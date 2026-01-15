F3 startet 3.000 m umfassendes Winterbohrprogramm in der Zone Tetra

Kelowna, British Columbia – 3. Februar 2026 / IRW-Press / F3 Uranium Corp. (TSV: FUU) (OTCQB: FUUFF) (F3 oder das Unternehmen) freut sich, den Beginn des Winterbohrprogramms auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Konzessionsgebiet Broach Lake bekannt zu geben, das sich in der kürzlich entdeckten hochgradigen Zone Tetra (siehe Pressemitteilung vom 7. Juli 2025) befindet, das unmittelbar am südwestlichen Rand des Athabasca-Beckens, 12 km nordwestlich von Triple R von Paladin und 16 km westnordwestlich des hochgradigen Uranvorkommens Arrow von NexGen Energy liegt.

Das 3.000 m umfassende Diamantbohrprogramm wurde konzipiert, um das Ausmaß der Uranmineralisierung in der Zone Tetra weiter zu erproben, die zurzeit durch bedeutsame Abschnitte hervorgehoben wird, einschließlich PLN25-205, das 1,0 m mit 2,50 % UO innerhalb eines breiteren Intervalls von 22,5 m mit durchschnittlich 0,26 % UO ergab, und PLN25-219A, das eine Mineralisierung von 29,5 m durchteufte, einschließlich 27,5 m zusammenhängende Mineralisierung mit 2,30 m, die Werte von über 10.000 cps aufwiesen (siehe Pressemitteilung vom 10. November 2025). Das jüngste Herbstprogramm konnte die interpretierte Falllinie der Mineralisierung erfolgreich von 60 Metern auf 135 Meter verlängern. Die beiden westlichsten Bohrlöcher dieses Programms haben das Zielgebiet Interpretationen zufolge überschritten. Das Winterprogramm wird mit neigungsabwärts gerichteten und einfallenden Step-out-Bohrungen in diese Richtung beginnen, ehe man zur Erprobung der aufwärtsgerichteten Erweiterung übergeht, wo noch etwa 300 m einer vielversprechenden unbebohrten Scherzone in Richtung der Athabasca-Diskordanz vorhanden ist. Dieser Diskordanzbereich weist in den bisherigen Abschnitten eine vielversprechende Geologie und Geochemie mit Indikatorelementen auf.

Sam Hartmann, Vice President Exploration, sagte: Wir freuen uns darauf, die Bohrungen in der Zone Tetra mit einem ehrgeizigen Winterprogramm fortzusetzen. Die Mineralisierung ist sowohl in Richtung Westen in der Tiefe als auch in Richtung Osten in Richtung der Athabasca-Diskordanz weiterhin offen, wobei in Aufwärtsrichtung noch etwa 300 m einer vielversprechenden unerprobten Scherzone vorhanden ist. Wir warten auch auf alle ausstehenden Analyseergebnisse des Herbstprogramms, einschließlich Bohrloch PLN25-219A, das mit > 10.000 cps auf 2,30 m innerhalb einer beständigen Mineralisierung von 27,5 m die bis dato stärkste Radioaktivität aufwies (siehe Pressemitteilung vom 10. November 2025).

Bild 1: Broach Lake – Zone Tetra Zielgebiet der Herbstbohrungen – Längsschnitt

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82828/F3_030226_DEPRcom.001.jpeg

Bild 2: Broach Lake – Zielgebiet der Herbstbohrungen in der Zone Tetra – Plankarte

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82828/F3_030226_DEPRcom.002.jpeg

Die in dieser Pressemitteilung beschriebene natürliche Gammastrahlung, die im Bohrkern festgestellt wurde, wurde mit einem Radiation Solutions RS-125-Handspektrometer, das von Radiation Solutions Inc. kalibriert wurde, in Counts per Second (cps) gemessen. Das Unternehmen bezeichnet Messwerte von über 300 cps auf dem Handspektrometer (in der Fachsprache gelegentlich als Szintillometer bezeichnet – diese umgangssprachliche Verwendung geht auf historische Namenskonventionen und die gemeinsame Funktion der Detektion von Gammastrahlung zwischen einem Spektrometer und einem Szintillometer zurück) als anomal, Messwerte über 10.000 cps als hochradioaktiv und Messwerte über 65.535 cps als außerhalb des Messbereichs. Die Leser werden jedoch darauf hingewiesen, dass die Messungen mit Spektrometern oder Szintillometern oftmals nicht direkt oder konsistent mit den Urangehalten der Gesteinsproben übereinstimmen und daher nur als vorläufiger Indikator für das Vorkommen radioaktiver Materialien erachtet werden sollten.

Das Unternehmen erachtet Uranmineralisierungen mit Analyseergebnissen von über 1,0 Gewichtsprozent U3O8 als hochgradig und Ergebnisse von über 20,0 Gewichtsprozent U3O8 als ultrahochgradig.

Alle angegebenen Tiefenmessungen sind Bohrlochmessungen und die wahren Mächtigkeiten müssen noch ermittelt werden.

Über das Projekt Patterson Lake North:

Das zu 100 % unternehmenseigene Projekt Patterson Lake North (PLN) mit einer Fläche von 42.961 Hektar befindet sich am südwestlichen Rand des Athabasca-Beckens in der Nähe der hochgradigen Uranlagerstätten Triple R von Paladin und Arrow von NexGen Energy, einem Gebiet, das dabei ist, sich zum nächsten wichtigen Entwicklungsgebiet für neue Uranbetriebe im Norden von Saskatchewan zu entwickeln. Das Projekt PLN umfasst das 4.074 Hektar große Konzessionsgebiet Patterson Lake North, in dem die Uranentdeckung JR Zone lagert, ca. 23 km nordwestlich der Lagerstätte Triple R von Paladin, das 19.864 Hektar große Konzessionsgebiet Minto und das 19.022 Hektar große Konzessionsgebiet Broach, in dem sich die Zone Tetra befindet, die neueste Entdeckung von F3, 13 km südlich der JR Zone. Alle drei Konzessionsgebiete, aus denen das Projekt PLN besteht, haben einen Zugang über die Provinzstraße 955.

Qualifizierter Sachverständiger:

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden gemäß den kanadischen Regulierungsanforderungen National Instrument 43-101 erstellt und im Namen des Unternehmens von Raymond Ashley, P.Geo., President & COO von F3 Uranium Corp, einem qualifizierten Sachverständigen, genehmigt. Herr Ashley hat die veröffentlichten Daten verifiziert.

Diese Pressemitteilung bezieht sich auch auf benachbarte Konzessionsgebiete, an denen F3 Uranium keine Beteiligung hält, und der qualifizierte Sachverständige war nicht in der Lage, die Informationen zu diesen Konzessionsgebieten zu überprüfen. Die Mineralisierung auf diesen benachbarten Konzessionsgebieten ist nicht unbedingt ein Hinweis auf eine Mineralisierung im Projekt PLN.

Weitere Informationen zum Projekt PLN, einschließlich der aktuellen Mineralressourcenschätzung für die Uranlagerstätte JR Zone von F3 Uranium, finden Sie im Bericht mit dem Titel NI 43-101 Technical Report, Patterson Lake North Project, Northern Saskatchewan, Canada vom 20. Januar 2026, der unter www.sedarplus.ca verfügbar ist.

Über F3 Uranium Corp.:

F3 ist ein Uranexplorationsunternehmen, das sich auf die hochgradige Uranlagerstätte Zone JR auf dem Konzessionsgebiet Patterson Lake North und die neu entdeckte Uranzone Tetra, 13 km südlich auf dem Konzessionsgebiet Broach konzentriert. Beide Konzessionsgebiete sind Teil des Projekts Patterson Lake North (PLN) im westlichen Athabasca-Becken. F3 verfügt derzeit über insgesamt 3 Konzessionsgebiete im Athabasca-Becken: Patterson Lake North, Minto und Broach. Auf der westlichen Seite des Athabasca-Beckens in Saskatchewan lagern einige der weltweit größten hochgradigen Uranlagerstätten, unter anderem das Projekt Triple R von Paladin und das Projekt Arrow von NexGen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Alle Aussagen, die keine historischen Fakten sind, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen über zukünftige Schätzungen, Pläne, Programme, Prognosen, Projektionen, Ziele, Annahmen, Erwartungen oder Überzeugungen hinsichtlich der Eignung der Konzessionsgebiete für den Bergbau und die Exploration, zukünftiger Zahlungen, der Ausgabe von Aktien und Finanzmittel zur Erfüllung von Arbeitsverpflichtungen, des Abschlusses einer definitiven Optionsvereinbarung in Bezug auf die Konzessionsgebiete, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die Erwartungen oder Überzeugungen der Unternehmensleitung auf der Basis der ihr derzeit verfügbaren Informationen wider. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, einschließlich derjenigen, die von Zeit zu Zeit in den von dem Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen aufgeführt sind, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen Ergebnissen abweichen. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen gelten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben.

Die TSX Venture Exchange und die Canadian Securities Exchange haben den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt und übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

