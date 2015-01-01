Sandskulpturen Ausstellung Rügen 2026: „Weisheiten & Sprüche“

Sandfest Rügen: humorvoll, nachdenklich, poetisch, tiefgründig und unbedingt sehenswert.

Einzigartig. Grandios. Meisterhaft. Die Sandskulpturen-Ausstellung auf Rügen wird regelmäßig mit Lob überschüttet und ist längst zum Fixpunkt für viele Rügenbesucher geworden. Unter dem Thema „Weisheiten & Sprüche“ präsentiert die inzwischen 17. Ausgabe der Exhibition im Glaspalast Prora auf rund 4.000 qm Ausstellungsfläche wieder eine beeindruckende Sammlung von Sandskulpturen, die sich diesmal einem bunten Potpourrie aus lebensklugen Worten, zeitlosen Zitaten und bekannten Redensarten widmen.

Entstanden sind beeindruckende Bildwelten, die bekannte Redewendungen in Szene setzen und dem Besucher auf überraschende Weise vor Augen führen. Ob humorvoll, nachdenklich, poetisch oder auch tiefgründig – jedes Werk erzählt seine eigene Geschichte und lädt dazu ein, innezuhalten, zu schmunzeln oder über die Bedeutung der Worte neu nachzudenken.

Große Skulpturen zeigen u.a. den berühmten Elefanten im Porzellanladen, das blinde Huhn, das auch einmal ein Korn findet oder den dümmsten Bauern, der die größten Kartoffeln hat. Der Rundweg führt vorbei am Geld, das nicht stinkt, am rollenden Rubel, am berühmten As im Ärmel und den vielen Köchen, die den Brei verderben. Auch der geschenkte Gaul, dem man nicht ins Maul schaut, ist zu sehen, dazu der Wolf im Schafspelz oder der Blinde, der unter den Einäugigen König ist. Insgesamt 47 wundervoll gestaltete Schaubilder, die zu entdecken sich lohnt!

Einen spannenden Vorab-Eindruck erhalten Interessierte im RügenInsider-Blog von Ostseeappartements Rügen (OAR). Die Autoren haben die kürzlich eröffnete Ausstellung bereits besucht und einige der imposanten Motive im Bild festgehalten. Natürlich gibt es auch alle weiteren nötigen Infos rund um einen Besuch in Prora.

Die Wege durch die täglich ab 10 Uhr geöffnete Ausstellung sind behindertengerecht ausgebaut. Besucher jeden Alters sind eingeladen, die faszinierende Welt der Sandskulpturen zu entdecken.

Mehr Informationen und Bildershow im Blog von OAR unter https://www.ostseeappartements-ruegen.de/blog/veranstaltungen/sandskulpturen-ausstellung-prora.php.

