  • Expressdienste Göttingen – Ihr Partner für zuverlässigen Overnight-Express und Expressversand

    GO! Göttingen: Ihr Partner für Overnight-Express & ISO-zertifizierte Logistik. Wir liefern Dokumente, Waren & sensible Arzneien sicher und termingerecht – regional, national und weltweit!

    Wir von GO Express & Logistik Göttingen GmbH wissen, dass manche Sendungen besonders eilig sind und zeitkritische Anforderungen erfüllen müssen.
    Deshalb bieten wir unseren Kunden einen professionellen und schnellen Overnight-Express sowie einen zuverlässigen Expressversand und eine Expresszustellung für zeitsensible Sendungen an.

    Egal, ob es sich um Waren, Dokumente, zeitkritische Sendungen, besondere Versandinhalte oder komplexe Kundenansprüche handelt – wir sind Ihr verlässlicher Partner.

    Unser Ziel ist es, Ihre Sendungen termingerecht und sicher ans Ziel zu bringen.
    Wir verfügen über ein gut ausgearbeitetes Managementsystem, das nach ISO 9001:2015 zertifiziert ist.

    Dadurch können wir höchste Qualitätsstandards garantieren und sicherstellen und die Leitlinien vom 5. November 2013 für die gute Vertriebspraxis von Humanarzneimitteln (2013/C 343/01) sicherzustellen.

    Unser Service umfasst sowohl regionale, nationale als auch internationale Lieferungen. Egal, ob es sich um eilige Lieferungen innerhalb Göttingens handelt oder um den Versand in entfernte Länder – wir haben die Erfahrung und die Expertise, um Ihre Sendungen schnell und sicher an ihren Bestimmungsort zu bringen.

    Unser Team von engagierten und erfahrenen Mitarbeitern arbeitet mit höchster Sorgfalt und Effizienz, um sicherzustellen, dass Ihre Sendungen pünktlich und unbeschädigt ankommen.
    Wir wissen, dass eine zuverlässige und zeitnahe Zustellung für Sie von großer Bedeutung ist, und setzen alles daran, Ihre Erwartungen zu übertreffen.

    Vertrauen Sie den Expressdiensten Göttingen für Ihre eiligen Sendungen und profitieren Sie von unserem ausgezeichneten Service.
    Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen zu unseren Expressdiensten und lassen Sie sich von unserem professionellen Team beraten.
    Wir stehen Ihnen mit unserem Know-how und unserer Erfahrung zur Seite, um Ihre Versandanforderungen zu erfüllen und Ihnen eine stressfreie Expresszustellung zu ermöglichen.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    GO! Express & Logistics Deutschland GmbH
    Herr Martina Baerecke
    Brühler Straße 9
    53119 Bonn
    Deutschland

    fon ..: 0228 24393-0
    web ..: https://www.general-overnight.com
    email : pr@dsa-marketing.ag

    Pressekontakt:

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    Herr Martina Baerecke
    Brühler Straße 9
    53119 Bonn

    fon ..: 0228 24393-0
    web ..: https://www.general-overnight.com
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