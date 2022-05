Fabled Silver Gold: Die Planungen des Explorations-Diamantbohrprogramms der Phase 2 auf dem Santa Maria Projekt sind abgeschlossen

Vancouver, British Columbia, 11. Mai 2022 – Fabled Silver Gold Corp. (Fabled oder das Unternehmen) (TSXV: FCO; OTCPK: FBSGF und FSE: 7NQ0) meldet, dass es die Planungen für ein Phase-2-Explorations-Diamantbohrprogramm auf dem Santa Maria Projekt in Parral, Mexiko, abgeschlossen hat.

Peter Hawley, Präsident und CEO, berichtet: „Wie bereits erwähnt, war das vergangene Jahr mit Explorations-Diamantbohrungen, Untergrund-Diamantbohrungen, Definitions-Diamantbohrungen und schließlich Oberflächenkartierungen und Probenahmen nicht nur aggressiv, sondern führte auch dazu, dass über 6.900 Proben gesammelt und analysiert wurden. Dieser massive Dateninput hat unser eingespieltes Analyseteam zu neuen wichtigen Erkenntnissen über die Struktur- und Mineralisierungskontrollen im westlichen Sektor des Projekts geführt, auf den sich etwa 80% unserer Bemühungen im vergangenen Jahr konzentrierten.

Bevor wir über unsere neuen Erkenntnisse berichten, möchte ich unserem Projektmanager Joaquin Rodriguez und dem leitenden Geologen Edgar Rojas für ihre Beiträge zu diesen wichtigen Fortschritten danken.“

Als das Unternehmen dieses Projekt in Angriff nahm, waren wir der Meinung, dass es sich um eine epithermale Lagerstätte mit geringer Sulfidierung handelt, die zwei interessante Adern enthält. Die Adern Santa Maria und Santa Maria Dos.

Nach dem Abschluss der Phase-1-Bohrungen hatten wir nun Zeit, die Bohrungen zu beenden und die gesammelten Daten zusammenzustellen. Durch die Analyse der gewonnenen Daten sind viele Dinge klar geworden.

Die Adern, von denen man annimmt, dass es sich um die Santa Maria Adern handelt, sind in Wirklichkeit mineralisierte Brekzien an den Kontakten oder innerhalb von Diorit-Gängen. Darüber hinaus gibt es verschiedene Generationen von Struktur-/Mineralisierungskontrollen und einige der Explorationsbohrungen aus dem Jahr 2021 durchschnitten eine der sekundären mineralisierten Gangstrukturen, nämlich die nach Nordosten versetzte Santa Maria, die in alle Richtungen offen bleibt, zum Beispiel das letzte Bohrloch der Santa Maria Lagerstätte im westlichen Sektor des Projekts, wo wir 21,90 Meter mit einem Gehalt von 5,29 g/t Au in 349,21 g/t AgÄq mit erstaunlichen 4.821,98 g/t AgÄq bzw. 86,10 g/t Au fanden.

Unter Verwendung der wertvollen Bohrinformationen aus dem Jahr 2021 werden wir die neue strukturelle Interpretation sowie die Santa Maria Signatur und -Kontrollen auf den Rest des Projekts anwenden und dabei den mineralisierten Strukturen/Brekzien besondere Aufmerksamkeit widmen. Aufgrund der Assoziation mit den Diorit-Gängen liegt der Schwerpunkt der Probenahme derzeit auf den Gängen und der Mineralisierung, die innerhalb dieser Gänge oder in Verbindung mit diesen gefunden wurde.

Detaillierte Feldkartierungen und strukturelle Analysen unter der Leitung unseres erfahrenen Teams, einschließlich unseres Projektmanagers, führten zu der untenstehenden, projektweiten Interpretation in Vorbereitung auf die Explorationsbohrziele der Phase 2.

Wie bereits berichtet, wurden bei früheren Oberflächenprobenentnahmen der „Northeast Structure“ 1,25 Meter mit 72,12 g/t AgÄq und 2,20 Meter mit einem Gehalt von 116,20 g/t AgÄq, einschließlich 206,80 g/t AgÄq über 0,80 Meter, gefunden. Darüber hinaus ist nun bekannt, dass Bohrloch SM20-11 die sekundäre mineralisierte Struktur im Nordosten durchschnitten und drei separate mineralisierte Zonen gemeldet hat: Zone 1 von 62,80 bis 95,59 Meter mit einem Gehalt von 31,72 g/t AgÄq über 26,90 Meter, einschließlich 1,20 Meter mit einem Gehalt von 110,11 g/t AgÄq; Zone 2 von 101 bis 103,20 Meter mit einem Gehalt von 118,57 g/t AgÄq über 2,20 Meter und die dritte Zone, die 3,50 Meter einen Gehalt von 40,80 g/t AgÄq aufwies.

Die Feldarbeiten und Beobachtungen aus dem Jahr 2022 dienten der abschließenden Planung des Explorations-Diamantbohrprogramms der Phase 2. Zur Unterstützung der Bohrlochplanung wurden folgende Arbeiten durchgeführt.

– 258 neue Oberflächenproben wurden bis heute entnommen

– 11.388 Quadratmeter detaillierte geologische Kartierung

– 237 strukturelle Stationen für detaillierte strukturelle Interpretationen

Bei den unten angeführten 56 Probenergebnissen handelt es sich um Teilergebnisse von Oberflächenproben aus den Felduntersuchungen, wobei ein Cut-Off-Gehalt von 30 g/t Silber verwendet wurde, da es zu viele Ergebnisse gibt, um sie zu berichten. Siehe Tabelle 1 unten;

Tabelle 1 – Feldproben des Santa Maria Projekts, 30 g/t Ag Cut-Off

Proben NWeite GoldSilbeSilberäquivGesteinseinheit

r. (Meter r alent*

. s)

(g/t (g/t)

) (g/t)

955186 2,16 0,0263,0064,03 Quarzader

955190 0,69 0,2030,7040,99 Stockwerk

955191 0,50 0,0259,1060,13 Quarzader

955199 0,60 0,0499,00101,06 Stockwerk

955201 0,60 0,0392,2093,74 Stockwerk

955219 0,40 0,27131,0144,89 Hydrothermale B

0 rekzie

955220 0,82 0,1532,1039,82 Hydrothermale B

rekzie

955224 0,90 0,0862,7066,82 Hydrothermale B

rekzie

955227 0,40 0,3342,2059,18 Hydrothermale B

rekzie

955230 0,50 0,0152,9053,41 Hydrothermale B

rekzie

955232 0,80 0,0136,4036,91 Hydrothermale B

rekzie

955234 0,70 0,1187,9093,56 Hydrothermale B

rekzie

955235 1,00 0,0662,0065,09 Hydrothermale B

rekzie

955237 0,90 0,05106,0108,57 Hydrothermale B

0 rekzie

955238 1,00 0,2284,1095,42 Undifferenziert

e

Brekzie

955239 1,20 0,0534,7037,27 Tectonic

Breccia

955240 1,00 0,0643,4046,49 Undifferenziert

e

Brekzie

955242 0,80 0,0390,0091,54 Undifferenziert

e

Brekzie

955244 1,10 0,0149,2049,71 Undifferenziert

e

Brekzie

955246 1,00 0,0750,8054,40 Undifferenziert

e

Brekzie

955247 1,00 0,0548,1050,67 Undifferenziert

e

Brekzie

955248 1,00 0,06132,0135,09 Undifferenziert

0 e

Brekzie

955249 0,80 0,5285,70112,45 Undifferenziert

e

Brekzie

955250 1,00 0,2092,20102,49 Undifferenziert

e

Brekzie

955251 1,00 1,81273,0366,10 Undifferenziert

0 e

Brekzie

955256 0,80 0,2230,9042,12 Hydrothermale B

rekzie

955257 1,00 0,5866,2096,04 Hydrothermale B

rekzie

955259 1,10 0,0990,9095,53 Undifferenziert

e

Brekzie

955260 0,60 0,61182,0213,38 Undifferenziert

0 e

Brekzie

955261 0,80 0,0643,3046,39 Undifferenziert

e

Brekzie

955262 0,80 0,23241,0252,83 Undifferenziert

0 e

Brekzie

Proben NWeite GoldSilbeSilberäquivGesteinseinheit

r. (Meter r alent*

. s)

(g/t (g/t)

) (g/t)

955263 0,70 0,84332,0375,21 Undifferenziert

0 e

Brekzie

955267 0,70 1,4728,80104,42 Undifferenziert

e

Brekzie

955270 0,80 0,0475,0077,06 Undifferenziert

e

Brekzie

955271 0,70 0,0199,70100,21 Undifferenziert

e

Brekzie

955274 1,10 0,0533,3035,87 Undifferenziert

e

Brekzie

955282 0,20 0,1460,2067,40 Hydrothermale B

rekzie

955283 0,50 0,02227,0228,30 Hydrothermale B

0 rekzie

955290 1,28 0,0833,4037,52 Kalkstein

955304 0,21 0,1833,2042,46 Breccia

955305 0,70 0,3891,80111,35 Quarzader

955306 0,38 0,0981,2085,83 Quarzader

955307 0,25 0,37111,0130,03 Quarzader

0

955308 1,00 0,8873,90119,17 Quarzader

955313 0,40 0,519,00 35,23 Quarzader

955316 1,00 0,2451,9064,25 Quarzader

955321 0,20 0,0538,2040,77 Quarzader

955322 0,20 0,0637,0040,09 Quarzader

955335 0,40 0,0647,1050,19 Hydrothermale B

rekzie

955336 0,22 0,0364,6066,14 Hydrothermale B

rekzie

955337 0,45 0,0769,7073,30 Hydrothermale B

rekzie

955339 0,30 0,0344,7046,24 Intrusive

955341 0,22 0,0636,0039,09 Hydrothermale B

rekzie

955343 1,53 1,1759,60119,78 Intrusive

955347 0,31 0,96248,0297,38 Quarzader

0

955348 0,27 3,04266,0422,38 Quarzader

0

* Ag-Äquivalent (Ag Äq) Gehalt wird mit 20 $/oz Ag und 1.600 $/oz Au errechnet

Als Ergebnis der bisherigen Arbeiten wurden 6 mineralische/strukturelle Trends oder potenzielle Dilatationszonen beobachtet, die potenzielle Ziele darstellen. Diese sind folgende:

1. Stockwork Nord – Ost mineralisiertes Brekziensystem, das in Bohrloch SM20-11 erfolgreich durchschnitten wurde,

2. Nördliches mineralisiertes, oxidiertes Brekziensystem,

3. Nord 2 Gangsystem und mineralisierte Brekzien

4. Nordost-Brekziensystem

5. Trend der mittleren Santa-Maria-Lagerstätte

6. Östlicher Trend der Santa-Maria-Lagerstätte

Siehe Abbildung 1 unten.

Abbildung 1 – Explorationsziele des mineralisierten Systems auf dem Santa Maria Projekt

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/65743/FabledSilverGold_220511_DEPRcom.001.png

Das geplante Explorations-Diamantbohrprogramm ist in zwei Phasen unterteilt, wobei die zweite Phase auf der Grundlage der Ergebnisse der ersten Phase durchgeführt wird.

Das Explorationsbohrziel Nr. 1 ist ein stockwerkartiges, in Nord-Ost-Richtung verlaufendes, mit Quarzgängen durchzogenes Brekziensystem, das, wie bereits erwähnt, in Bohrloch SM20-11 erfolgreich durchteuft wurde. Insgesamt sind 4 Bohrungen mit höchster Priorität und einer Gesamtlänge von 800 Metern sowie 300 Meter in einer Bohrung mit zweiter Priorität geplant. Die Ergebnisse der ersten 4 Bohrungen werden darüber entscheiden, ob dieses Gebiet weiterverfolgt wird. Siehe Abbildung 2 unten.

Abbildung 2 – Längsschnitt und Querschnitt des Bohrziels Nr. 1

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/65743/FabledSilverGold_220511_DEPRcom.002.png

Explorationsbohrziel Nr. 2 ist das nach Norden verlaufende mineralisierte oxidierte Brekziensystem und der Schnittpunkt mit dem nordöstlichen Brekziensystem, das eine Dilatationszone bilden könnte. Es wurden vier Bohrlöcher der höchsten Priorität über insgesamt 1.220 Meter geplant; im Falle eines Erfolges sind weitere 1.100 Meter an Bohrlöchern der zweiten Priorität geplant. Siehe Abbildung 3 unten.

Abbildung 3 – Bohrziel Nr. 2 Längs- und Querschnitt

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/65743/FabledSilverGold_220511_DEPRcom.003.png

Das Explorationsbohrziel Nr. 3 ist das nach Norden verlaufende Gangsystem und die damit in Zusammenhang stehenden mineralisierten Brekzien, wo drei Bohrlöcher der ersten Priorität mit einer Gesamtlänge von 650 Metern geplant sind; bei Erfolg sind weitere 550 Meter in zwei Bohrlöchern geplant. Siehe Abbildung 4 unten.

Abbildung 4- Bohrziel Nr. 3 Längs- und Querschnitt

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/65743/FabledSilverGold_220511_DEPRcom.004.png

Das Explorationsbohrziel Nr. 4 ist das nordöstlich verlaufende mineralisierte Brekziensystem und die Unterbrechung der nordöstlichen Brekzienzone, die möglicherweise eine Dilatationszone bildet. Es wurden zwei Bohrungen der höchsten Priorität mit einer Gesamtlänge von 570 Metern geplant und falls diese erfolgreich sind, werde weitere 4 sekundäre Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 1.220 Metern in Erwägung gezogen. Siehe Abbildung 5 unten.

Abbildung 5- Bohrziel Nr. 4 Längs- und Querschnitt

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/65743/FabledSilverGold_220511_DEPRcom.005.png

Explorationsbohrziel Nr. 5 ist die mittlere Trendverlängerung der Santa Maria Lagerstätte und der Schnittpunkt des nordöstlichen Brekziensystems, das eine potenzielle Dilatationszone anvisiert. Es wurde ein Bohrloch der höchsten Priorität mit einer Gesamtlänge von 250 Metern geplant; ein zweites Bohrloch der zweiten Priorität mit einer Länge von 320 Metern ist für Folgebohrungen vorgesehen, falls dies gerechtfertigt ist.

Abbildung 6 – Bohrziel Nr. 5 Längs- und Querschnitt

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/65743/FabledSilverGold_220511_DEPRcom.006.png

Das Explorationsbohrziel Nr. 6 schließlich ist die östliche Erweiterung der Santa Maria Lagerstätte, wo an der Oberfläche verschiedene mineralisierte Gänge gefunden wurden. Es wurde ein Bohrloch höchsten Priorität mit einer Gesamtlänge von 120 Metern geplant; ein zweites Bohrloch zweiter Priorität mit einer Länge von 200 Metern ist für Folgebohrungen geplant, falls dies gerechtfertigt ist.

Abbildung 7 – Bohrziel Nr. 6 Längs- und Querschnitt

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/65743/FabledSilverGold_220511_DEPRcom.007.png

Update zur Lage der Bohrstellen

Die Explorationsbohrplätze werden derzeit mit ausreichend Wasser für die Oberflächenbohrungen vorbereitet. Die Bohrstellen mit den geringsten Umweltauswirkungen wurden bestimmt und alle Explorationsbohrstellen außerhalb des derzeit genehmigten Gebiets wurden in eine Änderung unserer aktuellen Bohrgenehmigung aufgenommen und werden derzeit von SEMARAT genehmigt. Während dieser Prozess läuft, sollen die Explorationsbohrungen an den genehmigten Standorten Mitte Juni 2022 beginnen.

QA QC Prozedur

Die analytischen Ergebnisse der von Fabled Silver Gold gemeldeten Proben repräsentieren Kernproben, die in zwei Hälften gesägt wurden, wobei die Hälfte der Kernproben von den Mitarbeitern von Fabled Silver Gold direkt an ALS Chemex, Chihuahua, Bundesstaat Chihuahua, Mexiko, geschickt wurde. Die Proben wurden gemäß der ALS Chemex-Methode PREP-31 zerkleinert, aufgespalten und pulverisiert und anschließend mittels eines Vier-Säuren-Aufschlusses mit ICP-AES-Abschluss auf das 33-Elemente-Paket ME-ICP61 analysiert. Die ME-GRA21-Methode ist für Gold und Silber mittels Feuerprobe und gravimetrischen Abschluss, 30 g nominales Probengewicht.

Über-Limit Methoden

Für Proben, die Edelmetall-Schwellenwerte von 10 g/t Au oder 100 g/t Ag auslösen, wird die folgende Methode verwendet:

Au-GRA21 Au durch Feuerprobe und gravimetrischen Abschluss mit einer 30 g Probe.

Ag-GRA21 Ag durch Feuerprobe und gravimetrischen Abschluss.

Fabled Silver Gold überwacht die Qualitätssicherung und -kontrolle (QA/QC) unter Verwendung von kommerziell beschafften Standardkernen und lokal beschafftem Blindmaterial, das in regelmäßigen Abständen in die Probenfolge eingefügt wird.

Über Fabled Silver Gold Corp.

Fabled konzentriert sich auf den Erwerb, die Exploration und den Betrieb von Projekten, die mittelfristig die Metallproduktion ermöglichen. Das Unternehmen verfügt über ein erfahrenes Managementteam mit mehrjähriger Erfahrung im Bergbau und der Exploration in Mexiko. Der Auftrag des Unternehmens besteht im Erwerb von Edelmetallprojekten in Mexiko, die hohes Explorationspotential aufweisen.

Das Unternehmen hat mit Golden Minerals Company (NYSE American und TSX: AUMN) eine Vereinbarung zum Erwerb des Santa Maria Projekts getroffen, ein hochgradiges Silber-Gold-Projekt, das sich im Zentrum des mexikanischen epithermalen Silber-Gold-Gürtels befindet. Der Gürtel ist als eine bedeutende metallogene Provinz anerkannt, die Berichten zufolge mehr Silber als jedes andere vergleichbare Gebiet der Welt produziert hat.

Mr. Peter J. Hawley, Präsident und C.E.O.

Fabled Silver Gold Corp.

Telefon: (819) 316-0919

E-Mail: peter@fabledfco.com

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:info@fabledfco.com

Deutsche Anleger:

M & M Consult UG (haftungsbeschränkt)

Telefon.: 03641 / 597471

E-Mail: info@metals-consult.com

Die in dieser Pressemeldung enthaltenen technischen Informationen wurden genehmigt von Peter J. Hawley, P.Geo., Präsident und C.E.O. von Fabled, der eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 – Standards für die Veröffentlichungen von Mineralprojekten – ist.

Weder die TSX Venture Exchange, noch deren Regulierungs-Service-Dienstleister (wie diese nach den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert sind) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemeldung.

Bestimmte in dieser Pressemeldung enthaltene Aussagen stellen „zukunftsgerichtete Informationen“ dar, so wie der Begriff in den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen verwendet wird. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf Plänen, Erwartungen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Bereitstellung der Informationen und unterliegen bestimmten Faktoren und Annahmen, einschließlich der Tatsache, dass sich die finanzielle Situation und die Entwicklungspläne des Unternehmens nicht aufgrund von unvorhergesehenen Ereignissen ändern und dass das Unternehmen alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen erhält.

Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen einer Vielzahl von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass Pläne, Schätzungen und die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen prognostizierten abweichen können. Einige der Risiken und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden, sind unter anderem: Auswirkungen des Coronavirus oder anderer Epidemien, allgemeine wirtschaftliche Bedingungen in Kanada, den USA und weltweit; die Bedingungen der Branche, darunter Schwankungen der Rohstoffpreise; staatliche Regulierung der Bergbaubranche, einschließlich Umweltregulierung; geologische, technische und bohrtechnische Probleme; unvorhergesehene betriebliche Ereignisse; Wettbewerb um oder die Unmöglichkeit, Bohrgeräte und andere Dienstleistungen zu bekommen; die Verfügbarkeit von Kapital zu akzeptablen Bedingungen; die Notwendigkeit, erforderliche Genehmigungen von den Aufsichtsbehörden zu erhalten; die Volatilität der Aktienmärkte; die Volatilität der Marktpreise für Rohstoffe; die mit dem Bergbau verbundenen Haftungen; Änderungen der Steuergesetze und Anreizprogramme in Bezug auf die Bergbaubranche sowie die anderen Risiken und Ungewissheiten, die für das Unternehmen gelten und wie die in den fortlaufend veröffentlichten Unterlagen des Unternehmens beim Unternehmensprofil auf www.sedar.com dargestellt sind. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, diese wird von den geltenden Gesetzen verlangt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

