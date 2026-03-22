  • Leipziger Buchmesse 2026: Hamburger Verlag Expertition zeigt neue Wege für Autoren

    Wie entsteht ein Buch, das Menschen wirklich berührt? Diese Frage stand im Mittelpunkt des Messeauftritts von Expertition – Der Experten-Verlag auf der Leipziger Buchmesse 2026.

    BildHamburg / Leipzig, März 2026 – Diese Frage stand im Mittelpunkt des Messeauftritts von Expertition – Der Experten-Verlag auf der Leipziger Buchmesse 2026. Der Hamburger Verlag präsentierte in Halle 2, Stand G100 insgesamt zehn Neuerscheinungen – und setzte dabei bewusst auf individuelle Stimmen statt standardisierter Bestseller-Konzepte.

    Alle Autorinnen und Autoren waren persönlich vor Ort, führten Gespräche mit Leserinnen und Lesern und gaben Einblicke in ihre Geschichten. Die direkte Resonanz zeigte: Bücher mit echter Botschaft finden ihr Publikum – unabhängig von Reichweite oder Bekanntheitsgrad.

    Ein besonderes Highlight war der erst elfjährige Autor Alexander Johann, der sein Kinderbuch auf der Messe präsentierte. Sämtliche Exemplare wurden verkauft. Auch die Lesungen stießen auf großes Interesse: Dirk Koke zog mit seinem Vortrag _“Was zur Hölle ist Realität?“_ im Forum Mensch & KI zahlreiche Besucher an und füllte die Reihen. Autorin Silke Klapdor, die bereits ihr viertes Buch bei Expertition veröffentlicht hat, steht exemplarisch für die langfristige Zusammenarbeit zwischen Verlag und Autorinnen.

    Neben den Zahlen waren es vor allem die persönlichen Begegnungen, die den Messeauftritt prägten. Eine Besucherin mit schwerer Krankheitsdiagnose berichtete, dass sie gezielt auf ein Buch aufmerksam geworden sei, das sie emotional angesprochen habe. Ein junges Mädchen kam erneut an den Stand, um ein im Vorjahr geschenktes Buch signieren zu lassen. Situationen, die zeigen, welche Wirkung Bücher entfalten können, wenn sie aus Überzeugung entstehen.

    „Ich mache das, weil ich nicht über Autorinnen und Autoren drüberbügeln möchte“, sagt Verlagsgründerin Mirjam Saeger. „Ich möchte ihnen die Möglichkeit geben, ihr Buch so zu schreiben und zu veröffentlichen, wie es wirklich zu ihnen passt – mit ihrer eigenen Stimme und ihrer Energie.“

    Expertition verfolgt dabei bewusst einen anderen Ansatz als klassische Verlage. Statt fertige Manuskripte zu übernehmen, arbeitet der Verlag ausschließlich mit Autorinnen und Autoren, die noch am Anfang ihres Buchprojekts stehen. Idee, Inhalt und Positionierung werden von Beginn an gemeinsam entwickelt und strategisch aufeinander abgestimmt.

    „Die besondere Qualität entsteht genau in diesem Prozess“, so Saeger. „Nicht im Nachbearbeiten, sondern im gemeinsamen Aufbau.“

    Die Verbindung aus persönlicher Begleitung, strategischer Buchentwicklung und dem gezielten Einsatz von KI als unterstützendes Werkzeug – ohne die individuelle Stimme zu verfälschen – bildet die Grundlage der Verlagsarbeit. Insgesamt hat Mirjam Saeger bislang rund 100 Buchprojekte begleitet – jedes davon individuell entwickelt, einige davon mit Platzierungen auf der SPIEGEL-Bestsellerliste

    Der Hamburger Verlag richtet sich an Expertinnen, Unternehmer und Persönlichkeiten, die ihre Botschaft in Buchform sichtbar machen möchten – nicht als Massenprodukt, sondern als authentischen Ausdruck ihrer Arbeit.

    Nach dem erfolgreichen Messeauftritt zeigt sich ein wachsendes Interesse an individuell begleiteten Buchprojekten. Expertition öffnet sich weiterhin für neue Autorinnen und Autoren, die ein Buch von Grund auf entwickeln und professionell umsetzen möchten.

    Weitere Informationen unter:
    https://www.expertition.de

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Expertition
    Frau Mirjam Saeger
    An der Alster 6 5
    20099 Hamburg
    Deutschland

    fon ..: 0402372433261
    web ..: https://expertition.de
    email : kontakt@mirjam-saeger.de

    Expertition ist ein unabhängiger Expertenverlag mit Sitz in Hamburg. Der Verlag veröffentlicht Bücher aus den Bereichen Persönlichkeitsentwicklung, Business, Spiritualität, Gesundheit und Lebensgestaltung. Ziel ist es, Wissen, Erfahrungen und Geschichten sichtbar zu machen – von Menschen, die andere inspirieren und bewegen möchten.

    Pressekontakt:

    Expertition
    Mirjam Saeger
    An der Alster 6 5
    20099 Hamburg

    fon ..: 0402372433261
    email : kontakt@mirjam-saeger.de


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