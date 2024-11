Fabletics präsentiert erstmals neue Kollektionen auf der ISPO 2024 in München

Fabletics Messestand auf der ISPO 2024 in Halle B1, Stand 208

Die kalifornische Sportmodemarke Fabletics ist 2024 erstmals als Aussteller auf der weltgrößten Sportmesse ISPO vertreten und baut damit ihr Engagement im Wholesale-Bereich weiter aus. Am Stand 208 in Halle B1 präsentiert Fabletics auf hundert Quadratmetern die Highlights der kommenden Kollektionen und einen Überblick über die Besteller im Bereich Activewear für Damen und Herren.

Im Vorfeld der ISPO spiegelt sich der wachsende Erfolg von Fabletics auch in der Bewertung durch Branchenexperten wider. Die Fabletics „DON PANT“ wurde für den ISPO-Award in der Kategorie Lifestyle/Athleisure nominiert und im aktuellen Sport-Leggings Test der FIT FOR FUN sicherte sich die Fabletics PowerHold High-Waist Leggings den ersten Platz.

„Die ISPO krönt ein äußerst erfolgreiches Jahr unserer Expansionsstrategie. Neben dem weiteren Wachstum bei den VIP-Mitgliedschaften in unseren Kernmärkten konnten wir auch deutliche Fortschritte im internationalen Vertrieb verzeichnen. Ein Grund für diesen Erfolg ist unser Weg, Performance und Fashion in den Kollektionen zu verschmelzen, garniert mit Weltstars wie Khloé Kardashian. Insbesondere der Launch unserer neuen „DON PANT“, die wir zusammen mit dem Schauspieler und Comedian Kevin Hart entwickelt haben, hat unsere Erwartungen nochmals übertroffen“, erläutert Mark Ralea, General Manager Fabletics Europe.

„Herauszuheben sind unter anderem die Wholesale-Partnerschaften und Listungen bei Otto, Westwing, Next, Gigasport und Wöhrl – sowie die Anzahl unserer Stores, die weltweit inzwischen bei über einhundert liegt. Mit unserem Auftritt auf der ISPO möchten wir die Kontakte und Partnerschaften in der Branche weiter vertiefen und das volle Potenzial der Marke für weitere Partner zugänglich machen“, ergänzt Thomas Fröhlke, VP Commercial Europe.

Einen tieferen Einblick in die Herausforderungen bei der Öffnung einer D2C-Brand für den Großhandel gibt Mark Ralea, General Manager Fabletics Europe auf einem Panel Talk im Rahmen der ISPO. Dieser findet am Mittwoch, den 4. Dezember 2024 von 16.15-17:00 Uhr mit dem Titel „The Future of Sport & Fashion: How Digital Wholesale drives brand success“ auf der Blue Stage der ISPO in Halle B2 statt.

Zu erleben sind die Fabletics Kollektionen in Halle B1, Stand 208 und Terminvereinbarungen sind über die im Ausstellerverzeichnis genannten Kontakte möglich.

Aktuellen Sport-Leggings Test der FIT FOR FUN: https://www.fitforfun.de/tests/produkttest/6-sport-tights-im-test-welche-ist-die-perfekte-sport-leggings-371122.html

Terminvereinbarungen auf der ISPO 2024 in München: https://munichexhibitors.ispo.com/onlinekatalog/2024/aussteller/ausstellerdetails/fabletics-gmbh/?elb=157.1100.16501.1.111

ÜBER FABLETICS:

Fabletics wurde 2013 gegründet und hat seinen Hauptsitz im kalifornischen El Segundo. Das Unternehmen ist die weltweit größte digital native Activewear-Marke*. Durch die Verschmelzung von stilprägendem Design und Performance-Technologie kreiert Fabletics die weltweit modischsten und leistungsstärksten Produkte für einen aktiven Lebensstil zu einem erschwinglichen Preis. Angetrieben durch sein innovatives VIP-Mitgliedschaftsprogramm mit über 2 Millionen loyalen Mitgliedern und unterstützt durch die Analysen der FashionOS-Technologieplattform, die ein tiefes Kundenverständnis ermöglicht, hat Fabletics Activewear über das Fitnessstudio hinaus für alle Lebensbereiche entwickelt. Fabletics wird dabei von der Grundüberzeugung geleitet, dass jeder Mensch und jeder Körper es verdient, gut auszusehen und sich gut zu fühlen.

Die Kollektionen von Fabletics sind online in den USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Spanien, Österreich, Schweden, Dänemark, Belgien und den Niederlanden erhältlich. Weltweit laden mehr als 100 Einzelhandelsgeschäfte dazu ein, die Marke persönlich zu erleben. In Europa ist Fabletics auch bei führenden Onlineshops wie Otto, Westwing, Gigasport, Wöhrl und Next erhältlich.

