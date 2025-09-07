Ausflugsziele rund um Cloppenburg: Natur, Tiere und Abenteuer für die ganze Familie

Familienfreundlicher Tier und Freizeitpark nahe Cloppenburg mit über 150 Tierarten, vielen Attraktionen, Spielplätzen und viel Natur rund um die Thülsfelder Talsperre, ideal für einen Tagesausflug.

Zwischen weiten Feldern, Wäldern und der idyllischen Thülsfelder Talsperre liegt eines der beliebtesten Familienziele Norddeutschlands: der Tier- und Freizeitpark Thüle. Nur wenige Kilometer von Cloppenburg entfernt, vereint die Anlage Naturerlebnis, Tierbeobachtung und Freizeitspaß auf eindrucksvolle Weise. Hier können Kinder die Tierwelt entdecken, Eltern durchatmen und Familien gemeinsam einen abwechslungsreichen Tag im Grünen verbringen.

Auf rund 17 Hektar bietet der Park über 150 Tierarten in naturnah gestalteten Gehegen. Von Zebras und Kängurus bis zu Affen und exotischen Vögeln lässt sich eine beeindruckende Vielfalt erleben. Besonders beliebt sind die begehbaren Freianlagen und Beobachtungsbereiche, in denen Besucher Tieren ganz nah kommen können. Spazierwege führen durch schattige Baumareale und entlang kleiner Wasserflächen – ideal für einen entspannten Tag inmitten der Natur.

Doch Thüle ist mehr als nur ein Tierpark. Der angrenzende Freizeitbereich sorgt mit über 30 Attraktionen für Spannung und Abwechslung. Achterbahnen, Karussells, Wasserfahrten und großzügige Spielplätze bieten Vergnügen für jedes Alter. Ein Highlight ist das „Njordland“ – ein nordisch gestalteter Abenteuerspielplatz mit Klettertürmen, Rutschen und Wasserstellen, auf dem Kinder nach Herzenslust toben und klettern können. Hier geht es um Bewegung, Entdeckung und das gemeinsame Erleben – fernab von Bildschirmen und Alltagshektik.

Familienfreundlichkeit steht im Tier- und Freizeitpark Thüle an erster Stelle. Breite Wege, Schattenplätze, Wickelräume, Hochstühle und ruhige Sitzbereiche machen den Besuch auch mit kleineren Kindern angenehm. Selbst Hunde dürfen angeleint mitgebracht werden, was den Park zu einem idealen Ziel für den gemeinsamen Familienausflug macht.

Praktisch ist auch die Lage: Von Cloppenburg aus ist der Park schnell erreichbar, Parkplätze sind ausreichend vorhanden und der Eintrittspreis bleibt familiengerecht. Wer früh am Tag anreist, kann die weitläufige Anlage in aller Ruhe erkunden, bevor der Andrang zunimmt.

Rund um Cloppenburg zeigt sich die Region damit von ihrer schönsten Seite: naturverbunden, kinderfreundlich und voller Entdeckungsmöglichkeiten. Der Tier- und Freizeitpark Thüle ist dabei das Herzstück eines gelungenen Ausflugstages – mit Tieren, Abenteuern und viel Raum zum Durchatmen.

