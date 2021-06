Die Reise zum Glück der Welt – Ein weltbewegendes Abenteuer

Martina Frason erzählt in „Die Reise zum Glück der Welt“ eine inspirierende, berührende und unvergessliche Geschichte.

Chris ist aus der vierköpfigen Runde der mächtigsten Menschen dieser Erde, den Imperials, ausgestiegen. Er kann nicht länger dulden, das Hunger und Krieg die Basis für die Welt eines krankmachenden Machtwahns sind. Er glaubt an eine ganz andere Welt – eine NewWorld. Er setzt sich als Ziel, seine drei Exkollegen und seinen eigenen Nachfolger Tom, den machtvollsten Menschen dieser Welt, zu bekehren. Die hübsche Richterin Margret aus Köln, die er auf einer Reise nach Verona kennen und lieben lernt, kann ebenfalls nicht länger mit ansehen, wie die Korruptheit ihrer skrupelloser, gut betuchter Mandanten und eiskalte Gesetze ihr Gewissen mehr und mehr in die Enge treiben. Gemeinsam schmieden sie einen genialen Plan, doch wird dieser aufgehen?

Der kurzweilige Roman „Die Reise zum Glück der Welt“ von Martina Frason liefert den Lesern eine gelungene Mischung aus Liebesroman, Zukunftsroman, Abenteuerstory und Gesellschaftsroman gepaart mit ein wenig Glücksphilosophie. In ein einziges Genre kann man diesen weltbewegenden Roman auf jeden Fall nicht stecken. Der Roman liefert den Lesern nicht nur abwechslungsreichen Lesespaß, sondern regt an vielen Stellen auch zum Mit- und Nachdenken an.

„Die Reise zum Glück der Welt“ von Martina Frason ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-28809-6 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Lebensgepäck – Ein bewegender Erfahrungsbericht