Familienzeit in Niedersachsen: Die schönsten Wochenendziele mit Kindern

Im Tier und Freizeitpark Thüle und rund um die Thülsfelder Talsperre warten Tiere, Attraktionen und Natur – ideal für abwechslungsreiche Ausflüge im Grünen.

Ob Abenteuer im Grünen, Begegnungen mit Tieren oder gemeinsame Zeit an der frischen Luft – Niedersachsen bietet unzählige Möglichkeiten für erlebnisreiche Wochenenden mit der ganzen Familie. Wer Abwechslung vom Alltag sucht, findet hier Orte, die Natur, Spiel und Erholung perfekt verbinden. Einer dieser besonderen Plätze ist der Tier- und Freizeitpark Thüle – ein Ausflugsziel, das Kinderaugen leuchten lässt und Erwachsenen eine kleine Auszeit schenkt.

Mit seiner Kombination aus Tierpark und Freizeitattraktionen bietet Thüle das ideale Programm für Familien mit Kindern jeden Alters. Über 150 Tierarten aus aller Welt – darunter Zebras, Löwen, Affen und exotische Vögel – leben in großzügig angelegten Gehegen, die Einblicke in unterschiedlichste Lebensräume gewähren. Besonders beliebt sind die begehbaren Anlagen, in denen Besucher den Tieren auf Augenhöhe begegnen können. Spaziergänge durch grüne Parklandschaften, vorbei an schattigen Wegen und kleinen Seen, machen den Aufenthalt zu einem echten Naturerlebnis.

Neben der Tierwelt locken zahlreiche Attraktionen im Freizeitbereich: Achterbahnen, Wasserrutschen, Karussells und großzügige Spielareale bieten jede Menge Bewegung und Spaß. Ein Highlight ist das „Njordland“ – ein Abenteuerspielplatz mit Klettertürmen, Rutschen, Balancierpfaden und Wasserspielzonen, inspiriert von nordischen Sagen. Hier können Kinder toben, klettern und entdecken, während Eltern auf den umliegenden Sitzplätzen entspannen und das bunte Treiben beobachten.

Doch auch außerhalb des Parks lohnt sich ein Blick auf die Region. Rund um Cloppenburg und die Thülsfelder Talsperre warten weitere familienfreundliche Ziele: idyllische Radwege, Naturlehrpfade, Badeseen und gemütliche Hofcafés laden zum Verweilen ein. Die Kombination aus aktiver Freizeitgestaltung und ländlicher Ruhe macht Niedersachsen zu einem idealen Ziel für Familien, die gemeinsame Zeit schätzen.

Besonders in der Nebensaison – im Frühling und Herbst – entfalten viele Parks und Naturziele ihren ganz eigenen Charme. Mildes Wetter, farbenfrohe Landschaften und weniger Besucher schaffen ideale Bedingungen für entspannte Ausflüge. Wer also auf der Suche nach Inspiration für das nächste Familienwochenende ist, wird in Niedersachsen garantiert fündig – mit Orten, die Abenteuer, Bildung und Erholung zu einem harmonischen Ganzen verbinden.

Ob im Tier- und Freizeitpark Thüle, auf einem Erlebnisbauernhof oder bei einer Wanderung durch die Moore und Wälder – Familienzeit in Niedersachsen bedeutet, gemeinsam Neues zu entdecken und Erinnerungen zu schaffen, die bleiben.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Tier- und Freizeitpark Thüle GmbH

Frau Alexandra Grothaus

Über dem Worberg 1

26169 Friesoythe

Deutschland

fon ..: 04495 255

web ..: https://www.tier-freizeitpark.de/#

email : info@tier-freizeitpark.de

Pressekontakt:

Tier- und Freizeitpark Thüle GmbH

Frau Alexandra Grothaus

Über dem Worberg 1

26169 Friesoythe

fon ..: 04495 255

web ..: https://www.tier-freizeitpark.de/#

email : info@tier-freizeitpark.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Toben, klettern, entdecken: Wo Kinder draußen richtig aufblühen