Fandom Sports setzt Weiterentwicklung zu Faneinbindungstipp- und NFT-Plattform fort und bestätigt Änderung von Firmennamen zu Fandifi Technologies Corp.

Vancouver (British Columbia), 7. April 2022. Fandom Sports Media Corp. (CSE: FDM, OTC: FDMSF, Frankfurt: TQ43) (Fandifi oder das Unternehmen) freut sich, die vom Board of Directors genehmigte Änderung des Firmennamens zu Fandifi Technologies Corp. bekannt zu geben, das unter dem Namen FandifiTM firmiert. Das Unternehmen wird den Namen zu FandifiTM ändern und das Wirksamkeitsdatum in Kürze bekannt geben, vorbehaltlich der Genehmigung der CSE.

Angesichts der Weiterentwicklung und Erweiterung der Technologie des Unternehmens hinsichtlich der Bereitstellung und Einblendung von Tipps nicht nur für Sport und E-Sport, sondern für jede Art von Sendeinhalten, sind wir davon überzeugt, dass der Übergang zur Marke FandifiTM eine Reihe von Möglichkeiten bietet, die mit der vorherigen Markenbildung und dem Vermächtnis des Unternehmens nicht möglich waren. All unsere laufenden Gespräche mit Partnern haben uns neue Möglichkeiten für die Nutzung durch Verbraucher und Produzenten eröffnet, weshalb es erforderlich war, die Positionierung der Marke mit einer einzigartigen Reihe von geistigem Eigentum zu stärken, sagte David Vinokurov, CEO und President von Fandifi.

Abgesehen von der Sicherung internationaler Warenzeichen für FandifiTM hat das Unternehmen auch den geografischen Bereich der Marken von Fandifi für Fancoins® und das aktuelle stilisierte Logo des Unternehmens aktualisiert und erweitert. Die Unternehmenswebsite von Fandifi unter www.fandifi.com wird in Kürze aktualisiert werden. Fandifi hat sich den offiziellen Discord-Server FANDIFITM, den Twitter-Account @Fandifi und die @Fandifi.co-Instagram-Kanäle für soziale Medien gesichert. Das Unternehmen wird Updates hinsichtlich dieser Kanäle bereitstellen, sobald die CSE die Namensänderung genehmigt hat. FandifiTM hat auch Schritte gesetzt, um sich Warenzeichen für Fandomart, den NFT-Marktplatz des Unternehmens, zu sichern (www.fandomart.com).

Unser Ziel, die internationale Kreativ-Community durch den Einsatz unserer unabhängigen Tipp-Engine zu unterstützen, wird dazu beitragen, FandifiTM als führenden Anbieter von Tools zur Anreicherung von Inhalten, Einbindung von Fans sowie zur Monetarisierung für die nächste Generation von Inhaltserstellern zu positionieren. Wir freuen uns auf die Möglichkeit, Fandifi die gesamte globale Inhaltserstellung zu ermöglichen, sagte Herr Vinokurov außerdem.

Die Stammaktien des Unternehmens werden weiterhin an der Canadian Securities Exchange unter dem Kürzel FDM, am OTCQB unter FDMSF und in Frankfurt unter TQ:43 gehandelt.

Über Fandifi Technology Corp.

FandifiTM baut eine globale Open-Source-Tipp- und Fanbeteiligungsplattform auf, die auf die Bedürfnisse von Inhaltserstellern zugeschnitten ist, um die Gamifizierung ihrer Inhalte zu erhöhen und die Fanbeteiligung mit ihren Communitys unabhängig von der Vertriebsform zu ermöglichen. FandifiTM betreibt mit www.fandomart.com auch einen NFT-Marktplatz, auf dem Belohnungen auf einer Blockchain-unabhängigen Plattform gekauft, verkauft oder gehandelt werden können.

PLAY. PREDICT. GET REWARDED.

Für weitere Informationen:

David Vinokurov

CEO, President

Fandom Sports Media Corp.

E-Mail: info@fandomesports.com

Telefon +1 (604) 256 6990

Die CSE hat diese Pressemeldung nicht überprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit und Richtigkeit dieser Pressemeldung.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Bestimmte hierin enthaltene Aussagen können zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze enthalten (zukunftsgerichtete Aussagen). Oft, aber nicht immer, können zukunftsgerichtete Aussagen durch die Verwendung von Wörtern wie plant, erwartet, budgetiert, vorgesehen, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, antizipiert oder glaubt oder deren Verneinungen identifiziert werden. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem Aussagen in Bezug auf: die Affiliate-Marketing-Beziehung mit Elite Duels Corp. und den Abschluss einer endgültigen Vereinbarung für die Affiliate-Marketing-Partnerschaft und die erwarteten Vorteile für Fandom aus der endgültigen Vereinbarung; die Marktakzeptanz der Peer-to-Peer-Wettplattform des Unternehmens; die Erwartung des Unternehmens, ein Weltklasse-Ökosystem für Fans aller Altersgruppen und Fans von Wetten auf Live-Esports-Events zu werden; und das erwartete Wachstum und die Gesundheit des Esports-Wettmarktes im Allgemeinen.

Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen naturgemäß auf Annahmen und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Wir haben in Bezug auf die zukunftsgerichteten Aussagen bestimmte Annahmen getroffen, die unsere Geschäftsleitung für vernünftig hält, einschließlich der Fähigkeit, eine endgültige Affiliate-Marketing-Vereinbarung mit Elite Duels Corp. abzuschließen, der erwarteten Einnahmen und anderer Vorteile, die durch die Beziehung generiert werden, sowie der anhaltenden Leistungsvorteile der Plattform des Unternehmens im Vergleich zu bestehenden oder zukünftigen Konkurrenzangeboten und des zukünftigen Wachstums des Marktes, in dem wir konkurrieren. Wir können jedoch keine Garantie dafür geben, dass sich die zukunftsgerichteten Aussagen als zutreffend erweisen werden. Sollten sich eines oder mehrere der Risiken, Ungewissheiten oder anderen Faktoren verwirklichen oder sollten sich die zugrunde liegenden Annahmen als falsch erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen. Dementsprechend sollten Sie sich nicht in unangemessener Weise auf die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen verlassen. Wichtige zusätzliche Informationen über Risiken und Ungewissheiten sowie andere Faktoren sind im Abschnitt Risk and Uncertainties“ (Risiken und Ungewissheiten) in der jüngsten Management Discussion and Analysis des Unternehmens enthalten, die auf SEDAR veröffentlicht wurde.

Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, beabsichtigen wir nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Fandom Sports Media Corp.

Henri Holm

Suite 830, 1100 Melville Street

V6E 4A6 Vancouver, BC

Kanada

email : fandomsportsmedia@gmail.com

