EXNER Garten & Landschaftsbau aus Weinstadt als TOP-Arbeitgeber ausgezeichnet

Beim Arbeitgeber Kongress am 28. Oktober in München wurde zum ersten Mal ein Gartenbau Unternehmen prämiert.

Weinstadt – EXNER Garten & Landschaftsbau wurde auf dem TOP Arbeitgeber Kongress am 28. Oktober 2022 für sein EXNER-Gesundheitssystem als „Nachhaltig gesunder Arbeitgeber“ ausgezeichnet. Auf der Veranstaltung in München, an der unter anderem Uli Hoeneß teilnahm, wurde der Betrieb als erstes Gartenbau-Unternehmen überhaupt prämiert und nimmt damit nicht nur im Remstal eine Vorreiter-Rolle ein.

„Uns ist absolut bewusst, dass unsere Mitarbeiter bei uns einen körperlich anspruchsvollen Job machen. Und das wissen wir zu schätzen. Aus diesem Grund haben wir unser eigenes Gesundheitssystem geschaffen, weil uns die Gesundheit unserer Mitarbeiter am Herzen liegt. Wir wollen Wertschätzung zeigen und auf Jeden individuell eingehen“, so Manuel Exner (, der die Auszeichnung stellvertretend für das EXNER-Team entgegennahm).

Landschaftsgärtner mit über 300 Gesundheitsleistungen für Mitarbeiter:innen und deren Angehörige

„Das bedeutet, dass wir einerseits für die Gesundheit unserer Mitarbeiter in Form von über 300 Gesundheitsbenefits sorgen. Jeder Einzelne hat bei uns die Möglichkeit, aus einem breiten Angebot die für sich passenden Leistungen zu wählen. Dazu gehören Brillen, Physiotherapie, Massagen und Heilpraktiker-Leistungen, der Online-Zugang zu einem digitalen Gesundheitscoach, schnelle Facharzt-Terminvereinbarungen innerhalb von fünf Tagen auch für Familienangehörige und viele weitere Benefits. Andererseits stärken wir aktiv den Teamzusammenhalt durch regelmäßige gemeinsame Aktionen. Gestartet haben wir das Ganze mit einer Firmen-Schritte-Challenge, bei der über einen Zeitraum von vier Wochen Schritte gesammelt wurden. So haben wir uns gegenseitig motivieren und ein hohes Bewusstsein für die vielen Vorteile von Bewegung schaffen können“, berichtet Exner.

Besondere Unternehmenskultur bei EXNER Garten & Landschaftsbau

„Unser Betrieb ist familiengeführt und wir sind sehr nah an unseren Mitarbeitern. Wir zeigen ihnen aktiv, dass sie nicht, wie in vielen größeren Unternehmen, nur eine Nummer unter vielen sind, sondern ein unerlässlicher Teil unseres Teams. Unsere Tür steht ihnen jederzeit offen und die überdurchschnittliche Bezahlung ist ein weiteres Zeichen unserer Anerkennung. Zudem bringen wir ihnen Herzlichkeit und einen Umgang auf Augenhöhe entgegen, der in großen Betrieben oft fehlt.“

In den meisten Garten- & Landschaftsbauunternehmen sieht die Realität oftmals anders aus. „Man bekommt keine Wertschätzung vom Chef, keine guten Arbeitsmittel und die Dynamik im Team ist auch nicht so, wie man es sich vorgestellt hat. Genau so ist es bei uns nicht“, so Exner.

Job im Garten- & Landschaftsbau mit Perspektive

„Jeder Mitarbeiter bekommt die Möglichkeit, sich regelmäßig weiterzubilden und innerhalb des Unternehmens aufzusteigen. Wir vertrauen unseren Team-Mitgliedern und lassen die entsprechenden Freiheiten.“

Der Betrieb aus dem Remstal kümmert sich hauptsächlich um kommunale Aufträge wie den Bau und die Pflege von Grünanlagen, aber auch die Gestaltung und Pflege von klassischen Hausgärten und gewerblichen Außenanlagen gehört zu den Aufgabengebieten des Unternehmens.

Loyalität als zentraler Wert des Gartenbau-Unternehmens

„Ein zentraler Wert unseres Betriebs ist Loyalität. Diesen Wert erwarten wir von unseren Mitarbeitern, kommt aber in erster Linie von uns als Arbeitgeber. Wir wollen einen Arbeitsplatz bieten, an dem sich unsere Mitarbeiter langfristig wohlfühlen. Bei uns gibt es keinen Chef, der einem permanent auf die Finger schaut oder mit der Stoppuhr danebensteht.“

Wer ein Unternehmen sucht, das Wertschätzung und die nötigen Freiheiten gibt und sich so kümmert, als wäre man Teil der Familie, ist bei EXNER Garten und Landschaftsbau bestens aufgehoben. Mehr unter https://www.exner-garten.de/ erfahren.

„Wir möchten der Arbeitgeber mit dem attraktivsten Arbeitsumfeld im Gartenbau in der Region sein.“

Wir bauen Grün! Als Landschaftsgärtner & Gartenbauer in Weinstadt helfen wir Ihnen bei der fachgerechten Planung, Ausführung & Pflege Ihres Gartens – damit Sie sich entspannt zurücklehnen können und noch lange Freude an Ihrem Garten haben. EXNER Garten & Landschaftsbau steht für Qualität, Nachhaltigkeit & Beständigkeit und bietet Ihnen den vollen Service für alles im grünen Bereich. Mit unserem kompetenten Team im Herzen des Remstals sind wir seit fast vier Jahrzehnten für unsere Kunden im Einsatz und schaffen und erhalten dabei Lebensräume für Mensch und Natur. Konktaktieren Sie uns jetzt, wir freuen uns über Ihre Anfrage.

