Explorationspotenzial bei Kupfer- und Silberexplorer Prismo Metals steigt deutlich!

Dieser neue Befund hat es in sich! Prismo Metals könnte sich weiteres, erhebliches Entdeckungspotenzial eröffnet haben.

Spannend: Prismo Metals Inc. (CSE PRIZ / WKN A2QEGD) meldet porphyrartige Mineralisierung von seinem Silver King-Projekt im US-Bundesstaat Arizona! Angesichts der unmittelbaren Nachbarschaft zur Lagerstätte Resolution Copper, einem Joint Venture von Rio Tinto und BHP und eine der größten unerschlossenen Kupferlagerstätten weltweit, sowie ähnlicher Erscheinungen an der Oberfläche im östlichen Claim-Teil, steigt das Potenzial deutlich.

Das Team um Chief Exploration Officer Dr. Craig Gibson identifizierte im Zuge jüngster Feldarbeiten neben der historischen Silbermine mehrere Ziele: polymetallische Adern, Manto-Ersetzungen und eine stark alterierte Intrusion mit Stockwork-Quarz-Pyrit-Adern – eine ausgesprochen positive Entwicklung für das Projekt.

Jetzt mehr erfahren:

In unmittelbarer Nähe zu Resolution Copper: Explorationspotenzial bei Prismo Metals steigt!

