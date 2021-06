Lebensgepäck – Ein bewegender Erfahrungsbericht

Christa Heuermann blickt in „Lebensgepäck“ auf ihre Zeit in einem lieblosen Kinderheim zurück.

Nicht für alle waren die fünfziger und sechziger Jahre in der Bundesrepublik eine Zeit des Aufbruchs. In kirchlichen Heimen wurden viele Kinder jahrelang unter unvorstellbaren Bedingungen gedemütigt, geschlagen und eingesperrt. Auch die Autorin musste dies am eigenen Leib erfahren, nachdem sie im Alter von nur drei Jahren ihre Mutter im Kindbett verliert. Sie wird mit ihren drei Brüdern aufgrund der darauf folgenden Alkoholsucht ihres Vaters in das Kinderheim „Heilig Kreuz“ eingewiesen. In ihrer Autobiografie kehrt sie zurück in die Vergangenheit, an die Orte ihrer Kindheit. Sie schreibt ihre schmerzhaften Erinnerungen an eine Zeit der „Fürsorge“ liebloser Erzieher und Ordensschwestern nieder. Sie wirft dabei auch die Frage auf, ob es keinen anderen Weg als die Heimunterbringung gab?

War diese menschenverachtende, von Prügeln, Zucht und Ordnung geprägte Zeit, die das Buch „Lebensgepäck“ von Christa Heuermann beschreibt, wirklich die einzige Alternative? Authentisch und einfühlsam erzählt die Autorin über die Zeit vom Verlust der Eltern, Trennung der Geschwister und jahrelanger grausamer Heimerfahrung. Voller Wärme beschreibt sie die Erfahrungen mit anschließender Pflegschaft und Adoption und über das Glück, eine neue Familie gefunden zu haben. Stets spürt sie dabei der Frage nach, welche Bedeutung Freiheit und Selbstverwirklichung in ihrem Leben heute haben und zeigt, dass es keine einfachen Antworten darauf gibt.

