Fantastische Reise einer verrückten Schultüte

Eine heitere Geschichte für alle Schulanfänger und i-Dötzchen von Kerstin Steinbach

„Die Idee zu dieser Geschichte entstand, als ich auf der Suche nach einem Buch mit Zuckertüte für meinen Enkel Benno zur Einschulung war. Ich konnte nichts Ansprechendes finden. Da er Geschichten und Bücher über alles liebt, musste eine Zuckertütengeschichte her“, sagt Kerstin Steinbach über die Entstehung ihres ersten Buches „Die wundersame Reise einer leeren Schultüte. „Hier bei uns im Osten Deutschlands ist die Einschulung ein sehr wichtiger Tag im Leben eines Kindes und es wird darum ein richtiger Hype gemacht. Die Feierlichkeiten sind vergleichbar mit einer Taufe oder runden Geburtstagen“, fügt sie zur Erklärung hinzu.

Und darum geht es in dem Buch: Schaf Robi ist traurig. Alle seine Freunde haben prall gefüllte Schultüten. Nur seine ist leer. Da muss dringend eine Lösung her… Ein Buch für alle Schulänfänger*innen und Leseratten.

Das Buch ist einfach eine witzige Geschichte mit den putzigen Freunden Robi und Anna. Die Bilder sind einfach gehalten und regen zum Nachmalen an. Kinder lieben das All, Kinder lieben Süßigkeiten und Kinder lieben Tiere. „Warum eigentlich nicht mal mit einer leeren Zuckertüte durchs Weltall düsen? Was spricht dagegen?“, sagte sich die Autorin und legte los. Ihren Enkel freute es – ihm ist das Buch auch gewidmet. Die Hoffung der Autorin: „Vvielleicht geben sich die kleinen Schulanfänger besonders viel Mühe beim Lesen, um herauszufinden, wo die Reise mit Anna und Robi auf der leeren Schultüte hingeht. Die Fantasie der Kinder wird durch den Zuckerplaneten angeregt, es werden alle Sinne angesprochen.“

Kerstin Steinbach ist nicht nur Unternehmerin in der Baubranche, sondern auch Yoga- und Meditationscoach, Klangtherapeutin und Reiki Meister. Die Autorin, Mutter von zwei erwachsenen Kindern, lebt auf dem Land in Thüringen zusammen mit Mann und Bulldogge Lotte, der ihr zweites Buch gewidmet ist „Lotte macht Yoga“.

Bibliografische Angaben:

Kerstin Steinbach: Die wundersame Reise einer leeren Schultüte – Taschenbuch, 30 Seiten

ISBN: 978-3-96074-351-4

Das Buch ist erhältlich im gut sortierten Buchhandel, bei Amazon und beim Verlag.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Papierfresserchens MTM-Verlag

Frau Martina Meier

Mühlstraße 10

88085 Langenargen

Deutschland

fon ..: 07543/9081356

fax ..: 07543/6024999

web ..: http://www.papierfresserchen.de

email : info@papierfresserchen.de

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden. Weiteres Bildmaterial zum Buch oder Informationen zur Autorin senden Ihnen auf Anfrage gerne zu.

Pressekontakt:

CAT creativ Redaktions- und Literaturbüro

Frau Martina Meier

Tostner Burgweg 21c

6800 Feldkirch

fon ..: 0043 5522 25481

web ..: http://www.cat-creativ.at

email : cat@cat-creativ.at

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Kill Yourself – Der Globale Suizid – Ein gesunder Ernährungsratgeber Palmström und Coronas Wellen – Zweiter Band der Virologie in Versen