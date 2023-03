Fachkräftemangel: Warum bekannte Persönlichkeiten in diesem Film aus einem Kinderbuch vorlesen

Seit vielen Jahren werden im Buch & Bild Verlag Bücher und Kinderbücher mit Geschichten zu Berufen und gesellschaftlich relevanten Themen herausgebracht. Nun ist eines dieser Bücher verfilmt worden.

Moment, die oder das kenne ich doch? Richtig! Passend zum Vorlesebuch „… und der Klempner sitzt nicht neben dem Klo…“ präsentiert Kinderbuchmacher Hajo Schörle erstmals ein unterhaltsames Vorlesevideo. Unterstützt wird er dabei von mehreren, in Klempner- und Spenglerkreisen bekannten Persönlichkeiten. Mit dabei sind zum Beispiel die Instagram-Influencerin Jenny vom Dach oder Maria Schechtl vom gleichnamigen Maschinenbauunternehmen. Aber auch Enke-Chef Hans-Ulrich Kainzinger oder der Vorstand der Spenglermeister Vereinigung Bayern, Werner Fünfer lesen vor. Mit von der Partie sind außerdem BAUMETALL-Leser der Familie Mannek und Spenglermeister Peter Tröster. Letzterer trägt seinen Part stilecht und mitten in der Spenglerwerkstatt stehend vor. Gemeinsam gelingt es ihnen, kleinen und großen Zuschauern die Geschichte vom verbeulten Ritter näher zu bringen. Gemeinsam schlagen sie – übrigens genauso wie das Vorlesebuch – die Brücke von der Ritter-Geschichte zum Berufsleben waschechter Klempner, Spengler, Flaschner und Blechner. Und analog zum bereits 2016 erschienenen, erfolgreichen Bilderbuch lautet ihre simple Botschaft: „Klempner verarbeiten Metall an Dach und Fassade; Spengler, Flaschner oder Blechner machen dies sowieso!“

Ohne aufgesetzt zu wirken, ermöglicht das mit zahlreichen Szenenwechseln, authentisch produzierte Video tiefe Einblicke in das traditionelle Metallhandwerk. Verschiede Baustellensituationen werden dabei ebenso geschildert wie spannende Begegnungen zwischen Menschen die eines Verbindet: ihr Interesse am Berufsbild des Klempners. Dass quasi nebenbei erklärt wird, welche Berufsgruppe tatsächlich für den Einbau von Bad und WC-Keramik verantwortlich ist, rückt die Verarbeitung von Baumetallen zusätzlich in den Fokus der Zuschauer.

… und der Klempner sitzt nicht neben dem Klo .

Deutsch oder Englisch

Empfohlenes Lesealter: 6 bis 8 Jahre

20 Seiten, DIN A6

ISBN: 9783926341709

Preis: 3,- EUR

Es geht um einen Dialog mit den Kindern, Jugendlichen, Familien und zukünftigen Fachkräften. Daher sind die Bücher auch ganz individuell als Sonderauflagen für Firmen, Bildungseinrichtungen, Organisationen und Verbände erhältlich. Mit eigenem Logo und Kontaktdaten um in den direkten Dialog zu kommen.

Hier finden sie die Infos zu den B2B Sonderauflagen

