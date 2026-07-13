Extendo Möbel neu bei Design-Kiste.de: Raum & Form Seidel erweitert Designsortiment

Raum & Form Seidel erweitert das Sortiment von Design-Kiste.de um Möbel von Extendo. Die italienische Marke steht für klare Linien, modulare Systeme und individuelle Einrichtungslösungen.

Modulare Wohnsysteme, Regale, Sideboards, Tische und Sitzmöbel aus Italien sind ab sofort online sowie mit persönlicher Beratung und individueller Einrichtungsplanung erhältlich

Nürnberg, 13. Juli 2026 – Die Raum & Form Seidel GmbH erweitert das Sortiment ihres Einrichtungshauses und ihrer Webseite Design-Kiste.de um die Möbel des italienischen Herstellers Extendo. Kundinnen und Kunden können die modularen Einrichtungssysteme, Regale, Medienmöbel, Sideboards, Tische und Sitzmöbel ab sofort online entdecken und passend zu ihren Räumen individuell planen lassen.

Mit Extendo ergänzt Raum & Form Seidel sein Angebot um eine Marke, die eine reduzierte, zeitlose Formensprache mit flexiblen Nutzungsmöglichkeiten verbindet. Im Mittelpunkt stehen Möbel und Einrichtungssysteme, die sich je nach Programm in Abmessungen, Aufteilung, Materialien und Ausführung an unterschiedliche Raumsituationen anpassen lassen.

Individuelle Möbel statt starrer Standardlösungen

Wohnräume stellen ganz unterschiedliche Anforderungen an Möblierung und Stauraum. Dachschrägen, offene Grundrisse, begrenzte Wandflächen oder die Integration von Fernseher und Unterhaltungselektronik erfordern häufig Lösungen, die über ein klassisches Einzelmöbel hinausgehen.

Die modularen Systeme von Extendo bieten hierfür zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten. Regalböden, geschlossene Elemente, offene Fächer, Sideboards und Medienmodule können zu einer funktionalen und optisch ausgewogenen Gesamtlösung kombiniert werden. Je nach Modell sind wandhängende, bodenstehende oder frei im Raum platzierbare Konfigurationen möglich.

Zum Sortiment gehören unter anderem modulare Wohn- und Regalsysteme sowie Sideboards, Medienmöbel, Tische, Couchtische und Sitzmöbel. Charakteristisch sind klare Linien, fein proportionierte Konstruktionen und die Verbindung von Metall, Holz, Glas und weiteren hochwertigen Oberflächen.

Persönliche Beratung für die passende Konfiguration

Da viele Extendo-Möbel individuell zusammengestellt werden können, begleitet Raum & Form Seidel seine Kundinnen und Kunden von der ersten Idee bis zur fertigen Einrichtung. Interessierte können sich zunächst auf Design-Kiste.de über die verschiedenen Produktlinien informieren und anschließend eine persönliche Beratung anfragen.

Im Beratungsgespräch werden Raummaße, gewünschte Funktionen, Materialien, Farben und das vorhandene Einrichtungskonzept berücksichtigt. Auf dieser Grundlage entsteht eine Konfiguration, die sowohl gestalterisch als auch funktional zum jeweiligen Raum passt. Die Beratung ist telefonisch, per E-Mail oder persönlich am Nürnberger Standort möglich.

„Mit Extendo nehmen wir eine Marke in unser Sortiment auf, die sehr gut zu unserem Anspruch an klare Gestaltung, hochwertige Verarbeitung und individuelle Planbarkeit passt. Besonders die modularen Systeme eröffnen viele Möglichkeiten, auch anspruchsvolle Grundrisse funktional und ästhetisch zu lösen. Unsere Kundinnen und Kunden erhalten damit nicht nur ein einzelnes Möbelstück, sondern eine auf ihren Raum abgestimmte Einrichtungslösung“, erklärt Peter Seidel, Geschäftsführer der Raum & Form Seidel GmbH.

Italienisches Design mit funktionalem Anspruch

Extendo wurde 2003 gegründet und hat seinen Sitz in der italienischen Region Venetien. Das Unternehmen entwickelt und produziert seine Möbel in Italien. Zum Programm gehören modulare Wohnsysteme, Bücherregale, begehbare Kleiderschränke, Tische, Couchtische und Sitzmöbel.

Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf flexiblen Konstruktionen. Einige Systeme lassen sich hinsichtlich ihrer Höhe, Breite und Anordnung an unterschiedliche Raumsituationen anpassen. Dadurch eignen sich die Möbel sowohl als dezente Stauraumlösung als auch als prägendes Gestaltungselement innerhalb eines Wohnraums.

Die reduzierte Gestaltung sorgt dafür, dass sich die Möbel mit unterschiedlichen Einrichtungsstilen kombinieren lassen. Gleichzeitig ermöglichen verschiedene Oberflächen, Materialien und Konfigurationen eine individuelle Abstimmung auf das jeweilige Wohnkonzept.

Ausbau des Angebots für individuelle Wohnkonzepte

Mit der Aufnahme von Extendo führt Raum & Form Seidel den Ausbau seines Angebots an planbaren Designmöbeln fort. Neben einzelnen Möbelstücken stehen dabei zunehmend ganzheitliche Lösungen im Mittelpunkt, bei denen Möblierung, Materialien, Farben, Beleuchtung und vorhandene Raumelemente aufeinander abgestimmt werden.

Über Design-Kiste.de bietet das Nürnberger Unternehmen eine Auswahl internationaler Designmöbel sowie persönliche Einrichtungsberatung und Innenarchitekturleistungen an. Kundinnen und Kunden erhalten auf Wunsch alle Leistungen aus einer Hand – von der Produktauswahl und Planung über die Bestellung bis zur Lieferung und Montage.

Die Möbel und Einrichtungssysteme von Extendo sind ab sofort auf Design-Kiste.de zu finden. Individuelle Angebote und Planungsvorschläge können direkt über die Webseite oder persönlich bei Raum & Form Seidel angefragt werden.

Über Extendo

Extendo ist ein italienischer Hersteller von Möbeln und modularen Einrichtungssystemen. Das 2003 gegründete Unternehmen entwickelt und produziert seine Kollektionen in Italien. Das Sortiment umfasst unter anderem Wohn- und Regalsysteme, Bücherregale, begehbare Kleiderschränke, Sideboards, Tische, Couchtische und Sitzmöbel. Die Entwürfe verbinden eine klare, moderne Gestaltung mit flexiblen Konfigurationsmöglichkeiten und funktionalen technischen Lösungen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

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Die Raum & Form Seidel GmbH mit Sitz in Nürnberg ist Anbieter für hochwertige Designermöbel, Einrichtungsberatung und Innenarchitektur. Über Design-Kiste.de präsentiert das Unternehmen eine kuratierte Auswahl an Möbeln, Leuchten und Einrichtungslösungen für verschiedene Wohn- und Arbeitsbereiche. Im Mittelpunkt stehen persönliche Beratung, langlebige Qualität, stilsichere Planung und ein ganzheitlicher Blick auf Räume.

Das Nürnberger Unternehmen begleitet Kundinnen und Kunden von der ersten Idee über die Auswahl passender Möbel bis hin zur Umsetzung. Zum Service gehören je nach Projekt persönliche Beratung, Planung, Lieferung und Montage. Mit der Aufnahme von TEAM 7 erweitert Raum & Form Seidel sein Sortiment um hochwertige Naturholzmöbel aus Österreich.

Pressekontakt:

Raum & Form Seidel GmbH

Herr Peter Seidel

Fürther Straße 96

90429 Nürnberg

fon ..: 0911 600 2216

email : service@design-kiste.de

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