ihnen so am Herzen liegen, und die Wildnis, die zu ihrer Heimat geworden ist.

Die Kunstdrucke von Beverly Joubert sind ab 1.095 $ erhältlich. Die Drucke sind in verschiedenen Größen, auf Kunstdruckpapier oder Leinwand erhältlich und können über www.beverlyjoubert.com bestellt werden. Für eine Lieferung zu Weihnachten müssen die Bestellungen vor dem 8. Dezember 2024 aufgegeben werden. 10 % des Erlöses gehen an die Great Plains Foundation für nachhaltige Projekte, die afrikanischen Communities, Wildtieren und Wildgebieten zugute kommen.

www.beverlyjoubert.com

www.greatplainsconservation.com

www.greatplainsfoundation.com

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Starling PR

Frau Helen Daffner

Thalkirchner Str. 27

80337 München

Deutschland

fon ..: 08912477731

web ..: http://www.starling-pr.com

email : helen@starling-pr.com

Pressekontakt:

Starling PR

Frau Helen Daffner

Thalkirchner Str. 27

80337 München

fon ..: 08912477731

web ..: http://www.starling-pr.com

email : helen@starling-pr.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Esendex revolutioniert WhatsApp Business: Neue Signup Funktion für blitzschnellen Einstieg Desert Gold erhält 1.258.286 CAD durch Erlöse aus dem Warrant-Incentive-Programm