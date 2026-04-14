Expertise statt Werbebudget: JUSORA setzt neue Impulse für die digitale Sichtbarkeit von Kanzleien

Das neue Rechtsportal JUSORA übersetzt rechtliche Themen in verständliche Sprache und bietet AnwältInnen und Anwälten die Möglichkeiten sich kostenlos auf JUSORA zu präsentieren.

Düsseldorf, 14.04.2026 – Während viele Kanzleien monatlich vierstellige Beträge in SEO-Agenturen investieren, ohne skalierbare Erfolge zu erzielen, präsentiert das Legal-Tech-Portal JUSORA einen innovativen, neuen Ansatz.

Mit dem offiziellen Start Ihres Anwaltsverzeichnisses setzt das Team um die Geschäftsführer Christian Hollmann und Oliver Godolt auf die Macht der Nutzersprache und kostenlose Sichtbarkeit für Juristen.

Die Brücke zwischen Paragrafen und Notsituationen

Der digitale Rechtsmarkt hat sich in den letzten Jahren dramatisch verändert. Schon im Jahr 2021 suchten laut einem Legal-Trends-Report von Clio über 60% der Ratsuchenden einen Anwalt online – eine Zahl, die mittlerweile noch spürbar gestiegen sein dürfte. Ein Grund, warum viele Anwälte in die Sichtbarkeit im Internet investieren.

„Klassische SEO-Agenturen scheitern oft daran, dass ihnen die juristische Tiefe fehlt“. Sie produzieren Texte, die zwar Keywords enthalten, aber den ,Schmerz‘ des Mandanten nicht treffen,“ erklärt Christian Hollmann.

JUSORA dreht das Modell um: Das Portal übersetzt komplexe juristische Sachverhalte in die Sprache der Ratsuchenden. Ob Fragen zu Behörden, Paragraphen oder spezifische Tatbestände – JUSORA holt Mandanten genau dort ab, wo sie Hilfe benötigen.

Kostenloser Einstieg als Statement gegen den Branchentrend

In einer Zeit, in der Sichtbarkeit auf großen Portalen meist an hohe monatliche Gebühren gekoppelt ist, setzt JUSORA auf Transparenz. Rechtsanwälte können ein dauerhaft kostenfreies Basisprofil erstellen. Die Vorteile für Kanzleien auf einen Blick:

1. Unbegrenzte Publikation von Rechtstipps: Fachkompetenz zeigen und Mandanten durch Wissen überzeugen.

2. Intelligente Klickstrecken: Ein Anfrage-System, das mitdenkt und Leads vorqualifiziert, statt nur starre Kontaktformulare zu bieten.

3. KI-Readiness: Optimierung der Inhalte für moderne KI-Antworten (ChatGPT, Gemini, Perplexity & Co.), um auch in der Ära der AI-Suche zitiert zu werden.

Exklusivität für ambitionierte Kanzleien

Für Kanzleien, die eine Marktdominanz in ihrem Rechtsgebiet anstreben, bietet JUSORA über das Basismodell hinaus strategische Exklusiv-Partnerschaften an. Hier übernimmt das JUSORA-Team die komplette Content-Produktion inklusiver intuitiver Klickstrecken, während der Anwalt als verifizierter Fachexperte die juristische Substanz liefert.

„Wir glauben, dass im Jahr 2026 nicht das größte Werbebudget über den Erfolg einer Kanzlei entscheiden sollte, sondern die beste Expertise“, so Oliver Godolt.

Mit dem offiziellen Startschuss lädt JUSORA ab sofort Rechtsanwälte bundesweit ein, Ihre Sichtbarkeit zu erhöhen. Das Portal versteht sich dabei nicht nur als technisches Werkzeug, sondern als strategischer Partner für Kanzleien, die den digitalen Wandel aktiv mitgestalten und ihre Expertise dort zeigen wollen, wo Mandanten heute wirklich suchen. Interessierte Anwälte & Kanzleien können sich ab sofort kostenlos bei JUSORA eintragen und damit den Grundstein für eine zeitgemäße, inhaltsgetriebene Mandantengewinnung legen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Leadsleader Marketing UG

Herr Oliver Godolt

Erkrather Straße 401

40231 Düsseldorf

Deutschland

fon ..: 0176-70454774

web ..: https://www.jusora.de/

email : info@jusora.de

Über JUSORA®:

JUSORA® ist eine Marke des Legal-Tech-Unternehmen Leadsleader-Marketing UG mit der Vision, dem oft abstrakten Recht eine menschliche und verständliche Stimme zu geben. Der Name vereint das lateinische „Jus“ (das Recht) mit „Ora“ (die Stimme/der Horizont) und versinnbildlicht die Mission des Portals: die digitale Brücke zwischen hochkomplexen Gesetzestexten und dem konkreten Alltag der Ratsuchenden zu schlagen. Durch die Aufbereitung juristischer Inhalte in klarer Nutzersprache und den Einsatz intelligenter Technologie baut JUSORA® rechtliche Hürden ab. In enger Zusammenarbeit mit spezialisierten Partneranwälten bereitet JUSORA® Informationen so auf, dass Recht für jeden greifbar und verständlich wird.

Pressekontakt:

Leadsleader Marketing UG

Herr Oliver Godolt

Erkrather Straße 401

40231 Düsseldorf

fon ..: 0176-70454774

email : info@jusora.de

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