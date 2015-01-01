Toben, klettern, entdecken: Wo Kinder draußen richtig aufblühen

Njordland im Tier- und Freizeitpark Thüle bietet auf 3.000 m² naturnahes Abenteuer: Klettern, Rutschen, Wasser- und Balancierspiele für verschiedene Altersgruppen – viel Bewegung, Natur und Freispiel.

Wenn Kinder draußen toben, klettern und Neues entdecken dürfen, entsteht genau die Art von Abenteuer, die Kindheit prägt. Im „Njordland“ des Tier- und Freizeitparks Thüle wird Bewegung im Freien zum echten Erlebnis. Auf mehr als 3.000 Quadratmetern können kleine und große Entdecker hier ihren Bewegungsdrang ausleben – zwischen Rutschen, Seilbrücken, Wasserspielen und kreativen Kletterelementen.

Der Themenbereich ist im Stil nordischer Sagen gestaltet und weckt spielerisch den Forschergeist. Kinder schlüpfen in die Rolle kleiner Abenteurer, erklimmen Holztürme, balancieren über Rundhölzer oder testen ihren Mut an der Freifallrutsche. Dabei geht es nicht nur um Bewegung, sondern auch um das Entdecken der eigenen Grenzen und das gemeinsame Erleben – Werte, die in unserer digitalen Zeit an Bedeutung gewinnen.

Das Konzept des Njordlands basiert auf freiem Spiel im Einklang mit der Natur. Wasserläufe, Holz und Sandflächen schaffen ein Umfeld, das natürliche Materialien mit kreativen Spielideen verbindet. Eltern schätzen besonders, dass die Anlage großzügig gestaltet ist und verschiedene Altersgruppen anspricht: Während kleinere Kinder erste Balanciererfahrungen sammeln, suchen größere schon die nächste Herausforderung.

Auch in Sachen Sicherheit und Komfort hat der Park mitgedacht. Breite Wege, ausreichend Sitzmöglichkeiten und Schattenzonen machen den Aufenthalt angenehm – ob für eine kurze Pause oder ein Picknick zwischendurch. Dank seiner Lage im Grünen bietet das Njordland die perfekte Kulisse für aktive Stunden an der frischen Luft.

Gerade in der warmen Jahreszeit, wenn Kinder unermüdlich Energie tanken wollen, ist dieser Bereich ein echtes Highlight. Doch auch im Herbst oder Frühling, wenn das Wetter milder ist und die Besucherzahlen sinken, entfaltet das Njordland seinen besonderen Reiz: klare Luft, bunte Blätter und Platz zum freien Spielen.

Der Tier- und Freizeitpark Thüle beweist mit diesem Areal, wie wichtig es ist, Kindern Raum zu geben – Raum für Bewegung, Fantasie und echtes Erleben. Wer zusehen möchte, wie Kinder draußen wirklich aufblühen, sollte das Njordland einmal selbst erkunden.

