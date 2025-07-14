-
Linkbroker 2.0: Das erste Ökosystem für digitale Autorität & Sichtbarkeit
Linkbroker launcht weltweit erste Plattform, die Linkbuilding & PR mit Live-Sichtbarkeit (Google & AI) vereint.
(Königswinter)- Der Backlink-Marktführer Linkbroker vollzieht den Wandel zur Offpage-SEO-Plattform. Mit dem Launch von „Linkbroker 2.0“ stellt das Unternehmen heute eine neuartige Infrastruktur vor, die den Einkauf von Backlinks erstmals mit echten Live-Sichtbarkeitsdaten verknüpft. Das Update ersetzt manuelle Agentur-Prozesse durch ein KI-gestütztes Ökosystem für skalierbares Offpage-SEO.
Vom reinen Linkmarktplatz zur Plattform für digitale Autorität
Über 7.500 Brands und Agenturen nutzen Linkbroker bereits. Doch mit dem heute veröffentlichten Update verabschiedet sich das Unternehmen vom klassischen Modell eines reinen Marktplatzes.
„Der bloße Kauf von Backlinks ist im Zeitalter von KI und komplexen Algorithmen nicht mehr zeitgemäß“, erklärt Julian Kirfel, Gründer und CMO von Linkbroker. „Wer plattformübergreifend in Google & AI Search ranken will, braucht keine 3 SEO Tools und wahllose Excel-Listen, sondern strategische Daten, die zeigen, wo der Schuh drückt. Mit Linkbroker 2.0 haben wir die erste Plattform weltweit geschaffen, die die wichtigsten SEO-KPIs in den Beschaffungsprozess integriert.“
Die Neuerungen im Überblick:
1. SEO KPIs: Nutzer sehen im neuen Dashboard ab sofort kostenlos Live-Daten zur Sichtbarkeit ihrer Projekte. Damit schließt Linkbroker die Lücke zwischen Einkauf (Linkbuilding) und Ergebnis (Ranking-Verbesserung) und bietet ein ganzheitliches Ökosystem für SEO-Optimierungen.
2. KI- & LLM-Readiness: Die Plattform ist technologisch bereits auf die kommende Ära der „AI Search“ vorbereitet. Neben klassischen SEO-Metriken arbeitet das System an der Integration von Performance-Daten für Large Language Models (LLMs). Damit sind sie der erste Anbieter. Das Angebot ist kostenlos.
3. Enterprise & White-Label: Marketingteams & Agenturen können das System nun als vollumfängliche Schaltzentrale nutzen – inklusive Team-Verwaltung, Budget-Steuerung und automatisierten White-Label-Reportings.
4. Qualitätssicherung: Durch den neuen „Prime Deal“-Algorithmus filtert das System automatisch Publisher heraus, die keine echte Reichweite bieten, und schützt Kunden so vor Fehlinvestitionen.
Effizienzsprung für den DACH-Raum Mit dem Relaunch reagiert Linkbroker auf den steigenden Kostendruck in Agenturen und Marketingabteilungen. Manuelle Prozesse, wie das Pflegen von Publisher-Listen oder das händische Erstellen von Reports, werden durch das Dashboard vollständig automatisiert.
„Unser Ziel ist es, SEOs den operativen Schmerz zu nehmen, damit sie sich wieder auf die Strategie konzentrieren können“, so Kirfel. „Wir liefern die Infrastruktur für digitale Autorität für das KI-Zeitalter – von lokalen KMUs bis hin zu internationalen Konzernen.“
Die neue Version ist ab sofort live und für bestehende sowie neue Kunden kostenfrei zugänglich. Über 10.000 Brands & Agenturen nutzen die in 2023 entstandene Plattform bereits.
Auf ihrem Youtube Kanal teilt Linkbroker regelmäßig neue Insights und Updates hierzu.
Linkbroker ist die technologisch führende Plattform für Offpage-SEO und digitale Autorität. Das Unternehmen professionalisiert den Markt durch Daten: Kunden können sicher und skalierbar Backlinks kaufen, ihre Reputation durch Digital PR steigern und mittels KI-Linkfinder präzise Ranking-Potenziale heben.
