Expertition präsentiert neue Bücher auf der Leipziger Buchmesse 2026

Hamburg / Leipzig, März 2026 – Expertition stellt auf der Leipziger Buchmesse vom 19. bis 22. März 2026 in Halle 2, Stand G100 zahlreiche Neuerscheinungen vor.

Besucherinnen und Besucher können Autorinnen und Autoren persönlich kennenlernen, Einblicke in aktuelle Buchprojekte erhalten und entdecken, wie aus Erfahrungen und Wissen inspirierende Bücher entstehen.

Expertition versteht sich als Verlag für Bücher mit Substanz. Hier schreiben Menschen, die etwas zu sagen haben: Unternehmerinnen und Unternehmer, Coaches, Expertinnen und Experten sowie Persönlichkeiten mit besonderen Lebensgeschichten. Die Bücher entstehen aus gelebter Praxis und persönlichen Erfahrungen – mit dem Ziel, Wissen verständlich zu machen, Menschen zu inspirieren und neue Perspektiven zu eröffnen.

Neuerscheinungen 2026

Zu den aktuellen Veröffentlichungen gehören unter anderem:

„Fifty Sides of Freedom – Die Freiheit, du selbst zu sein“ von Silke Klapdor

ISBN: 978-3-910236-55-4

Ein inspirierendes Buch für Frauen, die sich aus gesellschaftlichen Erwartungen lösen und den Mut finden möchten, ihren eigenen Weg zu gehen.

„Wie du deine Passion finden kannst – auch wenn du schon fast aufgegeben hast“ von Sabina Hediger

ISBN: 978-3-910236-42-4

Eine Einladung, die eigene Berufung wiederzuentdecken und ein Leben zu gestalten, das Sinn und Freude erfüllt.

„Worte für Wunden“ von Andrea Germann

ISBN: 978-3-910236-53-0

Poetische Texte, Coachingfragen und Reflexionen begleiten Leserinnen und Leser durch Zeiten von Herzschmerz, Heilung und Neubeginn.

„Gönn dir das Leben – Wie du dich von alten Mustern löst und deine wahre Fülle lebst“ von Steffi Christian

ISBN: 978-3-910236-45-5

Ein Buch über persönliche Transformation, das zeigt, wie alte Muster erkannt und echte innere Fülle gelebt werden kann.

„Glücklich – ganz einfach. Eine einfache Anleitung zum täglichen Glück“ von Martin Klein

ISBN: 978-3-910236-49-3

Eine verständliche Anleitung, wie Glück im Alltag bewusst entwickelt werden kann.

„Der Ruf in dir – Eine Reise zurück zu dir selbst“ von Baljit Sunda

ISBN: 978-3-910236-51-6

Eine spirituell-poetische Reise zurück zum eigenen Selbst.

„Was geschrieben werden will – Ein Journal für deinen Schreibprozess“ von Mirjam Saeger

ISBN: 978-3-910236-56-1

Ein Journal für Menschen, die den Wunsch spüren, ihr eigenes Buch zu schreiben und ihrer inneren Stimme Raum zu geben.

„Was zur Hölle ist Realität? – Warum Virtual, Augmented und Mixed Reality auch dein Leben verändern werden“ von Dirk Koke

ISBN: 978-3-910236-38-7

Ein spannender Blick auf die Zukunft unserer Wahrnehmung im Zeitalter von Virtual, Augmented und Mixed Reality.

„Schritt für Schritt zurück zu dir – Vom Überleben zum Leben in Liebe und Selbstannahme“ von Yvonne Klein

ISBN: 978-3-910236-47-9

Eine autobiografische Geschichte über Selbstannahme, Heilung und persönliche Entwicklung.

„Die geheimnisvollen Gesellen“ von Alexander Johann

ISBN: 978-3-910236-40-0

Ein humorvolles Kinderbuch über vier Katzen, Freundschaft und fantasievolle Abenteuer.

Mehr als ein Verlag

Expertition begleitet Autorinnen und Autoren nicht erst beim fertigen Manuskript. Der Verlag unterstützt bereits bei der Entwicklung der Buchidee, bei Struktur und Konzept sowie bei der strategischen Positionierung eines Buches. Ein Buch wird hier nicht nur als Produkt verstanden, sondern als Stimme, Botschaft und oft auch als Wendepunkt im Leben eines Menschen.

Expertition auf der Leipziger Buchmesse

Auf der Leipziger Buchmesse 2026 können Besucherinnen und Besucher:

* Autorinnen und Autoren persönlich treffen

* Neuerscheinungen entdecken

* Einblicke in die Entstehung von Expertenbüchern erhalten

* sich über Möglichkeiten informieren, selbst ein Buch zu schreiben und zu veröffentlichen

Leipziger Buchmesse 2026, 19.-22. März 2026, Halle 2 | Stand G100

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Expertition

Frau Mirjam Saeger

An der Alster 6 5

20099 Hamburg

Deutschland

fon ..: 04023724339

web ..: https://expertition.de

email : kontakt@mirjam-saeger.de

Expertition ist ein unabhängiger Expertenverlag mit Sitz in Hamburg. Der Verlag veröffentlicht Bücher aus den Bereichen Persönlichkeitsentwicklung, Business, Spiritualität, Gesundheit und Lebensgestaltung. Ziel ist es, Wissen, Erfahrungen und Geschichten sichtbar zu machen – von Menschen, die andere inspirieren und bewegen möchten.

Pressekontakt:

Expertition

Frau Mirjam Saeger

An der Alster 6 5

20099 Hamburg

fon ..: 015157222643

email : kontakt@mirjam-saeger.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

ERP 4 Business – myfactory Partner & mesonic Partner – launcht kostenlose ERP-Toolbox für KMUs aus Produktion Innovative Ideen für mehr Gesundheit: Der 12. MedTech Pitch Day gibt kreativen Start-ups eine Bühne