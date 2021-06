Rohling Home – Gestern – Philosophisches Buch

S. Netanov geht in „Rohling Home – Gestern“ der Frage nach dem Tod und dem Leben nach.

Vor drei Jahren erhielten der Herausgeber dieses Buchs und seine Frau einen Brief vom Bruder des Autors. Sie waren beide über den Inhalt sowie über die Geistesverfassung, in der Brief geschrieben wurde, verwirrt. Obwohl sie seit langem keine Beziehung zu ihm pflegten, war die Nachricht über seinen anstehenden Tod traurig. Es überraschte das Paar, dass der Bruder selbst anscheinend vor dem Tod keinerlei Furcht empfand. Sein Brief jedoch bewirkte, dass auch sie sich diesem Thema zuwandten. Dabei machten sie die Erfahrung, dass man nicht darum kommt, auch über das Leben nachzudenken, wenn man sich mit dem Tod beschäftigt. Sie stellten sich mehr und mehr Fragen, wie: Was ist das Leben? Was ist der Tod? Was ist der Verstand? Was ist Sehnsucht? Der Brief hatte eine anregende Wirkung auf das Paar und sie haben das Gefühl, dass durch die Beschäftigung mit diesen Fragen ihr Leben

intensiver geworden ist.

Sie entschlossen sich, das Werk „Rohling Home – Gestern“ von S. Netanov ihren Mitmenschen bekannt zu machen und es

zu veröffentlichen. In Eigenarbeit haben sie sich dann daran

gemacht, die Unverständlichkeiten und offensichtlichen Fehler

mit ihren bescheidenen Kenntnissen und mit Hilfe eines

Korrekturprogramms zu beheben. Dieser Brief wurde von einem Menschen in einer außergewöhnlichen Situation geschrieben und erlaubt den Lesern Einblicke in die Tiefen der menschlichen Seele, die man unter normalen Umständen vielleicht eher nicht erhalten würde.

