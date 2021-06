Karl Oswald Rostosky – Der Nachlass eines Tier- und Landschaftsmalers

Dr. med. Christoph Buschnakowski bringt den Lesern in „Karl Oswald Rostosky“ das Leben und Werken eines begabten Malers näher.

Der Nachlass des Tier- und Landschaftsmalers – Karl Oswald Rostosky (1839 – 1868) hat sich über vier Generationen in der Familie erhalten, ohne dass er in den letzten 150 Jahren gesichtet wurde. Gibt man den Namen dieses Malers bei „Google“ ein, erscheinen zahlreiche Seiten mit Ölbildern, die sich bis heute erhalten haben und in den letzten 20 Jahren auf Auktionen in Europa und den USA angeboten wurden und den Besitzer gewechselt haben. Der Maler dürfte laut dem Autor zu seinen Lebzeiten in Künstlerkreisen der Stadt München eine gewisse Bedeutung erlangt haben. Davon zeugt, dass sein Grab noch heute auf dem „Alten Südlichen Friedhof“ der Stadt München erhalten ist.

Dr. med. Christoph Buschnakowski hat mit seinem Buch „Karl Oswald Rostosky“ den Versuch unternommen das Leben und Werk des Malers nach dem vorhandenen Nachlass aufzuzeichnen.

Dieses Buch wurde jedoch zu einem Bildband mit vielen Ölbildern. Aus 24 Skizzenbüchern und 220 Zeichnungen und Aquarellen wurden die schönsten Bilder ausgewählt. Das Buch ist ein tolles Geschenk für Kunstliebhaber, aber auch für sich selbst und verdient einen prominenten Platz in einem Bücherregal.

„Karl Oswald Rostosky" von Dr. med. Christoph Buschnakowski ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-28973-4 zu bestellen.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

