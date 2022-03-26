Familienfreundliches Camping direkt an der Alm im idyllischen Almtal genießen

Inmitten der oberösterreichischen Natur bietet ein Campingplatz im Almtal ideale Bedingungen für Familien.

Mitten im oberösterreichischen Almtal gelegen, überzeugt ein naturnaher Campingplatz durch seine direkte Lage an der glasklaren Alm. Der Platz ist besonders bei Familien beliebt, die sowohl Erholung als auch aktive Freizeitgestaltung in der Natur suchen. Der Zugang zum Fluss, großzügige Stellplätze und moderne sanitäre Einrichtungen schaffen optimale Bedingungen für einen entspannten Aufenthalt unter freiem Himmel. Gäste schätzen das Angebot des Almtal Camping besonders aufgrund der Kombination aus idyllischer Landschaft, gut ausgestatteter Infrastruktur und familiärer Atmosphäre.

Ein Highlight für Kinder ist die Nähe zum Wasser: Die Alm lädt zum Planschen, Spielen und Entdecken ein. Der Almtal Campingplatz bietet zudem eine natürliche Umgebung, die zu Wanderungen, Radtouren und Ausflügen in die Bergwelt der Voralpen einlädt. Zahlreiche familienfreundliche Aktivitäten in der Umgebung – darunter Wildparks, Naturlehrpfade und Badeseen – machen den Standort besonders attraktiv für Urlauber mit Kindern.

Auch umweltbewusste Reisende finden auf dem Gelände passende Angebote: Mülltrennung, nachhaltige Energieversorgung und das bewusste Einbinden regionaler Produkte gehören zum Konzept des Betreibers. Die ruhige Lage abseits großer Verkehrswege sorgt zusätzlich für eine erholsame Auszeit im Grünen.

Wer den Tag mit einem Frühstück unter freiem Himmel beginnt, den Flusslauf entlang spaziert oder abends am Lagerfeuer zusammensitzt, erlebt Camping in seiner ursprünglichsten Form. Die Kombination aus Komfort und Naturverbundenheit macht den Platz zu einem beliebten Ziel für Familien, Paare und Alleinreisende gleichermaßen.

Weitere Informationen und Buchungsmöglichkeiten finden sich unter almcamp.at.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Almcamp Schatzlmühle

Frau Maria Simbrunner

Viechtwang 1a

4644 Scharnstein

Österreich

fon ..: +43 (0) 7615 / 20 269

web ..: https://www.almcamp.at

email : office@almcamp.at

Wir bieten unseren Gästen Camping in familiärer Atmosphäre im wunderschönen Almtal! Camping Schatzlmühle liegt direkt am glasklaren Almfluss. Die drei Hektar große Campinganlage bietet Platz für Sommergäste genauso wie für Dauercamper. Hunde sind herzlich willkommen!

Egal, ob für einen Langzeit- oder Kurzzeiturlaub, für Sommer- oder Herbstferien oder im Winter: Camping Schatzlmühle bietet Erholung und Genuss zu fairen Preisen. Großzügige Stellplätze unterstreichen den Komfort der Anlage.

