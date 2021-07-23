Wartelistenbasierte Kapazitätsmanagement-Software soll No-Shows und Leerplätze reduzieren

Ausgebucht bedeutet nicht voll ausgelastet: Absagen, kurzfristige Änderungen und Nichterscheinen führen bei Events mit begrenzter Teilnehmerzahl regelmäßig zu freien Plätzen, die ungenutzt bleiben.

Organisationen, die Workshops, Schulungen, Kurse oder andere Veranstaltungen mit begrenzter Teilnehmerzahl durchführen, stehen häufig vor dem Problem, dass eine ausgebuchte Veranstaltung nicht automatisch zu voller tatsächlicher Teilnahme führt. Absagen, kurzfristige Änderungen und Nichterscheinen führen regelmäßig zu freien Plätzen, die nicht mehr rechtzeitig neu vergeben werden können.

Das SaaS-Unternehmen Bookcessful bietet eine Lösung an, die genau dieses Problem adressiert. Im Mittelpunkt steht ein wartelistenbasiertes Kapazitätsmanagement, das es ermöglicht, frei werdende Plätze systematisch und zeitnah neu zu vergeben, anstatt sie ungenutzt zu lassen.

Nach Angaben des Unternehmens gehen bei vielen Organisationen zwischen 10 % und 25 % der gebuchten Kapazität durch No-Shows und kurzfristige Stornierungen verloren. Klassische Buchungssysteme beenden den Prozess in der Regel, sobald die maximale Teilnehmerzahl erreicht ist. Tatsächlich sinkt die reale Auslastung jedoch häufig erst danach unter das geplante Niveau.

Die Plattform, deren Funktionsweise unter https://bookcessful.com/de beschrieben wird, setzt deshalb nicht am Buchungsbeginn, sondern an der Phase nach der Ausbuchung an. Eine strukturierte Warteliste sorgt dafür, dass Nachfrage weiterhin erfasst bleibt und bei frei werdenden Plätzen genutzt werden kann.

Wie das Unternehmen erläutert, unterscheiden sich Systeme mit Wartelistenfunktion deutlich von herkömmlichen Tools. Details zum Konzept eines Buchungssystems mit Warteliste finden sich unter https://bookcessful.com/de/was-ist-ein-buchungssystem-mit-warteliste. Während traditionelle Lösungen lediglich Anmeldungen speichern, ermöglicht ein wartelistenbasiertes System die gezielte Nachbesetzung frei gewordener Plätze.

Besonders relevant ist dieser Ansatz für Gruppenveranstaltungen mit hoher Nachfrage, etwa im Bildungsbereich, bei Trainings oder Workshops. Informationen zu gruppenbasierten Buchungen stellt das Unternehmen unter

https://bookcessful.com/de/was-ist-gruppenbuchung bereit. Hier entstehen häufig Situationen, in denen organisatorische Fairness und transparente Platzvergabe entscheidend sind.

Das System wird als cloudbasierter Dienst angeboten und kann ohne aufwendige Installation eingesetzt werden. Organisationen können Buchungsregeln, Stornobedingungen und Wartelistenverhalten an ihre jeweiligen Prozesse anpassen und gleichzeitig Transparenz gegenüber Teilnehmern gewährleisten.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Klick Team Kft.

Herr Attila Németh

Széchenyi tér 10

1045 Budapest

Ungarn

fon ..: +36302431662

web ..: https://bookcessful.com/de

email : hello@bookcessful.com

Bookcessful ist eine SaaS-Plattform für wartelistenbasierte Buchungs- und Kapazitätssteuerung bei Veranstaltungen, Kursen, Schulungen und anderen Angeboten mit begrenzter Teilnehmerzahl. Der Ansatz zielt darauf ab, Nachfrage auch nach Erreichen der maximalen Kapazität nutzbar zu halten und frei werdende Plätze effizient neu zu vergeben.

Pressekontakt:

Klick Team Kft.

Herr Attila Németh

Széchenyi tér 10.

Budapest 1045

fon ..: +36302431662

email : hello@bookcessful.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

„BIZZ/NET/IT GmbH erweitert sein Angebot und launcht neue innovative Digital Signage Displays“ Leipziger Buchmesse 2026: Hamburger Verlag Expertition zeigt neue Wege für Autoren