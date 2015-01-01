Wie künstliche Intelligenz Autor*innen unterstützt – und wo ihre Grenzen liegen

In 90 Tagen zum eigenen Buch: Mirjam Saeger zeigt, wie Künstliche Intelligenz Autor*innen unterstützt – und wo ihre Grenzen liegen

Hamburg, Dezember 2025 – Künstliche Intelligenz verändert die Art, wie wir schreiben, denken und publizieren. Doch während KI-Tools immer häufiger zum Einsatz kommen, bleibt eine entscheidende Frage bestehen: _Wie viel Technologie verträgt ein gutes Buch – und was braucht es weiterhin an echter menschlicher Expertise?_

Mirjam Saeger, Autorencoach, Ghostwriterin und Gründerin des Expertition Verlags, begleitet seit Jahren Unternehmerinnen, Coaches und Fachexperten auf dem Weg zu ihrem eigenen Sachbuch. Mit ihrem Programm „In 90 Tagen zum eigenen Buch“ zeigt sie, wie KI sinnvoll eingesetzt werden kann – ohne die Qualität und Authentizität des Buches zu gefährden.

„KI ist ein Werkzeug, kein Ersatz für menschliches Denken“, sagt Saeger. „Sie kann Struktur geben, Ideen sortieren oder Schreibblockaden lösen. Aber sie versteht weder die Tiefe einer Lebensgeschichte noch die Nuancen einer echten Expertenmeinung.“

In ihrer Arbeit beobachtet sie zwei entgegengesetzte Trends:

Einerseits zögern viele angehende Autor*innen, weil sie glauben, KI mache menschliche Bücher überflüssig. Andererseits verlassen sich einige zu stark auf die Technologie – und riskieren damit generische Texte, die weder Persönlichkeit noch Expertise transportieren.

Saeger betont drei zentrale Punkte im Umgang mit KI beim Schreiben:

1. KI ist schnell – aber nicht weise.

Sie liefert Inhalte, aber keine Haltung. Ein gutes Buch braucht Klarheit, Positionierung und den Mut, eigene Erfahrungen einzubringen.

2. KI unterstützt – aber sie ersetzt kein Lektorat.

Faktenprüfung, Stilentwicklung, Struktur und Leserführung bleiben Aufgaben, die menschliche Expertise erfordern.

3. KI ermöglicht Tempo – aber Qualität entsteht im Dialog.

Der Schreibprozess wird effizienter, wenn Technologie und Autor*in bewusst zusammenarbeiten.

Mit ihrem 90-Tage-Programm verbindet Saeger fundiertes Coaching, klare Schreibmethodik und den professionellen Einsatz von KI-Tools. Ihr Ziel: Menschen, die viel zu sagen haben, endlich sichtbar zu machen – ohne dass die Technologie ihre Stimme überlagert.

„Ein Buch ist immer ein persönlicher Abdruck“, so Saeger. „Die KI kann unterstützen, aber sie kann dir nicht die Wahrheit deines eigenen Weges abnehmen. Genau diese Verbindung aus Effizienz und Authentizität ist das, was wir in meinem Programm vermitteln.“

