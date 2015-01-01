Wo Abenteuer Geschichten schreiben.Der Tier und Freizeitpark in Thüle, dein Erlebnispark im Norden.

Abenteuer, Tiere und Action vereint: Der Tier- und Freizeitpark Thüle bietet über 40 Attraktionen, exotische Tiere und nordisches Njordland – ein Tag voller Spaß und Staunen.

Zwischen alten Eichen, unweit der Thülsfelder Talsperre, liegt ein Ort, der mehr ist als ein Ausflugsziel. Der Tier- und Freizeitpark Thüle, der Erlebnispark im Norden. Hier riecht die Luft nach Abenteuer, nach Spaß und frisch frittierten Pommes. Hier vermischt sich das Lachen der Kinder mit der Geschwindigkeit der Fahrgeschäfte. Und wer den Park betritt, merkt sofort, hier beginnt ein Tag, der sich fröhlich ins Gedächtnis schreibt.

40 Attraktionen breiten sich über 17 Hektar aus. Die Drachenbahn wirbelt ihre Gäste in engen Kurven durch den Himmel, der Freefall-Tower zieht dich hoch hinaus, bis die Welt kurz stillsteht und ein Herzschlag später der freie Fall beginnt. Auf den Wasserrutschen lacht dir das Abenteuer feucht ins Gesicht. In der LOST WORLD tauchst du ein in eine vergessene Welt, wo Dinosaurier lauern und der T-Rex noch einmal lauthals brüllt. Und das Kettenkarussell? Es schraubt sich in den Himmel, höher, immer höher, bis die Schmetterlinge im Bauch Purzelbäume schlagen. Wer Abkühlung braucht, findet sie im Sommer in der TIKI-BAY, einem Wasserspielplatz, der selbst für die Kleinsten gemacht ist. Dazu kommen Kinderbahnen, bunte Themenwelten und Fahrten, die Abenteuer in ein Lächeln verwandeln.

Dann geht es ins Njordland. Eine Erlebniswelt im nordischen Stil, wie aus einer alten Saga. 3.100 Quadratmeter voller Kletterseile, Balancierstationen und im Zentrum ein mächtiges Wikingerhaus, aus dem Freifall- und Wendelrutschen hinabführen. Ein Ort, an dem die kleinen Wikinger Mut, Geschick und Ausdauer auf die Probe stellen und mehr finden, als sie gesucht haben.

Wer es zwischendurch etwas langsamer angehen lassen will, geht in den Tierpark. Dort findet jeder zwischen fast 1.000 exotische Tiere, großzügige Gehege, Tierbabys, die jedes Frühjahr für Staunen sorgen, neue Energie. Ein Kontrast, der Ruhe schenkt und den Tag noch reicher macht.

Nur Ein Ticket öffnet alle drei Welten: Freizeitpark, Njordland und Tierpark. Geöffnet täglich von 09:00 bis 18:00 Uhr, Kassenschluss 17:00 Uhr. Ein Tag in Thüle bedeutet, sich treiben zu lassen zwischen Adrenalin und Staunen. Und mit einer Erinnerung nach Hause zu gehen, die bleibt.

