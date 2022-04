Schutz vor Langfingern

Die Inflation treibt Anleger in Sachwerte – auch Rohstoffe. Warum eine professionelle Lagerung von Gold und Co. abseits der eigenen vier Wände gleich in mehrfacher Hinsicht empfehlenswert ist.

3 gute Gründe für eine professionelle Lagerung

In Form von Gold oder Diamanten können auch größere Vermögen problemlos zuhause bzw. im heimischen Tresor gelagert werden. Wobei es auch bei der Lagerung von Gold in den eigenen vier Wänden (https://www.granvalora.de/gold-sicher-zuhause-lagern/) einiges zu beachten gilt. Abgesehen von einer überschaubaren „goldenen“ oder „silbernen“ Reserve für extreme Krisen allerdings, ist die Lagerung zu Hause nicht zu empfehlen. Auch, aber nicht nur, aus Sicherheitsgründen. Warum es sich stattdessen lohnt, Edelmetall professionell lagern zu lassen:

1.) Sie wissen Ihr Vermögen in Sicherheit

Eine professionelle Lagerung verspricht ein Höchstmaß an Sicherheit. Bei GranValora gleich in zweierlei Hinsicht. Zum einen lagert Ihr Vermögen in einem ehemaligen Bunker in Frankfurt am Main und ist bestmöglich vor Diebstahl geschützt. Zum anderen befindet es sich außerhalb des Bankensystems. Sie können sich also sicher sein, jederzeit auf Ihr Vermögen zugreifen zu können.

2.) Im Zollfreilager lohnt sich eine Lagerung

Wer in Deutschland Silber, Platin oder Diamanten erwerben möchte, muss die Mehrwertsteuer mit einkalkulieren. Fast ein Fünftel Ihres Investments würde damit an den Fiskus gehen. Entscheiden Sie sich dagegen, wie bei GranValora, für eine Lagerung in einem Zollfreilager, investieren Sie Ihr Geld zu 100% in den Vermögensaufbau.

3.) Sie können nachts ruhiger schlafen

Anfänglich denken viele Menschen, ein größeres Gefühl der Sicherheit zu haben, wenn sie ihr Vermögen zu Hause lagern. Tatsächlich schlägt dieses Gefühl aber allzu schnell in Paranoia um. Und die ist gar nicht so unbegründet. Bekommen die falschen Leute Wind von Ihrem Schatz, ist dieser die perfekte Zielscheibe. Geübte Einbrecher kann auch das wirksamste Heim-Sicherheitssystem nur bedingt aufhalten. Wenn Sie Wert auf ruhige Nächte legen, ist die Lagerung bei einem professionellen Anbieter also klar die bessere Alternative.

Das zeichnet seriöse Anbieter aus

Natürlich sollten Sie den Anbieter Ihrer Wahl auf Herz und Nieren prüfen, bevor Sie Ihr Vermögen in dessen Hände legen. Dabei gilt: Seriöse Anbieter

– sind Mitglied in maßgeblichen Berufsverbänden,

– sind in renommierten Medien präsent und pflegen ein transparentes Geschäftsmodell,

– bieten ein Höchstmaß an Sicherheit und den entsprechenden Versicherungsschutz zum Wiederbeschaffungswert – nicht zum Anschaffungspreis,

– erlauben nach Rücksprache und unter strengen Sicherheitsauflagen eine Besichtigung des Edelmetall-Lagers,

– lassen die Bestände von externen Wirtschaftsprüfern überwachen,

– ermöglichen Ihnen bei Bedarf, die Lieferung Ihren Wahren Werte zu sich nach Hause,

– führen Ihr Investment als im Insolvenzfall geschütztes Sondervermögen und

– geben Ihnen idealerweise die Möglichkeit des mehrwertsteuerfreien Kaufs.

Sie möchten sich ein Vermögen mit Wahren Werten aufbauen und dieses professionell einlagern lassen? Das GranValora Sachwertdepot bietet Ihnen eine große Auswahl an vielversprechenden Rohstoffen. Wenn Sie mehr zu den Vorzügen und Charakteristika der jeweiligen Anlageklassen wissen möchten, empfiehlt Ihnen GranValora Geschäftsführer Marko Mähner zunächst die Lektüre des kostenfreien Praxisratgebers „Geldwerte – Sachwerte – Reine Werte“ (https://www.granvalora.de/geldwerte-sachwerte-reine-werte). Hier erfahren Sie unter anderem,

– warum ein Gold-Investment die beste Möglichkeit zum langfristigen Kaufkrafterhalt ist,

– inwiefern Silber eine Doppelrolle als sicherer Hafen und renditeträchtiges Industriemetall einnimmt,

– ob sich Platin und Palladium für Sie als Geldanlage eignen könnte und

– welche Spielregeln bei der Investition in Seltene Erden gelten.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

GranValora GmbH & Co. KG

Herr Marko Mähner

Im Dachsstück 9

65549 Limburg an der Lahn

Deutschland

+49 (6431) 49589-80

+49 (6431) 49589-89

http://www.granvalora.de

mailto: limburg@granvalora.de

GranValora ist ein auf Edelmetalle, Diamanten, Technologiemetalle und Seltene Erden spezialisiertes Unternehmen. Seit 2012 beweisen wir, dass sich hoher Kundennutzen, größtmögliche Flexibilität und faire Vergütungen für freie Berater nicht ausschließen müssen.

